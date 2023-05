Windows: pliki .cab. Czym są i jak je usunąć?

W systemie Windows zbiera się wiele różnego rodzaju plików. Jedne z nich to CAB. Czym są i jak je usunąć?

Czym są pliki CAB?

Co oznacza nazwa CAB? Powstała od angielskiego słowa "cabinet" i oznacza kilka skompresowanych plików spakowanych jako jedna biblioteki. Rozszerzenie to .cab. Te skompresowane pliki zawierają dane dotyczące takich elementów systemu Windows, jak sterowniki, pliki systemowe itp. System traktuje je jako archiwum, dzięki czemu nie potrzeba Ci żadnego osobnego programu do ich otwarcia, aczkolwiek są aplikacje firm trzecich, które mogą posłużyć tylko w tym celu.

Do czego służą? Pomagają w przywracaniu uszkodzonych plików Windows i nie można odmówić im praktyczności. Jednak równie istotny jest fakt, że pliki .cab mogą zajmować sporo miejsca - nawet 30 GB! Jeśli masz mało miejsca na partycji lub dysku systemowym, możesz usunąć je, odzyskując niezbędną przestrzeń. Ma to swoje zalety i wady. Zalety - odzyskanie miejsca. Wady - jeśli system będzie chciał naprawić uszkodzony element za pomocą pliku znajdującego się w bibliotece .cab, nie będzie w stanie wykonać zadania.

Gdzie znajdziesz pliki CAB?

Plik .cab znajdują się na dysku systemowym w folderze System -> Temp. W przypadku standardowych instalacji adres to C:\Windows\Temp. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ nie są wykorzystywane cały czas, a jedynie w razie potrzeby. Oprócz nich znajdziesz tam pliki logów zawiązanych z błędami i debugowaniem.

Fot.; H Tur/PC World

W przypadku serwerów pliki .cab mają jeszcze poważniejsze zadanie - gromadzone w nich dane umożliwiają odzyskanie danych związanych ze środowiskiem sieciowym, trafiają tam także logi dotyczące bezpieczeństwa.

Jak skasować pliki CAB?

Pliki z rozszerzeniem .cab nie mają jakiś zabezpieczeń czy blokad i możesz je w dowolnym momencie usunąć tak samo, jak każdy inny plik czy folder w systemie. Warunek jest tylko jeden - Twoje konto musi mieć uprawnienia administratora.