Wydziel miejsce na pracę i rozrywkę - dobrze dobrany NAS uporządkuje Twoją codzienność

Dyski sieciowe NAS (Network Attached Storage) to sprzęt często pomijany przez zwykłych użytkowników. Sięgają po niego osoby zaawansowane technicznie, świadome swoich technologicznych potrzeb. Tymczasem jest to rozwiązanie, które które może okazać się niezwykle cenne na co dzień - zarówno w zastosowaniach domowych, jak i służbowych.

Czy warto dziś mieć w domu NAS?

Takie pytanie jest ewidentnie błędne – lepiej zapytać „Dlaczego warto mieć w domu serwer NAS?”, a jeszcze lepiej „Jaki NAS wybrać?”. NAS to dysk sieciowy, a najczęściej macierz dyskowa podłączona bezpośrednio do naszej domowej sieci internetowej. Dyski zamknięte są w obudowie z własnymi podzespołami komputerowymi i własnym systemem operacyjnym. Sprzęt taki podpinamy pod zasilanie i router. Do urządzenia możemy podpiąć komputery wszystkich domowników, a dostęp do danych na dyskach możemy mieć też z poziomu smartfonów, tabletów, a nawet telewizorów czy systemów audio w domu. Można powiedzieć, że to nasz duży pendrive, który jednocześnie jest podpięty bezprzewodowo do wszystkich naszych domowych urządzeń. A dzięki macierzy dyskowej mamy też jego pełną kopię bezpieczeństwa na wypadek awarii.

Dlaczego warto mieć dysk/serwer/stację NAS w domu? Po pierwsze dlatego, że urządzenia bywają zawodne – nasz laptop czy smartfon mogą odmówić posłuszeństwa i posiadanie najważniejszych informacji na zewnętrznym nośniku jest wskazane. Ktoś powie, że to nie ma sensu w dobie powszechnej chmury. Jednak chmura jest usługą, za którą musimy płacić co miesiąc. Serwer NAS przy odpowiedniej konfiguracji i w miarę wydajnym łączu może zaoferować swobodny dostęp zdalny. Warto łączyć jedno i drugie rozwiązanie dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych danych. A przecież na naszych telefonach czy komputerach przechowujemy często to, co najważniejsze – nie tylko dokumenty, ale też wspomnienia w postaci zdjęć czy filmów. Stare mądre przysłowie w branży IT mówi „ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i tych, którzy będą go robić”.

NAS to wygodny dostęp do plików, a także możliwość przechowywania dużego zbioru danych, które nie mieszczą się w pamięci smartfonu czy komputera. Z dyskami NAS nie musimy iść na kompromisy – z powodzeniem możemy mieć kilka TB danych ze zdjęciami w wysokiej jakości, filmami 4K itd. Dlaczego warto mieć NAS? Ponieważ to stosunkowo tanie zabezpieczenie dla naszych danych i to z naprawdę pokaźną przestrzenią, której na co dzień nie zaoferuje nam żadna chmura czy domowy komputer z dyskiem SSD.

Jak wykorzystać NAS w domu?

Aby NAS miał sens, warto od razu przemyśleć jego zadania i strukturę organizacyjną. Do domowego użytku możemy zastosować serwer NAS taki jak Synology DS220+, w którym pomieszczą się dwa dyski, na przykład po 3 TB (niektóre mogą mieć nawet po 18 TB). Dyski zawsze możemy wymienić na większe. Dwa dyski w trybie mirror sprawiają, że jeden jest kopią bezpieczeństwa. Warto na tym dysku rozłożyć sobie miejsce na materiały zawodowe, na ważne dokumenty prywatne, na kopie zapasowe naszych urządzeń (kopie 1:1 telefonu, komputera, tabletu) oraz na rozrywkę. Dzięki temu w jednym miejscu - w jednym urządzeniu - mamy wszystkie dane.

