Wydajny laptop to świetny pomysł na prezent - zobacz jaki model wybrać

Wydajny komputer przenośny to prezent, który posłuży nam przez najbliższe kilka lat. Dobrze wybrany model usprawni naszą pracę i naukę, a w wolnych chwilach pozwoli cieszyć się najnowszymi grami. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego komputera?

Szukasz odpowiedniego prezentu na święta? Co roku przed podobnym wyzwaniem staje niemalże każdy. Jeżeli szukasz droższego prezentu, który posłuży przez kilka najbliższych lat, uniwersalnym wyborem będzie wydajny komputer przenośny.

Wysokowydajne laptopy od MSI

Zakup odpowiedniego prezentu świątecznego to trudna sprawa. Najczęściej mamy problem z jego wyborem, a proces komplikuje się w przypadku chęci wydania większej sumy pieniędzy. W tym momencie warto zastanowić się nad wyborem wydajnego laptopa. To urządzenie, która przyda się każdemu - w końcu nie wyobrażamy sobie już życia bez komputera oraz dostępu do sieci.

Wydajny laptop zwiększy naszą efektywność w pracy oraz podczas nauki, a w wolnych chwilach pozwoli na odprężenie się podczas oglądania filmów, seriali czy graniu w najnowsze gry.

W dzisiejszym poradniku doradzamy, na co zwrócić uwagę podczas zakupu komputera przenośnego na prezent. Przedstawiamy również najciekawsze propozycje od MSI, które słynie z produkcji dopracowanych laptopów o wysokiej wydajności. Firma przygotowała specjalną ofertę świąteczną, w ramach której otrzymasz prezenty o wartości nawet 1200 zł. Decydując się na wybrane modele dostaniesz plecak MSI Urban Rider, przedłużenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy lub grę Cyberpunk 2077. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Wydajny komputer przenośny - na co zwrócić uwagę podczas zakupu

Sercem każdego komputera jest procesor. W przypadku komputerów przenośnych jest to niezwykle ważny element, ponieważ ze względu na charakterystykę laptopów nie będziemy w stanie go wymienić. Decydując się na wydajny komputer przenośny powinniśmy rozważyć konstrukcje z układami o zwiększonym TDP. Szukając laptopa na prezent upewnijmy się, że został on wyposażony w procesor Intela 9 lub 10 generacji z literką H na końcu. Tego typu układy gwarantują wysoką moc obliczeniową znaną z desktopa, zamkniętą w kompaktowej obudowie laptopa.

Procesor Intel 10 generacji

Istotnym elementem wydajnego komputera przenośnego jest także karta graficzna. Pozwoli ona na zapewnienie odpowiedniej wydajności podczas grania. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie komputer posiada dedykowany układ graficzny taki, jak Nvidia GeForce GTX/RTX lub AMD Radeon.

Układ graficzny Nvidia

Zwróć uwagę na matryce. Wydajne komputery posiadają wyświetlacz o przekątnej 15,6 lub 17,3 cala o rozdzielczości Full HD lub wyższej. Jeżeli komputer służył będzie głównie do grania warto zainwestować w model z ekranem o podwyższonej częstotliwości taktowania.

Kupując komputer przenośny klasy premium powinniśmy spodziewać się sporej ilości pamięci operacyjnej oraz dysku SSD na pokładzie. Nie zapominajmy także o wbudowanej kamerce, systemie mikrofonów oraz głośnikach. To w obecnych czasach elementy niezbędne do pracy i nauki.

Przeważająca część komputerów przenośnych o wysokiej wydajności posiada także sporo elementów dodatkowych takich, jak klawiatura z podświetleniem RGB, wzmocniony układ chłodzenia czy rozbudowany system audio z wbudowanym subwooferem.

Głośniki Dynaudio w MSI GS75 Stealth

Zobacz, które modele z oferty MSI sprawdzą się, jako prezent gwiazdkowy.

