Windows 11 vs Windows 11 SE - czym różnią się te dwie wersje systemu?

Microsoft postanowił zawalczyć z rosnącym rynkiem Chromebook'ów i wydał tańszych odpowiednik swojego systemu operacyjnego - Windows 11 SE. Oto wszystko, co różni go od klasycznego Windowsa 11.

Spis treści

Zainteresowanie Chromebook'ami gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat, wszystko dzięki wprowadzeniu zdalnego nauczania napędzanego przez pandemię koronawirusa. Podczas gdy urządzenia - zawierające lekki system operacyjny firmy Google - stworzyły dla siebie pewną niszę, Microsoft ogłosił Windows 11 SE, aby konkurować z Chrome OS w sektorze edukacji.

W tym artykule szczegółowo opisaliśmy wszystko, co powinieneś wiedzieć o Windows 11 SE i czym różni się od Windows 11.

Czym jest Windows 11 SE?

Windows 11 SE to nowy, oparty na chmurze system operacyjny firmy Microsoft, przeznaczony dla uczniów klas podstawowych (lub do 14 roku życia). Jest to w zasadzie okrojona wersja systemu Windows 11 stworzona z myślą o uczniach i nauczycielach, który strategicznie pozycjonowany jest jako alternatywa dla Chrome OS.

W przeciwieństwie do tego, co można by naturalnie założyć, Microsoft mówi, że SE w Windows 11 SE nie oznacza Student Edition lub School Edition. W rzeczywistości nie oznacz nic - jest jedynie środkiem do wyraźnego odróżnienia OS od innych edycji systemu Windows.

Windows 11 SE jest najnowszym projektem Microsoftu, który ma na celu zaoferować stonowaną wersję systemu Windows po Windows 10 S, Windows 10 w trybie S oraz anulowanym Windows 10X. Podczas gdy Windows 10 w trybie S jest wciąż dostępny dla konsumentów, Windows 11 SE jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań edukacyjnych.

Czym różni się Windows 11 SE od Windows 11?

Windows 11 SE vs Windows 11: Dostępność i instalacja aplikacji

Kluczową różnicą, gdy porównujemy Windows 11 SE z Windows 11, jest dostępność aplikacji.

W przeciwieństwie do standardowego desktopowego systemu operacyjnego Windows 11, Windows 11 SE nie jest dostarczany z Microsoft Store. Ponadto, nie można ręcznie zainstalować większości natywnych aplikacji Win32 firm trzecich. W rezultacie, nie będziesz miał możliwości zainstalowania natywnych aplikacji, takich jak iTunes lub Spotify na swoim szkolnym laptopie. Podczas gdy nie można instalować ręcznie aplikacji, Windows 11 SE obsługuje wybrane autoryzowane aplikacje Win32 i UWP.

Windows 11 SE vs Windows 11: Snap Layouts

Microsoft usprawnił wielozadaniowość w systemie Windows 11 dzięki nowej funkcji Snap Layouts.

Podczas gdy w Windows 11 masz do dyspozycji sześć poręcznych opcji układów okien, Windows 11 SE upraszcza je, oferując tylko dwa z nich. Pozwalają one na jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji obok siebie na laptopie. Mówiąc o przyciąganiu aplikacji, warto też wspomnieć, że w Windows 11 SE wszystkie aplikacje domyślnie uruchamiają się w trybie pełnoekranowym. Wydaje się to słuszne, ponieważ większość budżetowych laptopów z Windows 11 SE będzie dostarczana z mniejszymi ekranami.

Źródło: beebom.com / Microsoft.com

Windows 11 SE vs Windows 11: Widżety

W systemie Windows 11, Microsoft dodał panel widżetów, który pokazuje najnowsze wiadomości: pogodę, zdjęcia, wyniki sportowe i wiele innych. Ta funkcja systemu Windows 11 nie jest obecna w Windows 11 SE.

Źródło: beebom.com / Microsoft.com

Windows 10 vs Windows 11 vs Windows 11 SE: Wykres porównawczy funkcji

Microsoft opublikował poręczną tabelę porównawczą, aby dać ci szybkie wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać po Windows 11 SE.

Jak widać poniżej, zauważyć można pominięcie opcji uruchamiania wszystkich aplikacji Windows, ograniczoną dostępność i możliwość uaktualnienia z istniejącego komputera PC lub laptopa z systemem Windows 10. Co powinno być również oczywiste, system można uaktualnić jedynie z wersji Windows 10 do Windows 11, a nie do Windows 11 SE.

Źródło: beebom.com / Microsoft.com

Wymagania systemowe Windows 11 SE

Pomimo bycia pierwszym system operacyjnym opartym na chmurze, Windows 11 SE ma takie same wymagania systemowe jak Windows 11. Microsoft twierdzi, że to dlatego, że Windows 11 SE jest zbudowany na tym samym rdzeniu.

