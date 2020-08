Wybieramy najlepszą płytę główną Intel Z490 od MSI [Ranking]

MSI MEG Z490I UNIFY udowadnia, że zaawansowana płyta główna dla wymagających konsumentów nie musi być duża. To super kompaktowa konstrukcja MicroITX wyposażona w chipset Z490.

Płyta główna MSI MEG Z490I UNIFY pozwala na zbudowanie super wydajnego komputera, który wielkością niewiele będzie się różnił od najmniejszych komputerów biurowych. Sekret tkwi w formacie MicroITX, którego rozmiary wynoszą 170 mm x 170 mm.

MSI MEG Z490I UNIFY

MSI MEG Z490I UNIFY to flagowa konstrukcja, która obsługuje procesory zgodne z podstawką LGA1200. Na pokładzie znajdziemy dwa gniazda na pamięć DDR4 o taktowaniu do 5000 MHz (po overclockingu). Niewielka konstrukcja jest w pełni zgodna ze standardem Lightning Gen 4 i posiada port Thunderbolt 3 o przepustowości do 40 Gbit/s. Dzięki niemu do komputera z MSI MEG Z490I UNIFY podłączymy wszystkie najnowsze urządzenia peryferyjne i skorzystamy z nieznacznych dotychczas prędkości przesyłu danych.

MSI MEG Z490I UNIFY z anteną Wi-Fi i pudełkiem

Projektanci dokonali niemałego wyczynu i na niewielkiej powierzchni zmieścili zaawansowany system chłodzenia z radiatorami Frozr Heatsink, moduł Wi-Fi 6 oraz kartę sieciową 2.5G LAN.

