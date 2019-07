Przedstawiamy cztery proste metody konfiguracji iPhone'a. Pokazujemy również, jak aktywować iPhone'a bez połączenia z siecią Wi-Fi.

Spis treści

iPhone'a można używać bez aktywnej karty SIM. Oczywiście nie ma wtedy możliwości wykonywania połączeń, wysyłania i odbierania SMS'ów, ani korzystania z sieci komórkowej w celu przeglądania internetu. Trudniejsze jest jednak aktywowanie i skonfigurowanie iPhone'a, który nie posiada włożonej aktywnej karty SIM.

Źródło: macworld

Istnieje prosta możliwość zamiany iPhone'a w iPod'a touch, dzięki czemu można przekazać go dziecku bez obawy, że zacznie dzwonić lub wysyłać wiadomości do innych osób. Możliwe, że użytkownik nie posiada odpowiedniej karty SIM, aby zaktywować iPhone'a, ponieważ np. posiada on blokadę SIM-Lock, a może ma drugi telefon od Apple tylko po to, aby testować na nim nowe wersje systemu operacyjnego iOS lub pisane przez niego aplikacje.

W poniższym artykule przedstawiamy wszystkie możliwości na aktywowanie iPhone'a.

Jeżeli występują problemy z siecią Wi-Fi lub iPhone posiada uszkodzony moduł Wi-Fi istnieje sposób na aktywację bez połączenia iPhone'a z siecią.

W niniejszym poradniku przedstawiamy wszystkie sposoby na aktywację iPhone'a, który nie posiada założonej blokady Activation Lock lub znamy dane do konta Apple ID, które pozwolą ją usunąć. Zakładamy również, że użytkownik posiada dostęp (nawet chwilowy) do odpowiedniej karty SIM w przypadku, gdy iPhone posiada blokadę SIM-Lock.

Niniejszy przewodnik zadziała na każdym iPhone'ie od modelu 3GS wzwyż. Można więc z niego skorzystać zarówno na starym iPhone'ie, jak i najnowszych modelach X, Xs, Xs Max i Xr.

Źródło: apple

Aktywacja przy użyciu karty SIM

Najprostszym sposobem na aktywację iPhone'a jest włożenie do niego aktywnej karty SIM i przeprowadzenie całego procesu bez wykorzystania komputera. Przypominamy, że proces aktywacji przeprowadza się nie tylko na fabrycznie nowym egzemplarzu. Aktywować trzeba każdego iPhone'a, który został przywrócony do ustawień fabrycznych. Pierwsza aktywacja różni się od kolejnych tylko tym, że Apple zapisuje datę pierwszej aktywacji, która jest równoznaczna ze startem rocznej ograniczonej gwarancji producenta. Należy wiedzieć, że nawet w przypadku aktywacji fabrycznie nowego urządzenia sprzed kilku lat gwarancja wystartuje dopiero po pierwszej aktywacji.

W przypadku aktywacji iPhone'a przy użyciu karty SIM potrzebne jest kilka elementów.

Oto one:

Igła do wyjmowania tacki na kartę SIM

Karta SIM - w przypadku iPhone'a z blokadą SIM-Lock wymagana jest karta SIM operatora, który założył tę blokadę

Dostęp do sieci Wi-Fi

W celu przeprowadzenia procesu aktywacji iPhone'a z użyciem karty SIM należy:

Wysunąć tackę na kartę SIM

Umieścić kartę SIM w odpowiedni sposób (szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji) i zatrzasnąć tackę. W każdym modelu iPhone'a chip karty SIM powinien być umieszczony w stronę tylnej obudowy.

Uruchomić telefon

Przejść przez proces aktywacji zgodnie ze wskazówkami systemu

Poczekać, aż iPhone się zaktywuje. Może to potrwać do kilku minut. Wiele zależy od jakości i prędkości połączenia z internetem.

Źródło: macworld

Od tej pory iPhone jest aktywowany. Można z niego normalnie korzystać. Do dalszego użytkowania nie trzeba karty SIM. Możliwe jest używanie iPhone'a bez modemu. Urządzenie utraci wtedy możliwość wykonywania połączeń i wszelkie funkcje, które wykorzystują sieć komórkową. Dokładność modułu GPS również może być mniejsza, niż zazwyczaj.

