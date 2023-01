Windows 11: ukryte funkcje [PORADNIK]

Podobnie jak i Windows 10, także Windows 11 ma szereg wygodnych opcji, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Pokażemy Ci najciekawsze.

Windows 11 jest systemem stosunkowo świeżym - ma niecałe 1,5 roku. Początkowo został przyjęty bardzo chłodno, potem zyskał sobie pewną popularność, która rok po premierze została zachwiana poprzez fatalną aktualizację 22H2. Jednak już naprawiono większość problemów, które przyniosła i powoli Windows 11 podbija rynek. Choć przejście na niego z Windows 10 wymaga przyzwyczajenia, człowiek szybko potrafi się do niego dostosować.

W zaprzyjaźnieniu się z Windows 11 pomagają także liczne opcje personalizacji. Niestety - o ile sporo jest na wierzchu, czyli łatwo dostępnych po wejściu w ustawienia, o tyle niektóre ciekawsze znajdują się w nich głębiej i trzeba wiedzieć, jak się do nich dostać. Właśnie w tej poradzie pokażemy, jak znaleźć ciekawsze funkcje systemowe, które projektanci umieścili na drugim planie. Dzięki skorzystaniu z dawanych przez nie możliwości jeszcze lepiej dopasujesz Windows 11 pod swoje potrzeby. To pozwoli na korzystanie z niego w przyjemniejszy, bardziej komfortowy sposób niezależnie od tego, czym zajmujesz się na co dzień.

Dla przejrzystości tekstu prezentujemy go w formie galerii. Pod każdym ze zdjęć znajduje się dokładny opis prezentowanej funkcji. Możesz wykorzystać dowolną z nich - zapoznaj się z tekstem i wybierz z niego to, co odpowiada najlepiej Twoim potrzebom. W ten sposób zyskasz dokładnie taki Windows 11, jaki jest Ci najbardziej potrzebny!

Windows 11: ukryte funkcje