Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą narzędzi systemowych

PrintScreen

Jeśli chcesz utrwalić to, co widzisz na ekranie, naciśnij klawiszem Print Screen (może być także oznaczony jako Prt Scrn lub Prt Sc). Wykonania zrzutu ekranu nie sygnalizuje żaden sygnał dźwiękowy, jednak obraz jest zapisywany w pamięci urządzenia. Co dalej? Otwórz systemowy program Paint i wybierz opcję Wklej -

Teraz należy otworzyć jakikolwiek program graficzny (przykładowo Paint). Należy wkleić zrzut (z menu: zakładka: Edycja, następnie wybierasz: Wklej lub używając kombinacji klawiszy CTRL + V). Zapamiętany zrzut ekranu pojawi się w obszarze roboczym. Wystarczy tylko go zapisać. W programach graficznych opcja wklejenia znajduje się zazwyczaj w zakładce Edycja.

Wycinek i szkic

Windows 10 ma wbudowane narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu - Wycinanie, doskonale znane posiadaczom Windows Vista, 7 i 8/8.1, a znajduje się w dziale Akcesoria systemu. Po jego uruchomieniu zostanie wyświetlone zaproszenie i skrót klawiaturowy do uruchomienia: klawisz Windows + S + lewy Shift.

Za pomocą paska wycinania możesz przechwytywać następujące typy wycinków: wycinek prostokątny (przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta), dowolny (obrysuj obiekt dowolnym kształtem) i pełnoekranowy (przechwytuje cały ekran). Zrzut ekranu może być zapisany do schowka systemowego lub w wybranym przez użytkownika miejscu. Dostępne formaty zapisu to .png, .html, .jpeg i .gif. Narzędzie umożliwia także czynności edycyjne, jak rysowanie, malowanie kolorem, a nawet mierzenie kątów.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą aplikacji

Istnieje wiele aplikacji, umożliwiających wykonanie zrzutu ekranu. Niektóre z nich powstały specjalnie w tym celu, z kolei inne mają tę funkcję jako jedno z wielu narzędzi. Oto najlepsze z nich.

CloudShot

CloudShot to program do wykonywaia zrzutów ekranu, który po uruchomieniu ukrywa się na pasku narzędziowym. Po jego wywołaniu cały ekran pokrywa się obszarem roboczym, na którym - za pomocą myszki - wyznacza się obszar zapisu. Po tej czynności pojawiają dwa paski opcji - jeden pozwala na zapis zrzutu oraz nagrywanie wybranego obszaru, drugi umożliwia dodanie różnych znaków graficznych (np. strzałek) oraz tekstu. Dzięki temu CloudShot świetnie nadaje się do tworzenia poradników, instrukcji i objaśnień. Grafiki można zapisywać w jednym z trzech wybranych formatów: .png, .jpeg oraz .bmp.

SniPaste

SniPaste to program, który działa podobnie jak opisany CloudShot, jednak posiada więcej opcji graficznych, w tym funkcję mozaika/rozmazanie, która pozwala na zamazanie na tworzonym zrzucie ekranu ważnych lub poufnych informacji. Przed i po zapisaniu zrzut można edytować na wiele sposobów, np. wycinać z niego wybrane fragmenty, ustawiać transparentność, a także grupować większą ilość zrzutów oraz tworzyć kopie zapasowe. Tu również możliwy jest zapis zrzutu jako .png, .jpeg lub .bmp.

Lightscreen

Lightscreen to aplikacja do wykonywania zrzutów ekranu, którą można używać po instalacji lub w trybie przenośnym. Użytkownik po uruchomieniu dostaje cztery opcje wykonywania zapisu - pełen ekran, wybrane okienko, wybrany obszar lub aktywne okno. Co ciekawe, wszystkie cztery mogą działać jednocześnie - każda uruchamiana jest innym skrótem. To prosty sposób na to, jak zrobić screena na Windows 10 i innych systemach z rodziny Windows. Aplikacja umożliwia zapisanie zrzutu na dysku twardym lub na konto użytkownika w serwisie imgur.com. W przypadku zapisywania jako .png można włączyć funkcję automatycznej optymalizacji grafiki, co sprawi, że będzie miała najlepszą jakość przy najmniejszej możliwej wielkości w kB.

Greenshot

Podobnie jak i poprzednia aplikacja, także Greenshot to darmowy program do zrzutów ekranu. Podczas instalacji można wybrać dodatkowy pakiet językowy - polski - oraz wtyczki związane z serwisami graficznymi, np. PhotoBucket. Pozwoli to na natychmiastowe przesyłanie wykonywanych zrzutów ekranu na konto użytkownika. Podczas używania Greenshot otrzymuje się szeroki wachlarz opcji związanych z obszarem zapisu, jednak w przeciwieństwie do innych aplikacji - można uchwycić całą stronę www, nawet, jeśli należy ją przewijać! W narzędziach do edycji znajdziemy m.in. możliwości dodawania adnotacji, podświetlania i oznaczania wybranych elementów, a także możliwość wysłania obrobionego zrzutu e-mailem.