Windows: jak stworzyć stanowisko wielomonitorowe?

Praca na stanowisku wielomonitorowym to wygoda - masz w zasięgu wzroku wszystkie informacje i nie musisz co chwila zamykać okienek. W takiej sytuacji produktywność znacznie wzrasta. Pokazujemy, jak stworzyć takie stanowisko pracy!

Większy obszar wyświetlania obrazu to więcej miejsca oraz możliwości: pozwala na lepszy podgląd wszystkich uruchomionych aplikacji, a także głębsze zanurzenie się w środowisku gry. Nie potrzebujesz mieć dużego, 30-calowego monitora - dwa mniejsze, działające razem, to często znacznie tańsza i wygodniejsza opcja. Możesz złożyć taką konfigurację np. z monitora PC oraz ekranu laptopa. Dzięki temu znacznie zwiększysz miejsce na ekranie - na przykład na jednym monitorze masz wyświetlonego klienta poczty, na drugim - dokument, nad którym pracujesz. I możesz korzystać z obu w dowolnej chwili, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. W grach komputerowych trzy monitory mogą zapewnić maksymalną immersję, a w przypadku dwóch monitorów - w jednym można grać, w drugim mieć wyświetlony czat lub program, dzięki czemu nawet podczas intensywnych rozgrywek ma się wszystko na oku.

Każdy monitor to dodatkowa przestrzeń wyświetlania treści - przy prawidłowej konfiguracji stworzą jeden, wspólny obraz, po którym możesz przesuwać kursor myszy tak, jak na jednym monitorze - od lewej do prawej i od góry do dołu. Często pracujesz z wieloma dokumentami lub plikami graficznymi? Dzięki dwóm (i więcej) monitorom możesz wyświetlać kilka na raz - każdy będzie wyświetlany na oddzielnym monitorze, pozwalając na łatwiejszą pracę i zachowanie porządku. Programiści często korzystają z wielu monitorów do wyświetlania dokumentacji oprogramowania na jednym ekranie, podczas gdy edytują kod na drugim - taka praca jest znacznie szybsza i wydajniejsza, niż przy ciągłym przełączaniu się pomiędzy otwartymi dokumentami. Ponadto podczas tłumaczeń lub pisania możesz mieć w jednym oknie dokument, w drugim - źródło. Warto również pamiętać, że dzięki wielu monitorom można ogarnąć jednym spojrzeniem obszerne tabele baz danych.

Interfejsy wideo: DVI (czerwony), HDMI (żółty) i Displayport (niebieski)

Stanowisko wielomonitorowe ma również pozytywny wpływ na edytowanie lub odtwarzanie filmów i zdjęć. Mogą być pokazane w całości na jednym ekranie, a na drugim - menu narzędziowe używanego przez Ciebie programu. Przy grach - środkowy monitor to ekran główny, pokazujący akcję, a w bocznych może być wyświetlany np. ekwipunek. Ponadto w sytuacji, gdy pole widzenia można ustawić na bardzo szerokie, trzy monitory pokazują cały świat bez konieczności przesuwania myszki. Jest jednak pewien minus - może spaść wydajność, ponieważ procesor i karta graficzna mają trzykrotnie więcej pikseli do obsłużenia. Będzie się to odczuwać zwłaszcza przy rozgrywkach z najwyższymi ustawieniami grafiki.

Ile monitorów podłączysz do swojego PC i laptopa?

Zanim zaczniesz kupować dodatkowe monitory, sprawdź najpierw, ile - i czy w ogóle - możesz podpinać dodatkowe. W przypadku obudowy typu "tower", zajrzyj na jej tył. Połączenia znajdziesz na komputerze ze zintegrowanym procesorem graficznym (iGPU), w polu interfejsu w górnym obszarze. W komputerach PC z oddzielną kartą graficzną, porty znajdziesz również z tyłu obudowy - zazwyczaj w jej dolnej części. Powyższe zdjęcie ilustruje obecnie używane, czyli HDMI, DVI, Display Port. Przez wiele lat używało się również portu VGA, jednak obecnie jest to rozwiązanie przestarzałe.