Oto wymagania systemowe Windows 11 SE:

Procesor : 1 GHz lub szybszy z 2 lub więcej rdzeniami na kompatybilnym 64-bitowym procesorze lub układzie SoC (System on a Chip)

: 1 GHz lub szybszy z 2 lub więcej rdzeniami na kompatybilnym 64-bitowym procesorze lub układzie SoC (System on a Chip) Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć masowa : 64 GB lub większa

: 64 GB lub większa Karta graficzna : Kompatybilna z DirectX 12 lub nowszą wersją ze sterownikiem WDDM 2.0

: Kompatybilna z DirectX 12 lub nowszą wersją ze sterownikiem WDDM 2.0 Firmware systemu : UEFI, możliwość Secure Boot

: UEFI, możliwość Secure Boot TPM : TPM Trusted Platform Module (TPM) wersja 2.0

: TPM Trusted Platform Module (TPM) wersja 2.0 Wyświetlacz : Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (720p), większy niż 9 cali i obsługa 8 bitów na kanał koloru

: Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (720p), większy niż 9 cali i obsługa 8 bitów na kanał koloru Połączenie z Internetem i konto Microsoft

Jakie aplikacje mogę zainstalować na Windows 11 SE?

Jak wspomniano wcześniej, w systemie Windows 11 SE brakuje Sklepu Microsoft i możliwości instalowania aplikacji Win32 innych firm. Ponieważ jest to desktopowy system operacyjny obsługujący sektor edukacji, aplikacje, które można zainstalować na Windows 11 SE są ograniczone przez projekt. Jako użytkownik, będziesz musiał polegać głównie na aplikacjach internetowych w Edge lub innych obsługiwanych przeglądarkach, takich jak Google Chrome.

Instalacja aplikacji w Windows 11 SE jest zarządzana przez Intune for Education. Jest to oparta na chmurze usługa Microsoftu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla szkół, która pozwala administratorom zarządzać urządzeniami uczniów. Dlatego administratorzy IT mogą wdrażać zatwierdzone aplikacje, takie jak Zoom, za pomocą usługi Intune for Education. Co więcej, Azure Active Directory (AAD) i Microsoft Account (MSA) to jedyne narzędzia uwierzytelniania tożsamości obsługiwane na urządzeniach z systemem Windows 11 SE.

Windows 11 SE obsługuje aplikacje Win32 i UWP w następujących kategoriach przeznaczonych dla edukacji:

Aplikacje filtrujące zawartość

Rozwiązania do rozwiązywania testów

Aplikacje ułatwiające dostęp

Aplikacje ułatwiające komunikację w klasie

Podstawowe aplikacje do diagnostyki, zarządzania, łączności i pomocy technicznej

Przeglądarki

Czy mogę zainstalować Windows 11 SE na moim komputerze?

Ponieważ Microsoft nie publikuje obrazów Windows 11 SE, nie możesz w tej chwili zainstalować Windows 11 SE na swoim komputerze. Microsoft twierdzi, że Windows 11 SE prawdopodobnie nie będzie dostępny dla użytkowników detalicznych.

Biorąc pod uwagę obowiązujące ograniczenia i te same wymagania systemowe, nie zyskujesz wiele decydując się na Windows 11 SE zamiast Windows 11. Microsoft zapewnia o tym samym w oficjalnym dokumencie pomocy technicznej. Jak możemy przeczytać:

Większość klientów kupujących urządzenia osobiste nie chciałaby ograniczeń w zakresie aplikacji i zarządzania, z jakimi dostarczane są te urządzenia, więc sklepy raczej nie będą ich sprzedawać.

Czy mogę przejść z Windows 11 SE na Windows 11 Home lub Pro na laptopie?

Odpowiedź brzmi: nie. Nie można przejść z systemu Windows 11 SE na Windows 11 Home ani na żadną inną wersję systemu Windows 11 na laptopie dostarczonym przez instytucję edukacyjną.

Laptopy zgodne z systemem Windows 11 SE

Firma Microsoft podała listę wstępnych zestawów kompatybilnych laptopów, które będą dostarczane z systemem Windows 11 SE:

Surface Laptop SE

Lenovo 100w Gen3

Acer TravelMate B3

Dell Latitude 3120

Asus BR1100C

Lenovo 14w Gen2

Lenovo 300w Gen3

Dell Latitude 3120 2-in-1

Acer TravelMate Spin B3

Asus BR1100F

Dynabook E10-S

Podsumowanie

Windows 11 SE to obiecująca oferta Microsoftu, która w sektorze edukacyjnym nie oszczędza na kosztach. Usuwa wszystkie niepożądane zawiłości, które wnosi Windows 11 i oferuje lepsze narzędzia do zarządzania, które z pewnością zostaną docenione przez administratorów IT. To powiedziawszy, sukces lub porażka Windows 11 SE leży w tym, jak Microsoft zdoła nawiązać współpracę ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi. Czas pokaże, czy nowa wersja systemu okaże się strzałem w dziesiątkę, czy jednak jedynie kolejnym niewypałem.