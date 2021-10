Windows: jak sprawdzić procesor i zużycie pamięci? [PORADNIK]

Czasami system Windows zaczyna spowalniać bez wyraźnej przyczyny. Warto wówczas sprawdzić obciążenie procesora i zużycie pamięci. Zobacz, jak to zrobić.

Spis treści

Menadżer Zadań

Każdy chyba zna to irytujące uczucie, gdy robi coś na urządzeniu, które zaczyna niespodziewanie spowalniać każdą operację. I nie pomaga zamknięcie zbędnych okienek oraz procesów. O ile nie renderujesz materiałów wideo w tle, nie powinno tak się dziać. Weź jednak pod uwagę, że Windows 10 ma dziesiątki procesów, a każdy z nich zużywa dostępne zasoby, a czasami także przepustowość łącza. Co obciąża system?

Zacznijmy od sprawdzenia tego, co pokaże nam Menadżer Zadań. Możesz uruchomić go na cztery sposoby:

naciśnij równocześnie lewy Ctrl + lewy Alt + Delete i wybierz Menadżera Zadań z listy;

naciśnij równocześnie lewy Ctrl + lewy Shift + Escape;

kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonce menu Start i wybierz Menadżera Zadań;

kliknij prawym przyciskiem myszki na pasku zadań i wybierz Menadżera Zadań;

Foto: H Tur/PC World

Po otwarciu Menadżera zobaczysz wszystkie uruchomione procesy. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwie pierwsze kolumny - procesor oraz pamięć. Klikając na nazwę każdej kolumny przeprowadzasz automatyczną segregację - na początku znajdą się elementy najbardziej zasobożerne. Ponowne kliknięcie na nazwę da efekt odwrotny - na czele znajdą się te, które zużywają najmniej zasobów.

Foto: H Tur/PC World

Jeśli jakiś proces nie jest potrzebny, a zużywa mnóstwo pamięci, możesz go zamknąć. W tym celu kliknij na jego nazwie prawym przyciskiem myszki i wybierz zakończenie zadania.

Foto: H Tur/PC World

Warto dodać, że Windows samoczynnie podkreśla te procesy, które zużywają większe ilości zasobów. Zauważ na powyższym przykładzie, że zużywający dużą ilość pamięci Firefox jest mocno żółty. Jeśli ilość zużywanych zasobów jest naprawdę spora, dany proces jest podświetlony na czerwono. Jeśli jakiegoś procesu nie możesz zamknąć z poziomu Menedżera, spróbuj zresetować maszynę.

Możesz stworzyć sobie narzędzie do monitorowania zużycia zasobów procesora. W tym celu kliknij na zakładkę Wydajność w Menadżerze Zadań. Wybierz procesor, a następnie kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Widok podsumowania graficznego.

Foto: H Tur/PC World

Wykres zmieni się w małe okienko pokazujące zużycie zasobów w czasie rzeczywistym - do wyboru masz widok całkowity lub procesorów logicznych. Okienko możesz umieścić gdziekolwiek na ekranie i widzieć cały czas, jak zmienia się zużycie zasobów przez procesor. Aby wrócić do poprzedniego wykresu, kliknij na okienku dwa razy lewym przyciskiem myszki.

Foto: H Tur/PC World

Monitor Zasobów

Inne użyteczne narzędzie to Monitor Zasobów. Aby je uruchomić, wpisz do systemowej wyszukiwarki "monitor" i wybierz właściwą podpowiedź.

Foto: H Tur/PC World

W Monitorze masz podobne zakładki jak w Menadżerze - poręczny interfejs graficzny pokazuje ilość pamięci RAM w użyciu oraz to, które procesy ją zużywają. Jest tu także wyświetlony szereg innych praktycznych informacji, z ilością dostępnej pamięci włącznie. Po kliknięciu na dowolnym procesie prawym przyciskiem myszki masz dostęp do opcji wyszukania informacji o nim w internecie. Jeśli zatem nie masz pewności, czy dany proces jest potrzebny i można go bezpiecznie wyłączyć, możesz zawsze to sprawdzić.

Foto: H Tur/PC World

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych informacji o procesorze, pamięci RAM i procesach zachodzących w systemie, możesz również skorzystać z takich programów firm trzecich, jak np. HWiNFO64.

Źródło: PC World