MSI GT76 Titan

MSI GT76 Titan to przedstawiciel najwydajniejszy komputerów przenośnych dostępnych na rynku. Konstrukcję wyposażono w ośmiordzeniowy układ Intel Core i9 dziewiątej generacji z odblokowanym mnożnikiem. Co ciekawe są to desktopowe układy Intel Core i9-9700K oraz Core i9-9900K, które gwarantują wysoką wydajność na lata. Za obliczenia graficzne odpowiada układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 z 8 GB wbudowanej pamięci.

MSI GT76 Titan

Laptop posiada matrycę o przekątnej 17,3 cala. Dzięki zastosowaniu zmniejszonych ramek komputer jest podobnych wymiarów, co mniejsze modele z wyświetlaczami o przekątnej 15,6 cala.

Za schłodzenie wydajnych podzespołów rodem z komputera stacjonarnego dba specjalnie zaprojektowany system chłodzenia Cooler Boost Titan. Wyposażono go w aż cztery wentylatory z jedenastoma ciepłowodami. System ten pozwala w pełni wykorzystać możliwości procesora Intel Core i9 i układu graficznego RTX 2080.

Chłodzenie Cooler Boost Titan

Cechą charakterystyczną MSI GT76 Titan jest obudowa wyposażona w podświetlenie RGB. System Mystic Light pozwala na dostosowanie wyglądu komputera do własnych potrzeb.

Więcej informacji o MSI GT76 Titan znajdziesz tutaj.

MSI GS75 Stealth

MSI GS75 Stealth to wydajny komputer przenośny, który szokuje kompaktowymi wymiarami oraz niewielką masą. W obudowie ważącej zaledwie 2,25 kg producent umieścił procesory Intel Core i7 dziesiątej generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 Max-Q oraz RTX 2080 Max-Q.

MSI GS75 Stealth

Urządzenie posiada elegancką obudowę w kolorze czarnym ze złotymi detalami, w której znajdziemy wyświetlacz Full HD o przekątnej 17,3 cala. Opcjonalnie może on oferować 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Laptop wyposażono w szklany gładzik oraz specjalnie zaprojektowaną obudowę Steelseries z podświetleniem RGB, którym można sterować z dedykowanej aplikacji.

Klawiatura z podświetleniem RGB w trybie MOBA

MSI GS75 Stealth wspiera najnowsze standardy łączności takie, jak Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Nie zabrakło także złącza Thunderbolt 3. Producent zastosował również wysokiej klasy głośniki stworzone we współpracy z firmą Dynaudio.

Więcej informacji o MSI GS75 Stealth znajdziesz tutaj.

MSI GS66 Stealth

MSI GS66 Stealth to komputer wyposażony w 15,6 calowy wyświetlacz oraz najnowsze podzespoły z procesorem Intel Core 10 generacji na czele. Laptop charakteryzuje się obecnością dużego akumulatora o pojemności 99,9 Wh, który pozwoli na wielogodzinną pracę z dala od zasilacza.

MSI GS66 Stealth

Komputer posiada wydajny układ chłodzenia Cooler Boost Trinity+ wyposażony w łopatki o grubości zaledwie 0,1 mm. Pozwalają one na uzyskanie większego przepływu powietrza. W konsekwencji możemy cieszyć się wysoką wydajnością bez zbędnego nagrzewania się podzespołów i obudowy.

MSI GS66 Stealth charakteryzuje się obecnością matrycy o rozdzielczości Full HD i 300 Hz częstotliwości odświeżania. Na pokładzie znajdziemy również kamerkę na podczerwień, która jest kompatybilna z systemem Windows Hello.

Dzięki obecności wydajnych podzespołów oraz nowoczesnego złącza Thunderbolt 3, komputer obsługuje trzy monitory jednocześnie oraz panele o rozdzielczości 8K.

MSI GS66 Stealth z dwoma monitorami zewnętrznymi

Więcej informacji o MSI GS66 Stealth znajdziesz tutaj.

