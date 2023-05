Windows 11: jak zoptymalizować wykorzystanie energii? [PORADA]

Przestań ładować akululator, gdy jest pełen

Jeśli ładujesz laptopa lub tablet i zobaczysz, że poziom naładowania akumulatora wynosi 100%, odłącz go od zasilania. Jeśli tego nie zrobisz, wówczas nadal będzie ładowany. Co gorsza, gdy uruchomisz na nim energożerne aplikacje i poziom naładowania spadnie do 99%, mechanizm znowu naładuje go do 100%. Takie częste działania prowadzą do szybszej eksploatacji akumulatora.

Poza tym radzimy podpinać do zasilania dopiero, gdy poziom spadnie poniżej 50%.

Fot.: Patrick Robert Doyle/Unsplash