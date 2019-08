YouTube ma kolosalną liczbę różnych treści. Nie wszystkie nadają się dla młodszych użytkowników, więc dobrze zastosować kontrolę rodzicielską.

Spis treści

YouTube jest głównym portalem wideo w sieci, a w każdej sekundzie pojawia się na nim od kilku do kilkunastu nowych materiałów. Dużą popularność zawdzięcza młodzieży, która śledzi swoich ulubionych vloggerów, streamerów i inne, będące na topie kanały. Jak upewnić się, że Twoje dziecko nie ogląda niczego niewłaściwego dla jego wieku? Nie każdy wie, że serwis ma wbudowany mechanizm kontroli rodzicielskiej, a można także skorzystać z oprogramowania firm trzecich, jak np. Qustodio, które umożliwiają filtrowanie treści, wskazanych aplikacji oraz witryn internetowych, a nawet ustalenie limitu czasu, jaki dziecko może spędzać w sieci. Nie masz ochoty na instalację dodatkowego oprogramowania? Żaden problem. Sam serwis ma dedykowaną ochronie młodszych funkcję.

YouTube Kids - idealne wyjście dla młodszych

Jeśli masz młodsze dziecko, dobrym pomysłem jest skorzystanie z aplikacji YouTube Kids, dostępnej na iOS oraz system Android. Jak wyjaśnia samo Google: 'Stworzyliśmy YouTube Kids, aby dzieci mogły w bezpieczny i prosty sposób odkrywać świat, oglądając filmy online – bez względu na to, czy jest to ich ulubiona bajka, piosenka, czy film edukacyjny pokazujący, jak zrobić model wulkanu. Do dyspozycji rodziców jest również wiele ustawień, które umożliwią dostosowanie tej aplikacji do potrzeb rodziny."

YouTube Kids na ogół spisuje się świetnie, jednak od czasu do czasu zdarzały się z nią problemy - dopuszczała treści, które niekoniecznie pasowały dla młodszych, w tym wulgarne przeróbki bajek. Oczywiście Google usuwa takie materiały natychmiast po wykryciu, jednak zanim to zrobi, dziecko może je obejrzeć. Aczkolwiek należy pamiętać, że takie sytuacje są rzadkością i najczęściej dziecko ma dostęp do swoich ulubionych kreskówek, piosenek i podobnych materiałów.

YouTube - jak włączyć kontrolę rodzicielską?

Głównym sposobem na filtrowanie treści w normalnym YouTube jest opcja ograniczonego dostępu. Jak opisuje ją Google: "Pomaga on ukrywać potencjalne filmy dla dorosłych. Żaden filtr nie działa w 100% poprawnie. To ustawienie dotyczy wyłącznie tej przeglądarki." Jak ją włączyć? Zaloguj się na YouTube i kliknij na swojej ikonce w prawym, górnym rogu ekranu. Opcja ta znajduje się na samym dole - kliknij na nią.

W kolejnym okienku kliknij na suwak włączający ograniczony dostęp. Strona odświeży się i gdy teraz zajrzysz ponownie do opcji, tryb ograniczonego dostępu będzie już włączony. Uwaga - pamiętaj, że dotyczy on tylko tej konkretnej przeglądarki. Jeśli dzieci korzystają z YouTube również na innych, musisz ustawić je na wszystkich.

Tryb ograniczonego dostępu na urządzeniach mobilnych

Jeśli dziecko korzysta z serwisu na smartfonie lub tablecie, musisz wprowadzić tam podobne ustawienia, korzystają z aplikacji YouTube. Musisz się do niej zalogować, a następnie kliknąć swoją ikonkę i zjechać w dół, aby dostać do opcji Ustawienia. Po jej naciśnięciu wybierz Ogólne, a w nich zjedź na dół, aby móc aktywować Tryb ograniczonego dostępu. I gotowe.

I to wszystko. Ponieważ żaden filtr treści nie jest 100-procentowo skuteczny, wypada mieć nadzieję, że nie zawiedzie i młodociany nie zobaczy nieodpowiednich treści. Aczkolwiek dbanie o to, aby dziecko nie spędzało zbyt dużo czasu wpatrzone w ekran, należy już tylko i wyłącznie od obowiązków rodzica.