MSI GE66 Raider

MSI GE66 Raider wyposażono w procesory Intel Core dziesiątej generacji w połączeniu z układami graficznymi Nvidia GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super oraz RTX 2080 Max-Q.

MSI GE66 Raider

Komputer posiada system oświetlenia Mystic Light oraz specjalnie zaprojektowaną klawiaturę Steelseries. Elementy te można podświetlić z wykorzystaniem aż 16,8 miliona kolorów.

Laptop oferuje spory akumulator o pojemności 99,9 Wh, który pozwoli na kilka godzin pracy z dala od zasilacza. Za chłodzenie odpowiada system Cooler Boost 5 wyposażony w dwa wentylatory oraz szerokie ciepłowody

MSI GE66 Raider to świetny sprzęt do streamingu. Producent wyposażył laptopa w kamerę o rozdzielczości Full HD oraz kartę sieciową Killer z obsługą Wi-Fi 6, która minimalizuje pingi.

Wbudowana kamerka Full HD

Komputer posiad zaawansowany system audio z procesorem dźwięku oraz głośnikami Dynaudio wyposażonymi w pasywne radiatory.

Więcej informacji o MSI GE66 Stealth znajdziesz tutaj.

MSI GE75 Raider

MSI GE75 Raider to komputer przenośny stworzony z myślą o graczach. Całość napędzana jest przez najnowsze procesory Intel Core 10 generacji z rodziny Comet Lake H. Decydując się na ten model możemy wybrać konfiguracje z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super lub RTX 2080 Super.

MSI GE75 Raider

Laptop posiada charakterystyczną obudowę z agresywnymi detalami w kolorze czerwonym. Umieszczono w niej klawiaturę Steelseries z oddzielnym podświetleniem LED dla każdego klawisza oraz ekran o przekątnej 17,3 cala, rozdzielczości Full HD oraz 240 Hz częstotliwości odświeżania.

Logo 3D Dragon Spine na klapie matrycy MSI GE75 Raider

Za chłodzenie podzespołów odpowiada system Cooler Boost 5 wyposażony w dwa wentylatory oraz osiem ciepłowodów. O jakość dźwięku dba technologia Nahimic 3 oraz sporych rozmiarów głośniki stereo z wbudowanym subwooferem.

Więcej informacji o MSI GE75 Raider znajdziesz tutaj.

MSI Creator 15

MSI Creator 15 to przenośna stacja robocza oferująca wysoką wydajność oraz mobilność. Komputer wyposażono w najnowsze procesory Intel Core dziesiątej generacji oraz układy graficzne z rodzin Nvidia GeForce GTX oraz RTX.

MSI Creator 15

Urządzenie posiada wytrzymałą obudowę z aluminium w kolorze grafitowo-szarym z podświetlaną na biało klawiaturą. O bezpieczeństwo danych dba wbudowany czytnik linii papilarnych zgodny z Windows Hello.

Creator 15 może pochwalić się wyświetlaczem True Pixel o rozdzielczości 4K z wiernym odwzorowaniem kolorów oraz 100% pokryciem palety barw Adobe RGB. Ekran ten przyda się podczas obróbki foto i wideo. W zadaniach tych skorzystamy również ze wsparciem dla obsługi za pomocą dotyku.

Wyświetlacz True Pixel

Laptop posiada zawias 180% stopni, który pozwala na zamienienie MSI Creator 15 w tablet graficzny.

O wysoką mobilność dba akumulator o pojemności 99,9 Wh. Za chłodzenie podzespołów odpowiada system Cooler Boost Trinity+ z łopatkami o grubości zaledwie 0,1 mm.

Więcej informacji o MSI Creator 15 znajdziesz tutaj.

Nie zapomnij o świątecznej promocji

Świąteczna promocja MSI

Pamiętaj - decydując się na jeden z powyższych komputerów nie zapomnij skorzystać z gwiazdkowej promocji dla graczy oraz twórców i biznesu, dzięki której otrzymasz prezenty o wartości nawet 1200 zł.