Komputery z iGPU, jak Intel HD Graphics lub AMD Radeon, mogą bez problemu obsłużyć dwa monitory. W przypadku samodzielnych kart graficznych, ilość możliwych portów do obsłużenia zależy od danego modelu. Jednak należy pamiętać, że nie każdy monitor da się podłączyć do każdego gniazda. Dobrym przykładem starsze lub współczesne, najtańsze karty graficzne Nvidia. Mają trzy połączenia, jednak obsługują maksymalnie dwa monitory. Co robić, gdy nie jest się pewnym, ile monitorów obsłuży posiadana karta? W takiej sytuacji warto sięgnąć po darmowy program GPU-Z lub wyszukać informacji na jej temat w sieci. Można przyjąć za pewnik, że jeśli kupujesz nowoczesną kartę graficzną GeForce lub AMD Radeon, wesprze ona co najmniej trzy monitory.

Kolejna ważna rzeczy przy przygotowaniach to sprawdzenie, z jaką maksymalną rozdzielczością można wyświetlić obraz na monitorze. Możesz to sprawdzić w opisie karty, a jest o tyle istotne, że każde połączenie powinno obsługiwać maksymalną rozdzielczość, aby obraz był optymalny. W laptopach i notebookach mamy zazwyczaj jeden port dla dodatkowego monitora. Da się jednak podłączyć dwa, jeśli skorzystasz z odpowiedniego adaptera, takiego, jak ten na poniższym zdjęciu.

Adapter jest niezbędny przy komputerach mobilnych z portem USB typu C. W zależności od możliwości takiego portu, można go użyć do kontrolowania nawet kilku monitorów. Ale zanim kupisz adapter, sprawdź, jaką rozdzielczość może obsłużyć. Taka informacja powinna znajdować się w opisie adaptera - na opakowaniu, a nawet bezpośrednio na nim. Ile kosztuje taki adapter? W zależności od rodzaju i możliwości - od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Pamiętaj, że nie warto oszczędzać i dobrze zainwestować w droższy, który z pewnością nie zawiedzie, ani nie wywoła żadnych problemów.

DisplayPort z obsługują wielu linii transmisyjnych

Łącze Display Port jeszcze szczególnie elastyczne, ponieważ od swojej wersji 1.2 wspiera technologię „Multi Stream Transport” (MST). Umożliwia ona obsługę kilka monitorów jednocześnie przy pomocy dwóch konfiguracji. Połączenie "łańcuchowe" sprawia, że monitory łączone są jeden za drugim - wygląda to tak, że pierwszy połączony jest do notebooka czy PC, drugi do pierwszego, trzeci do drugiego, itd. Każdy z monitorów musi w tym celu dysponować wejściem i wyjściem. MST umożliwi kontrolowanie każdego monitora jako osobnego wyświetlacza. Inna możliwość wykorzystania MST to tzw. "hub MST". Taki rozgałęziacz może kosztować kilkaset złotych. Podpina się go do źródła, czyli komputera, a następnie dodatkowe ekrany podłącza do niego. Dzięki temu rozwiązaniu, dodatkowe monitory nie muszą dysponować złączem Display Port, nie ma też większego znaczenia ich rozdzielczość. Po konfiguracji każdy monitor jest traktowany przez system jako podpięte indywidualne urządzenie.

Najlepsze monitory do stworzenia stanowiska wielomonitorowego

Jeśli chcesz stworzyć stanowisko z wieloma monitorami, przed zakupem upewnij się, czy wybrany monitor ma wejścia wideo pasujące do twojego komputera. Ważna jest również sama konstrukcja - aby monitory tworzyły idealny szereg lub "ścianę", powinny mieć taką samą szerokość i najlepiej jak najmniejsze ramki. Producenci reklamują wiele swoich modeli jako "bezramkowe" - to właśnie o nich warto pomyśleć, żeby obraz wydawał się naprawdę duży i niemal nieprzerwany, gdy postawisz dwa takie monitory obok siebie. Nie ma również problemu, aby stworzyć szereg ze starszych monitorów, jednak przerwy w obrazie będą widoczne.

Konfiguracja wielu monitorów w Windows 10

Podłącz monitory do komputera z systemem Windows 10. Następnie kliknij prawy przyciskiem myszki gdziekolwiek w pustym miejscu na pulpicie i wybierz z menu kontekstowego Ustawienia ekranu. Przejdziesz do ustawień systemowych, gdzie kliknij na Ekran po lewej stronie. Zostaną wyświetlone wszystkie wykryte monitory. Jeśli nie widzisz któregoś z podpiętych, sprawdź, czy kabel lub adapter został umieszczony prawidłowo w porcie.

