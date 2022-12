Windows: jak usunąć plik, którego nie można skasować? [PORADNIK]

Czasem zdarza się sytuacja, w której chcesz usunąć plik, jednak nie jest to możliwe. Pokazujemy, w jaki sposób możesz rozwiązać ten problem.

Klikasz na plik prawym przyciskiem myszki, wybierasz "Usuń", ale system odmawia skasowania pliku. Nie działa też przeciąganie go do kosza. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, ale niezależnie od tego, który jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, to zawsze frustrująca sytuacja.

Pokazujemy pięć sposobów na to, jak ominąć ten problem i usunąć wybrany plik. Miej na uwadze, że czasami system odmawia skasowania plików ważnych dla jego działania, więc jeśli nie masz pewności co do tego, jaką rolę pełni dany plik, poszukaj o nim informacji w sieci lub wykonaj kopię zapasową systemu.

Fot.: Christin Hume/Unsplash

Jak usunąć plik, którego nie można skasować