Windows: jak usunąć plik, którego nie można skasować?

Czasem zdarza się sytuacja, w której chcesz usunąć plik, jednak nie jest to możliwe. Pokazujemy, w jaki sposób możesz rozwiązać ten problem.

Klikasz na plik prawym przyciskiem myszki, wybierasz "Usuń", ale system odmawia skasowania pliku. Nie działa też przeciąganie go do kosza. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, ale niezależnie od tego, który jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, to zawsze frustrująca sytuacja. Pokazujemy pięć sposobów na to, jak ominąć ten problem i usunąć wybrany plik. Miej na uwadze, że czasami system odmawia skasowania plików ważnych dla jego działania, więc jeśli nie masz pewności co do tego, jaką rolę pełni dany plik, poszukaj o nim informacji w sieci lub wykonaj kopię zapasową systemu.

Metoda 1- zamknij aplikacje

Nie można skasować pliku, którego używa któraś z aplikacji. Na przykład chcesz skasować dokument Worda, a system odmawia. Sprawdź, czy nie jest on aktualnie używany przez edytor tekstu. Podobnie rzecz się ma z innymi aplikacjami - jeśli nie możesz skasować pliku, być może któraś z niego korzysta. Zamknij otwarte aplikacje i spróbuj ponownie.

Metoda 2 - zamknij Eksploratora Windows

Jeśli zamknięcie aplikacji nie pomogło, być może dany plik jest zablokowany przez Eksplorator Windows, czyli Eksplorator Plików. Aby go zamknąć, przywołaj Menedżera Zadań, naciskając równocześnie lewy Ctrl + lewy Alt + Delete. W zakładce "Procesy" znajdź Eksplorator Windows, a następnie kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz "Zakończ zadanie".

Po zamknięciu eksplorator "zresetuje się", czyli uruchomi ponownie - sprawdź, czy teraz możesz skasować plik.

Metoda 3 - zresetuj Windows

Kolejna metoda to rozwiązanie, które warto zawsze rozważyć. Po prostu - coś w systemie mogło się zawiesić, więc można go zresetować, co zamknie wszystkie otwarte aplikacje i procesy. W wielu przypadkach szybki reset pomaga na wszystkie bolączki związane z systemem, w tym kasowanie plików.

Metoda 4 - użyj Trybu Bezpiecznego

Jeśli żadna z poprzednich metod nie przyniosła efektów, spróbuj uruchomić system Windows w Trybie Bezpiecznym (zwany jest także Trybem Awaryjnym). W trybie tym ładuje się tylko minimalna ilość plików i sterowników, zapewniająca działanie systemu. Po uruchomieniu systemu spróbuj skasować plik. Tryb Bezpieczny włączysz w Windows 7 poprzez naciśnięcie F8 przy uruchamianiu komputera. W Windows 10 na ekranie logowania naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift i wybierz opcję Zasilanie -> Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera, na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista opcji. Wybierz opcję 4 lub F4, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Jeśli musisz mieć dostęp do Internetu, użyj opcji 5 lub F5, aby uruchomić Tryb awaryjny z obsługą sieci.

Metoda 5 - usuń plik za pomocą aplikacji

Jeśli plik wydaje się nie do ruszenia, ostatnia szansa to aplikacja firmy trzeciej. Istnieją narzędzia wyspecjalizowane w obsłudze plików, jak File Assassin, Long Path Tool czy Process Explorer. Ten ostatni cieszy się dużą popularnością, więc posłużymy się nim do pokazania, jak można kasować pliki.

Pobierz Process Explorer, a następnie zainstaluj lub otwórz (jeśli masz wersję Portable)

Okienko programu przypomina standardowy Eksplorator Plików. Wybierz zakładkę File (w lewym, górnym rogu), a następie wybierz opcję Show Details for All Processes.

Możesz przewijać listę, póki nie znajdziesz "swojego" pliku lub wpisać jego nazwę w wyszukiwarce - opcja Find na pasku menu, następnie Find Handle or DLL

Po znalezieniu, możesz przeprowadzać działania na pliku/procesie, klikając na nim prawym przyciskiem myszki. Powinny pojawić się dwie opcje - Close Handle oraz Properties. Pierwsza służy "odczepieniu" pliku go od aplikacji lub procesu, który go używa, druga - podaje Ci wszystkie informacje na jego temat. Po wykonaniu operacji Close Handle nie powinno być już dłużej problemów ze skasowaniem pliku.