Windows 10 oznacza każdy monitor numerem, jednak nie wie, w jaki sposób są ustawione. Kliknij na funkcję "Identyfikuj" - zobaczysz cyfry na poszczególnych monitorach. Możesz zmieniać kolejność, przeciągając i upuszczając wybrane. Funkcje „Skalowanie i rozmieszczenie” oraz „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” umożliwiają dokładniejsze dopasowanie parametrów obrazu. Zazwyczaj skalowanie 100%, ustawione jako standardowe, jest najlepsze w przypadku rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Przy ekranach z wyższymi rozdzielczościami, jak Ultra HD (3840 x 2160 pikseli), trzeba ustawić parametry ręcznie. Jeśli obraz jest za mały, zwiększ skalowanie ze 100 na 125%. Pamiętaj jednak o tym, że poszczególne aplikacje mogą nie obsługiwać skalowania.

W "Ekranach" masz na dole funkcję "Wiele ekranów". W tym miejscu możesz skorzystać z możliwości "Rozszerzania", dzięki czemu wybierasz obszar, na jakim ma być wyświetlany obraz. "Duplikacja" umożliwia wyświetlanie na obu monitorach tego samego, a "Pokaż tylko na [numer]" - wyświetlanie obrazu tylko na wybranym monitorze.

Wybierając "Ustaw ten ekran jako główny", wskazujesz na główny monitor - zawsze będzie uruchamiany jako pierwszy. W przypadku stanowiska z trzema monitorami, wyznacz na niego środkowy.

Ustaw wysoki kontrast HDR

Od aktualizacji 1809, Windows 10 umożliwia regulowanie kontrastu na monitorach korzystających z technologii HDR. W tym celu wybierz monitor, a następnie opcję Ustawienia kolorów Windows HDR. Zobaczysz funkcje HDR, które możesz wybrać i zatwierdzić - WCG oznacza wide colour gamut, czyli "szeroką gamę kolorów". Jest ona niezbędna dla obrazu wideo o wysokim kontraście.

Pamiętaj, że nawet, gdy monitor obsługuje domyślnie funkcje HDR, nie są one automatycznie aktywowane. Musisz zrobić to w opcjach, a na podglądzie zobaczysz zmianę. Wiele aplikacji, w tym Netflix, korzysta z platformy wideo HDR zintegrowanej z Windows. Dlatego możesz regulować film za pomocą narzędzia systemowego - w Ustawieniach wejdź do Aplikacji, a następnie Odtwarzania wideo. Tam włącz funkcję automatycznego ulepszania filmów.

Oprócz ustawień w systemie Windows, opcje związane z HDR znajdują się w menu monitorów, a także kart graficznych. Jednak rzadko używa się tam terminu HDR, a zamiast tego jest mowa o "głębi kolorów". Może być także potrzebne ręczne ustawienie parametrów oraz sterownika. Możliwości te znajdziesz w menu Ekrany i zakładce Rozdzielczość. Zobacz także do programu odpowiedzialnego za kartę graficzną.

Najlepsze narzędzia do obsługi wielu monitorów

Windows ma kilka narzędzi do ustawiania stanowisk wielomonitorowych, jednak większe możliwości dają specjalistyczne aplikacje firm trzecich. Można z nich polecić DisplayFusion - ten program ma edycję freeware oraz płatną, a umożliwia min. tworzenie różnego tła dla każdego monitora z osobna, rozciąganie jednego obrazu tła na wszystkie monitory, a także pobieranie obrazów na tła z takich serwisów, jak Flickr. Ponadto mamy tu szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych, a także szereg dodatków praktycznych.

Inne warte uwagi rozwiązanie to Actual Multiple Monitors - jest całkowicie darmowy i mniej dba o efekty wizualne, a bardziej o dostarczenie kompletnych informacji. Pokazuje listę otwartych okien w obsługiwanych monitorach, a także rozmiary i położenie. Można także przenosić okienka pomiędzy ekranami - wystarczy kliknąć i wybrać opcję w poleceniach, a także wyłączyć wskazane monitory, ponadto optymalizuje jednym kliknięciem ustawienia wybranego monitora. Umożliwi też podgląd wszystkich monitorów,a kolejna warta wspomnienia zaleta to fakt, że nie trzeba instalować tej aplikacji w systemie.