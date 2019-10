YouTube - jakie są jego alternatywy?

YouTube to potęga i jeszcze długo nią będzie. Ale nie jest to jedyny serwis z mnóstwem ciekawych materiałów wideo. Dowiedz się, gdzie jeszcze możesz je znaleźć!

Przez lata YouTube stało się niemal synonimem nagrań wideo w sieci, a o zarobkach najpopularniejszych twórców treści krążą legendy. Jednak gdy korzystasz z YT, musisz pamiętać, że Google zyskuje dzięki temu informacje na Twój temat - zwłaszcza, jeśli masz w tym serwisie swoje konto. Oczywiście zbierane dane na temat Twojej aktywności mają pomóc w dopasowaniu jak najlepszych materiałów, które zostaną Ci zaproponowane, jednak nie każdy ma ochotę, aby mechanizmy Google wiedziały, co się lubi i ogląda. A pomijając kwestie prywatności - YouTube nie jest jedyny. Istnieją różni twórcy treści, którzy na YT nie publikują, a zamiast tego mają swoje kanały... no właśnie, gdzie? Oto dziewięć miejsc, którymi warto się zainteresować, jeśli lubisz: muzykę, gry, filmy amatorskie, śmieszne filmiki czy produkcje dokumentalne.

Zauważmy jednak, że nie jest możliwy streaming materiałów wideo bez pozostawiania swoich śladów w sieci. Jeśli chcesz mieć pewność, że dane o tym co i skąd oglądasz nie zostaną zapisane, polecamy korzystanie z sieci VPN. Jakiej? Tego dowiesz się z naszego rankingu "Najlepsze VPN i tanie VPN w 2019 roku". Z siecią prywatną czy nie, ciekawe materiały wideo znajdziesz na następujących stronach (prezentujemy je w kolejności alfabetycznej):

9GAG TV

9GAG TV to humor bez ograniczeń, a do tego podzielony na kategorie - od sportu i zwierząt zaczynając, na Fortnite kończąc. Oprócz tego jest na nim pełno GIF-ów i memów. Każdy materiał ma opcję udostępniania w sieciach społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. Ciekawostka: po wejściu na stronę możesz znaleźć kategorię PL - dotyczy tylko materiałów polskojęzycznych.

Crackle

Crackle jest w Polsce zablokowane, dlatego VPN jest do niego niezbędny. Za prowadzenie serwisu odpowiada samo Sony Picture Entertainment. Można tam pooglądać starsze hollywoodzkie produkcje, programy TV i krótkie formy od wielu znanych studiów filmowych, jak Columbia Pictures, Funimation Films, Tri-star pictures.

Dailymotion

Dailymotion to znana platforma, która może pochwalić się 112 milionami widzów każdego miesiąca. Oczywiście to daleki wynik od YouTube, a niektórzy nazywają Dailymotion jego uboższym krewnym. No cóż, wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Jednak warto korzystać z zawartych tu treści, ponieważ mają wysokie rozdzielczości - serwis umożliwia ładowanie plików wideo 4GB w rozdzielczości 1080p, podczas gdy YouTube kompresuje je po załadowaniu. Największy minus? Filmiki ładowane na Dailymotion mogą mieć maksymalnie 20 minut długości.

DTube

DTube jest jedną z najmocniej skupiających się na ochronie prywatności użytkownika platform wideo. Jej struktura jest zdecentralizowana, co oznacza, że klipy wideo nie są ładowane i streamowane z tego samego serwera (jak ma to miejsce w przypadku YouTube). Wszystkie treści są rozproszone dzięki blockchain. Oznacza to, że potencjalnemu włamywaczowi będzie bardzo ciężko dociec, skąd przesłał materiał jego autor. Kolejny plus - brak reklam, a kolejny - algorytmów. Na tym nie koniec - mamy tu polski interfejs, a przeniesienie się z YouTube jest bezbolesne - DTube wygląda niczym jego klon. Ale nie ma tu żadnych wytycznych co do "mowy nienawiści" - treści ocenia sama społeczność, a ich twórcy zarabiają w kryptowalucie.

Internet Archives Video Section

Internet Archives Video Section to - zgodnie z nazwą - archiwum filmów. Jakich? No cóż - wszystkich. Są tutaj dokumenty, stare filmy TV, kinowe, a także klasyki (np. pełna wersja "Nosferatu Wampir" czy "Plan 9 z Kosmosu"), rozrywka, muzyka i wiele innych treści. Można je filtrować, znajdując najbardziej dopasowane do tego, czego się poszukuje. I warto spróbować!

Metacafe

Metacafe to platforma starsza niż YouTube! Dlatego znajdziesz na niej tysiące materiałów wideo, których maksymalna długość to 90 minut. Niestety, większość z nich ma słabą jakość. Plusem jest to, że nie znajdziesz tutaj duplikatów. To dobre miejsce dla każdego, kto szuka śmiesznych filmików, sportu, gier wideo czy newsów. Kanały można subskrybować, a podczas szukania treści filtrować wyniki wg kilku kategorii.

TED

TED to organizacja charytatywna, która organizuje wydarzenia i konferencje na całym świecie. Większość relacji z nich trafia właśnie na tę stronę. A dotyczą biznesu, technologii, a także bieżących wydarzeń na świecie i historii (od wpływu wirtualnej rzeczywistości na ludzkość po historię kanibalizmu). Polecamy użytkownikom dobrze znającym język angielski.

Twitch

Twitch to platforma dla graczy. Zapisy rozgrywek, trailery, filmiki promocyjne, a przede wszystkim gry na żywo - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ponadto pełni funkcje sieci społecznościowej dla miłośników cyfrowej rozrywki.

Veoh

Veoh to platforma wideo dedykowana popkulturze - od mang po Justina Bibera. Zaletą jest prosty interfejs, możliwość generowania spersonalizowanych playlist oraz interakcji z innymi użytkownikami. Jeśli założysz konto, możesz dołączyć do grup o podobnych zainteresowaniach.

Vimeo

Vimeo to platforma ciesząca się olbrzymią popularnością na całym świecie. Co ciekawe, założyli ją filmowcy dla ludzi zajmujących się sztuką. I po dziś dzień korzystają z niej muzycy oraz agencje. Jeśli szukasz zabawnych filmików - raczej nie ten adres. Minusem jest niewygodny interfejs, do którego trzeba się przyzwyczaić. Zalety - obsługa nagrań w rozdzielczości 4K, brak reklam, a także funkcje społecznościowe i możliwośc subskrybowania wybranych kanałów.