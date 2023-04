Windows 11 - jak zarządzać powiadomieniami? [PORADA]

Powiadomienia mają sprawić, że niczego nie przegapisz. Jednak co za dużo, to niezdrowo.

Powiadomienia w Windows są bardzo przydatne. Gorzej jednak, gdy otrzymujesz ich duże ilości i zamiast pomagać - przeszkadzają w codziennym użytkowaniu komputera. Jest to irytujące zwłaszcza podczas pracy, a także prowadzenia konferencji wideo. Pół biedy, jeśli powiadomienie naprawdę nas irytuje. Jednak jeśli otrzymujemy mnóstwo takich, które nas niezbyt obchodzą, staje się to uciążliwe.

Na szczęście w systemie Windows 11 istnieją sposoby na to, aby je kontrolować. W poniższym artykule prezentujemy pięć sposobów, dzięki którym zyskasz to, co tylko chcesz.

Wybierz, które aplikacje mogą wysyłać powiadomienia

To najważniejsze, co należy zrobić. Instalowanie aplikacji wiąże się zazwyczaj z automatyczną zgodą na przesyłanie przez nią powiadomień. Możesz wyłączyć je ręcznie. W tym, celu

wejdź w Ustawienia, a tak do sekcji System i Powiadomienia;

przy każdej aplikacji widzisz suwak - włączasz nim i wyłączasz zgodę na wysyłanie powiadomień;

wybierz te aplikacje, z których powiadomienia Cię nie interesują, a następnie wyłącz je jedna po drugiej.

Sprawdź powiadomienia z przeglądarki

Gdy odwiedzasz witryny w sieci, wiele z nich proponuje Ci przesyłanie powiadomień. Jeśli się zgodzisz, mogą pojawić się w każdej chwili. Gdy potem się rozmyślisz, musisz powyłączać zgody ręcznie. W jaki sposób?

w ustawieniach Chrome znajdziesz listę pozwoleń w dziale Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia witryn -> Powiadomienia

znajdziesz listę pozwoleń w dziale Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia witryn -> Powiadomienia w ustawieniach Edge znajdziesz je Pliki cookie i uprawnienia witryny -> Wszystkie uprawnienia -> Powiadomienia

znajdziesz je Pliki cookie i uprawnienia witryny -> Wszystkie uprawnienia -> Powiadomienia w Firefoxie takie rzecz umieszczono w Ustawieniach - Prywatność i bezpieczeństwo -> Uprawnienia.

W każdej przeglądarce znajdziesz możliwość wyłączenia powiadomienia z wybranej witryny.

Wybierz "Nie przeszkadzać"

Systemowa funkcja "Nie przeszkadzać" to dobry sposób na to, aby blokować wszystkie powiadomienia - oprócz priorytetowych. Aby je włączyć, przejdź do działu System w ustawieniach, a następnie przesuń suwak koło opcji "Nie przeszkadzać". Możesz za każdym razem robić to ręcznie lub też wybrać konkretne godziny i czynności, przy których funkcja ta ma zadziałać automatycznie. Po prostu zaznacz lub odznacz odpowiednie okienka - i gotowe.

Ustaw powiadomienia priorytetowe

W tym samym dziale ustawień znajdziesz opcję wyznaczenia ustawień priorytetowych, czyli takich, które mogą być wyświetlane w każdej sytuacji. Pierwsze dwie opcje są włączone domyślnie, ale możesz je w dowolnym momencie odznaczyć. Poniżej masz rekomendowana aplikacje, które mogą słać powiadomienia priorytetowe. Korzystając z menu w postaci trzech kropek, możesz je usuwać lub dodawać kolejne.

Postaw na Skupienie

Jeśli potrzebujesz spokoju wyłącznie na pewien czas, nieregularnie, użyj Skupienia. To taka praktyczna funkcja, która wyłącza powiadomienia i inne "przeszkadzajki" we wskazanym okresie. Znajdziesz ją w dziale System w Ustawieniach. Możesz nastawić za pomocą zegarka okres, gdy chcesz mieć spokój.

