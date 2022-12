Wirus w systemie. Oto 15 oznak jego obecności

Twoi znajomi w sieciach społecznościowych dostają od Ciebie zaproszenia - bez Twojej wiedzy

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś prześle Ci zaproszenie do grona znajomych albo polubienia strony, która jest dość daleka od Twoich zainteresowań. Oczywiście zaczynasz się zastanawiać, o co chodzi? Czasem zdarza się, że ktoś, kogo już masz na liście znajomych, zaprasza Cię ponownie. Możesz także dostać prywatną wiadomość, w której znajomy prosi Cię o mniejszą lub większą pożyczkę. Każdy z tych objawów może świadczyć o tym, że konto znajomego zostało zhakowane i używane do próby wyłudzenia pieniędzy oraz zwiększania liczby fanów wskazanej witryny. Tak samo działa to w przypadku, gdy konto nie zostało zhakowane, ale ktoś wykradł do niego hasło.

Co robić? Przede wszystkim daj znać znajomemu o dziwnej aktywności z jego profilu. Jeśli z kolei to ludzie dostają dziwne zaproszenia od Ciebie, napisz na swojej tablicy, aby niczego nie akceptowali. Następnie zgłoś do działu wsparcia sieci społecznościowej ten incydent, a następnie zmień hasło do swojego konta. Zalecane jest ustawienia logowania za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego - dzięki temu znacznie utrudnisz włamywaczom (a praktycznie uniemożliwisz) możliwość logowania się do Twojego konta bez Twojej wiedzy.