Tworzenie kopii zapasowych jest niezwykle ważne. Każdego dnia jesteśmy narażeni na uszkodzenia naszych komputerów, a zwłaszcza smartfonów. Wciąż zdarzają się kradzieże urządzeń lub po prostu zgubienia. Sam sprzęt może kosztować sporo, natomiast jeszcze cenniejsze są dane, które na nim przechowujemy. To właśnie zdjęcia z najbliższymi, ale też istotne dokumenty czy informacje dostępowe do naszych usług. Mając NAS i korzystając z aplikacji (dostarczonych przez producenta oraz firmy trzecie) czy rozwiązań systemowych, możemy wykonywać kopie w sposób automatyczny.

Tylko że NAS w domu to coś więcej. To po prostu miejsce na nasze pliki, nasza prywatna chmura. Gdzie możemy dzielić się nimi ze znajomymi – długi film z wakacji, paczka zdjęć z uroczystości rodzinnych – to wszystko możemy udostępnić znajomym. Warto więc wybierać dobry NAS z intuicyjnym systemem operacyjnym, dobrym interfejsem i aplikacjami mobilnymi – tak aby zarządzanie nim i korzystanie z niego było intuicyjne.

Serwer NAS to także nieograniczony dostęp do zasobów multimedialnych. Jesteś miłośnikiem muzyki? Na pewno nie wszystko znajdujesz w serwisach streamingowych, a ich jakość niekoniecznie Cię zadowala. Mając NAS, możesz mieć bogatą bibliotekę plików muzycznych FLAC i uruchamiać ją na przykład na swoim amplitunerze kina domowego czy też głośniku Wi-Fi. To samo tyczy się zgromadzonych na dysku filmów, także tych z wysoką jakością obrazu i dźwięku. Wielu najbardziej zagorzałych kinomaniaków, kopiuje swoje płyty, tak aby stały na półce, a w czasie seansu korzysta właśnie z NAS. Tych możliwości serwera jest naprawdę wiele.

Domowy NAS do pracy nie tylko dla jednoosobowej firmy

NAS może być wykorzystywany znacznie szerzej w małej firmie. Mowa tu nie tylko o osobach z branż kreatywnych, freelancerach pracujących na swoich plikach, ale także firmach zatrudniających mały zespół, który może być rozproszony i pracować zdalnie. Ostatni rok pokazał nam, że jest to wykonalne i jak najbardziej ma sens. Wiele mniejszych firm, nie tylko z branży IT, przeniosło się całkowicie na pracę zdalną.

NAS w małym biurze to serwer plików, pozwalający na przechowywanie wszystkich danych, ale też ich udostępnianie w zespole i partnerom, czy umożliwiając współpracę na dokumentach. Na stacjach od Synology możemy też stworzyć swój własny serwer poczty e-mail i pominąć przy tym korzystanie z hostingu. To opcja pozwalająca oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie i dająca spore bezpieczeństwo. Dobrze skonfigurowany NAS jest w stanie dużo lepiej zabezpieczyć cenne dla firmy dane niż publiczne chmury.

Synology Office 3.0 to jedna z ciekawszych funkcji dostępnych na serwerach NAS tej firmy. Z poziomu dedykowanych aplikacji możemy bezpośrednio na serwerze tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne oraz slajdy. Możemy nad nimi współpracować z innymi osobami w firmie. Dostępny jest też czat do szybkiej komunikacji. Pliki powstałe w tej aplikacji są kompatybilne z programami Microsoft Office. A my pracując na takich dokumentach jesteśmy pewni, że znajdują się w naszej prywatnej chmurze i są odpowiednio szyfrowane. Synology Office 3.0 oferuje też wgląd w historyczne wersje edytowanych plików. Istnieje więc opcja powrotu do starszych wersji czy podglądu nanoszonych zmian. Wygoda, kontrola, prywatność i bezpieczeństwo.

NAS = bezpieczeństwo, wygoda i spore możliwości

Dobrze wybrany serwer NAS to zakup na lata, za który będziemy wdzięczni na pewno wtedy, gdy przydarzy się awaria. Jednak w praktyce będziemy codziennie z niego korzystać i dostrzegać jego wygodę i funkcjonalność. Koniec z usuwaniem zdjęć tylko po to, aby zwolnić miejsce na kolejne. To także brak konieczności poszukiwania dysku zewnętrznego, czy pendrive’a – nasz dysk jest dostępny zawsze czy to w domu, czy poza nim, na każdym naszym urządzeniu.