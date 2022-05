Windows: jak stworzyć listę zainstalowanych programów?

Dwie czynności wystarczą, aby stworzyć pełną listę aplikacji zainstalowanych w systemie Windows 10 lub Windows 11.

Po co Ci tak właściwie lista programów? Sytuacji, w których się przyda, jest wiele. Na przykład reinstalujesz system i nie chcesz zapomnieć o żadnej aplikacji. A o to może być czasem aż za łatwo. Obecnie używamy bardzo dużych dysków, liczących sobie nawet 2 TB pojemności, na których zmieści się mnóstwo rzeczy - trudno wszystkie zapamiętać, zwłaszcza, jeśli niektórych używasz wyłącznie okazyjnie.

Spis zainstalowanych aplikacji znajdziesz w systemowych Ustawieniach, ale niestety - nie da się go stamtąd wyeksportować. Jedyną alternatywą zostaje zapisanie wszystkiego ręcznie albo... skorzystanie z poniższej porady. W chwili pisania tego tekstu sprawdza się ze wszystkimi wydaniami Windows 10 oraz Windows 11.

Jak stworzyć listę zainstalowanych programów na Windows 10 lub Windows 11?

W tym celu niezbędne będzie użycie systemowego programu PowerShell. Aby go otworzyć, kliknij prawym przyciskiem myszki na menu Start i wybierz z listy Program Windows PowerShell (Administrator). Zgódź się na wprowadzanie zmian na urządzeniu. W okienku komend wpisz dokładnie taką (możesz ją stąd skopiować):

Get-ItemProperty HKLM:SoftwareWow6432NodeMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize

Zatwierdź klawiszem ENTER.

Fot. H Tur/PC World

Ukaże się lista zainstalowanych aplikacji. Przy każdej zobaczysz numer wersji, wydawcę oraz datę instalacji.

Fot. H Tur/PC World

Teraz trzeba ten spis wyeksportować jako plik tekstowy. W tym celu wpisz możesz po prostu zaznaczyć za pomocą kursora listę i wcisnąć Ctrl + C, aby ją skopiować. Gdy to zrobisz, otwórz Notatnik - lub inny edytor tekstu - i wklej do niego skopiowaną treść, naciskając Ctrl + V.

Fot. H Tur/PC World

Fot. H Tur/PC World

Plik zapiszesz pod dowolną nazwą. I gotowe, masz pełen spis zainstalowanych w systemie aplikacji.

Źródło: TechAdvisor