Aktywacja przy użyciu iTunes

Aktywację iPhone'a można przeprowadzić również przy użyciu programu iTunes, ale jeżeli to możliwe polecamy wykorzystać powyższą metodę z kartą SIM. W przypadku, gdy nie ma możliwości aktywacji iPhone'a, ponieważ na przykład nie posiadamy odpowiedniej karty SIM lub nie znajdujemy się w zasięgu sieci Wi-Fi możemy wykorzystać komputer z systemem Windows lub macOS oraz dostępem do sieci.

Źródło: apple

W przypadku aktywacji iPhone'a przy użyciu programu iTunes potrzebne jest kilka elementów.

Oto one:

Odblokowany iPhone bez blokady Activation Lock

Komputer z zainstalowaną najnowszą wersją programu iTunes i dostępem do internetu

Przewód Lightning lub 30-Pin do USB Typu A lub Typu C w zależności od aktywowanego telefonu i komputera, z którego korzystamy

W celu przeprowadzenia procesu aktywacji iPhone'a przy użyciu programu iTunes należy:

Uruchomić program iTunes i sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja iTunes zalecamy ją zainstalować.

Po zainstalowaniu iTunes należy podłączyć iPhone'a do komputera. Trzeba wykorzystać kabel z certyfikatem MFI (Made for iPhone). Polecamy użycie oryginalnego kabla dołączonego do zestawu

Jeżeli na ekranie telefonu wyświetli się informacja "W telefonie iPhone nie ma zainstalowanej karty SIM" oznacza to, że odblokowywany iPhone posiada blokadę SIM-Lock i należy umieścić kartę SIM operatora, który założył tę blokadę. Z karty SIM należy skorzystać jedynie podczas aktywacji. W przypadku użycia karty SIM iTunes staje się zbędny - aktywację można przeprowadzić za pomocą metody, która została opisana powyżej

Jeżeli telefon nie posiada blokady SIM-Lock program iTunes na komputerze wyświetli monit, na którym znajdzie się instrukcją, której wykonanie umożliwi przeprowadzenie procesu aktywacji.

To wszystko, co należy zrobić, aby przeprowadzić proces aktywacji przy użyciu programu iTunes. Od tej pory można korzystać z iPhone również bez karty SIM.

Źródło: apple

Aktywacja przy użyciu połączenia alarmowego

Stanowczo odradzamy korzystania z tej metody i nie wiemy, dlaczego Apple umożliwia aktywację iPhone'a bez włożonej karty SIM przy pomocy aktywacji połączenia alarmowego. Pomimo tego, żę nie zachęcamy do korzystania z tej metody, kilka zagranicznych redakcji postanowiło sprawdzić, czy aktywacja iPhone'a w ten sposób nadal jest możliwa. W efekcie nie udało im się aktywować żadnego urządzenia z zainstalowanym iOS 12 lub nowszym. Z informacji tych wynika, że Apple poprawiło już ten błąd.

Kilka lat temu metoda ta była powszechnie używana do aktywacji iPhone'ów sprowadzonych z USA oraz posiadających blokadę SIM-Lock.

Jailbreak iPhone'a

Ostatnią metodą na aktywację iPhone'a, która przedstawiamy jest Jailbreak urządzenia. Również nie polecamy korzystania z tej metody, ale umożliwia ona aktywowanie iPhone'a. Metoda ta unieważnia gwarancję (do czasu przywrócenia fabrycznego oprogramowania), ale umożliwia aktywację starszych modeli iPhone'a, które posiadają blokadę SIM-Lock. Może to być najlepszy sposób na uruchomienie urządzenia.

Źródło: macworld

Jailbreak nie jest dostępny na nowsze urządzenia, a także ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu nie zalecamy wykonywania Jailbreak. Jeżeli użytkownik posiada nowszy model iPhone'a z blokadą SIM-Lock (jej zakładanie staję się na szczęście coraz mniej popularne) na jedną z zagranicznych sieci, lepiej, aby zakupił kartę prepaid tej sieci na portalu aukcyjnym i zaktywował iPhone'a przy użyciu metody aktywacji za pomocą karty SIM.