Windows 11: jak zmienić domyślną przeglądarkę? [PORADNIK]

Microsoft usilnie promuje swoją przeglądarkę Edge. W Windows 11 wiąże się to z nieco skomplikowaną zmianą domyślnej przeglądarki systemowej. Oto, jak to zrobić.

Windows 11 wygląda "lżej" od Windows 10, jednak kosztem ukrycia wielu funkcji i - co odkrywamy podczas użytkowania systemu - skomplikowania prostych wcześniej zmian. Doskonałym przykładem zmiana przeglądarki domyślnej. W nowym systemie jest to oczywiście Edge i o ile w Windows 10 można było to łatwo zmienić, w następcy specyficzne rodzaje plików wymagają indywidualnego przypisania do przeglądarki.

Jak zatem zmienić domyślną przeglądarkę w Windows 11?

przede wszystkim pobierz i zainstaluj przeglądarkę, której chcesz używać zamiast Edge

następnie otwórz ustawienia i przejdź do działu Aplikacje

Foto: Anyron Copeman/TechAdvisor

przejdź do zakładki Aplikacje domyślne

znajdź swoją przeglądarkę na liście i wybierz ją

pojawi się lista rodzajów rozszerzeń otwieranych za jej pomocą

niestety, musisz zmienić ręcznie wszystkie - kliknij na dane rozszerzenie, np. .html i wskaż przeglądarkę

i wskaż przeglądarkę pojawi się okienko z pytaniem, czy na pewno chcesz to zrobić - wybierz zmianę

Foto: Anyron Copeman/TechAdvisor

na kolejnym ekranie upewnij się, czy wybrana przez Ciebie przeglądarka jest podświetlona

jeśli tak jest, naciśnij po prostu OK

Foto: Anyron Copeman/TechAdvisor

Niestety, czeka Cię trochę zabawy z ręczną zmianą wszystkich rozszerzeń. Na szczęście gdy zrobisz to raz, pozostaje w pamięci systemu na zawsze.

W Windows 11 Microsoft zdecydowanie utrudnił używanie aplikacji firm trzecich - za co został solidarnie skrytykowany przez Mozillę, Operę oraz Vivaldi. Google nie wypowiedziało się na ten temat, ale Senior VP Hiroshi Lockheimer podsumował nowy mechanizm jako "daleki od swobody". Być może w przyszłości Microsoft zmieni to rozwiązanie, ale póki co innego sposobu niż opisany powyżej nie ma.

