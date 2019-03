Windows 7, 8, 10: sposób na szybkie zwolnienie dużej ilości miejsca

Jeśli używasz systemu Windows 7, 8 lub 10 i na partycji systemowej zaczyna brakować miejsca, możesz szybko odzyskać nawet kilkadziesiąt GB. To bardzo prosta operacja.

Przeglądając partycję systemową w poszukiwaniu folderów zajmujących najwięcej miejsca, szybko trafisz na WinSxS, będący podrzędnym katalogiem folderu Windows. Jeżeli używasz tego samego systemu od kilku lat, może przechowywać nawet kilkadziesiąt GB danych! Skąd taka ilość i czy jest on naprawdę potrzebny?

Obecność WinSxS w systemie Windows sięga lat wstecz, kiedy to pojawił się na Windows XP i od tego czasu jest nieodłączną częścią rodziny "okienek". Pełni ważną rolę - ma zapobiegać problemom z kompatybilnością przy używaniu bibliotek DLL (Dynamic Link Libraries). Pliki te udostępniają standardowe funkcje aplikacjom zainstalowanym w systemie. Programiści nie muszą więc tworzyć ich od nowa, lecz mogą sięgnąć po gotowe biblioteki Microsoftu. Ale oznacza to zarazem, że rozmiar foldera wzrasta w miarę instalowania nowych aplikacji. A przy okazji: biblioteki DLL w folderze System 32 to hardlinki do odpowiednich plików folderze Winsxs.

WinSxS jest istotnym folderem dla prawidłowego działania całości, a ponieważ wspomniane hardlinki działają wyłącznie na tej samej partycji, nie można go przenosić - można natomiast odchudzić. Aby tego dokonać:

wciśnij klawisze Windows i R, a wpisz cleanmgr i wciśnij ENTER

wybierz partycję C: i kliknij OK ; narzędzie systemowe zacznie szukać danych, które może bezpiecznie usunąć

; narzędzie systemowe zacznie szukać danych, które może bezpiecznie usunąć zaznacz wybrane foldery i kliknij na opcji czyszczenia

Zauważ, że możesz również skasować poprzednie wersje Windows - które zajmują kilkanaście GB miejsca. Zrób to, jeżeli masz stuprocentową pewność, że nie zajdzie potrzeba powrotu do poprzedniej edycji.