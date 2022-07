Windows 11: sposoby na podpięcie urządzenia Bluetooth [PORADA]

Niestety, nie jest to tak proste, jak w Windows 10, ale nie niemożliwe. Pokazujemy metody na podpinanie urządzeń bezprzewodowych do maszyny z Windows 11.

Windows 11 w momencie debiutu nieco rozczarował - użytkownicy przyzwyczajeni do doskonale znanych funkcjonalności Windows 10 nie mogli odnaleźć tych samych, praktycznych rozwiązań. Doskonałym przykładem łączność Bluetooth. Jeśli chcesz podpiąć urządzenie bezprzewodowe do Windows 10, naciskasz Windows + K i gotowe. Czy będzie to myszka czy słuchawki - system wykrywa je i proponuje sparowanie. Niestety, Microsoft stwierdził chyba, że to za proste, dlatego w Windows 11 mamy do czynienia z bardziej skomplikowanym procesem.

Ikonka na pasku zadań

Fot.: D Kujawski/PC World

Na pasku zadań znajduje się ikonka Bluetooth. Gdy klikniesz na niej dwa razy leym klawiszem myszki, przejdziesz do ekranu Ustawień Bluetooth i inne urządzenia.

Fot.: D Kujawski/PC World

Tutaj wybierz opcję Dodaj urządzenie i gotowe.

Skrót na pulpicie

Jeśli nie chce Ci się za każdym podpięciem/rozłączeniem urządzenia klikać w ikonkę, stwórz skrót do pokazanego ustawienia. Kliknij w wolnym miejscu na pulpicie prawym przyciskiem myszki i wybierz Nowy -> Skrót. Następnie w pokazanym poniżej okienku wpisz:

%windir%\explorer.exe ms-settings:bluetooth

Fot.: D Kujawski/PC World

Możesz zostawić stworzony skrót na pulpicie lub przypiąć go do paska zadań.

Wyszukiwarka

Jeśli lubisz wydłużać sobie drogę, możesz wpisać Bluetooth do systemowej wyszukiwarki i przejść do właściwego wyniku wyszukiwania.

Menu skrótów

Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli klikniesz na rozwijane menu w prawym, dolnym rogu, znajdziesz tam ikonkę BT. Klikniecie na nią przeniesie Cię do działu Bluetooth i inne urządzenia.

A co będzie, jeśli spróbujemy użyć skrótu z Windows 10, czyli Win + K? W praktyce - nic. Ale jeśli dodamy do niego klawisz Enter, ukaże nam się Emisja.

Fot.: D Kujawski/PC World

Niestety, służy jedynie do podpinania wyświetlaczy. Po kliknięciu na Znajdź inne urządzenia, przechodzimy do... Bluetooth i inne urządzenia.

Podsumowując - Microsoft skomplikował maksymalnie to, co było bardzo proste. Dlaczego? Podejrzewam, że na to pytanie nigdy nie poznamy odpowiedzi.

