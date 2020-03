Zabezpiecz swoje urządzenia przed koronawirusem - jak poprawnie czyścić smartfona i komputer

Poddałeś się kwarantannie? A co z twoim smartfonem, którego wczoraj używałeś w komunikacji miejskiej? Zabezpiecz przed COVID-19 nie tylko siebie, ale i swoje urządzenia.

Spis treści

Świat zmaga się właśnie z ogromnymi problemami wywołanymi pandemią koronawirusa. To bardzo poważna sprawa, której nie należy lekceważyć.

Źródło: techadvisor.co.uk

W związku z tym, że wirus COVID-19 w dalszym ciągu się rozprzestrzenia władze wielu państw decydują się na radykalne kroki. W Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemiologicznego, a rząd apeluje, aby obywatele w miarę możliwość pozostali w domach.

Wybuch pandemii, której jeszcze trzy miesiące temu nikt się nie spodziewał wywołał wiele zmian i komplikacji. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że od poniedziałku nie pójdziesz do szkoły, na uczelnię czy do pracy. Koronawirus to ogromny test dla całego społeczeństwa, ale też internetu i naszego sprzętu.

Z pewnością w ciągu ostatnich kilku dni dbasz o siebie bardziej, niż zawsze i myjesz ręce kilka razy częściej. Niestety mamy dla Ciebie złą wiadomość. Wzmożone środki ostrożności nie pomogą, jeżeli nie zadbasz o swój sprzęt, który również może być nosicielem COVID-19. Masz nowego smartfona cechującego się świetną specyfikacją techniczną? Z pewnością używałeś go w komunikacji miejskiej. Dzięki temu jest on obecnie siedliskiem zarazków.

Niewielka część społeczeństwa wie, że smartfon potrafi gromadzić masę bakterii. To nasze najbardziej osobiste urządzenie, z którym nigdy się nie rozstajemy. W czasie pandemii należy szczególnie zadbać o jego czystość.

Częste mycie rąk, niedotykanie nimi nosa, ust oraz oczu i zachowywanie minimalnie metra odległości od innego człowieka to podstawowe środki ochrony, ale nie należy zapominać o czyszczeniu oraz dezynfekcji urządzeń elektronicznych, z którymi mamy styczność.

Jeżeli na okres pandemii pracujesz zdalnie z pewnością korzystasz z telefonu komórkowego oraz laptopa lub komputera PC. Nie ważne, czy są to urządzenia służbowe, czy prywatne. Zdecydowanie warto zadbać o to, aby były czyste.

W niniejszym poradniku pokazujemy, jak dokładnie wyczyścić smartfona, klawiaturę i myszkę oraz laptopa.

Czyszczenie smartfona

Na początek należy sprawdzić, czy posiadany przez Ciebie model smartfona jest wodoodporny. W tym celu należy wyszukać w internecie jego specyfikację techniczną i sprawdzić czy posiada certyfikat IP. W najbardziej komfortowej sytuacji są posiadacze flagowych modelów spełniających normę IP 68. Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych norm wodoodporności znajdują się w tym artykule.

Przed rozpoczęciem czyszczenia zalecamy wyłączyć telefon. Podczas mycia ekran może wykrywać przypadkowe dotknięcia, które mogą prowadzić do wywołania różnych funkcji.

Jeżeli smartfon jest wodoodporny możemy wypłukać go pod bieżącą wodą. Ważne jest, aby upewnić się wcześniej, że tacki na karty SIM/pamięci, klapka baterii (o ile jest wyjmowana) oraz porty (o ile mają zaślepki) zostały zamknięte.

W przypadku, gdy urządzenie nie jest wodoodporne lub nie jesteś tego pewien lepiej pominąć ten krok i wyczyścić smartfona mokrą chusteczką.

W kolejnym kroku polecamy dokładnie przetrzeć urządzenie za pomocą wilgotnej, niestrzępiącej ściereczki. Oczywiście w przypadku urządzenia, które nie jest wodoodporne musimy bardziej uważać, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Niestety, aby w 100 procentach pozbyć się wszystkich bakterii należy sięgnąć po mocniejsze środki czyszczące z alkoholem, a najlepiej spirytusem.

Firma Apple nie dawno zaktualizowała swoje wytyczne co do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Gigant z Cupertino przyznał, że iPhone'a można czyścić za pomocą alkoholu izopropylowego o stężeniu do 70 procent. Tego typu roztwór w umiarkowanych ilościach nie powinien uszkodzić sprzętu elektronicznego, a na dodatek pozwoli usunąć wszelkiego rodzaju bakterie i zanieczyszczenia z powierzchni obudowy.

Korzystając z alkoholu izopropylowego nie wolno czyścić urządzenia za długo, ponieważ długotrwałe zetknięcie z tak silnym roztworem może uszkodzić uszczelki, co spowoduje utratę wodoodporności.

Na samym końcu zalecamy przetarcie urządzenia suchą, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć nadmiar płynu i ewentualne smugi.

Nie zalecamy częstego mycia urządzenia za pomocą alkoholu izopropylowego, ponieważ może on spowodować starcie warstwy oleofobowej ekranu. Jeżeli posiadasz dodatkowe szkło na ekran ten problem Cię nie dotyczy.

Czyszczenie klawiatury

W przypadku czyszczenia klawiatury musimy bardzo uważać, aby nie uszkodzić poszczególnych klawiszy oraz nie zalać urządzenia. Większość dostępnych na rynku klawiatur nie jest wodoodporna. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w nieczyszczonej od lat klawiaturze może znajdować się więcej bakterii, niż na desce klozetowej w miejscu użyteczności publicznej. Zmotywowany do działania?

Na początek należy odłączyć klawiaturę od komputera. Jeżeli czyścisz klawiaturę bezprzewodową wyjmij z niej baterie (o ile jest to możliwe).

Przechyl klawiaturę do góry nogami i potrząśnij nią, aby usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia. W kolejnym kroku warto sięgnąć po sprężone powietrze, które pozwoli usunąć resztki zanieczyszczeń spod klawiszy.

W przypadku, gdy posiadasz klawiaturę z wyjmowanymi klawiszami należy je usunąć i za pomocą wacika nasączonego alkoholem izopropylowym dokładnie wyczyścić powietrznie pod klawiszami.

Jeżeli klawiatura nie posiada demontowalnych przycisków lub z jakiegoś powodu nie chcesz ich wyjmować możesz posłużyć się wykałaczką do usunięcia resztek spod klawiszy.

Na samym końcu należy niestrzępiącą ściereczką nasączona alkoholem propylowym przetrzeć klawisze. Ostatnim krokiem jest wytarcie do sucha klawiatury i ponowne podłączenie jej do komputera.

Czyszczenie myszy

W przypadku myszy sprawa jest stosunkowo prosta. Na początek należy odłączyć ją od komputera i wyjąć baterie (jeżeli jest to możliwe). W kolejnym kroku należy przetrzeć całą obudowę ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na scroll'a, który może gromadzić kurz. Na koniec trzeba wytrzeć myszkę do sucha za pomocą niestrzępiącej ściereczki i ponownie podłączyć ja do komputera.

Czyszczenie laptopa

Czyszczenie laptopa jest sprawą nieco bardziej skomplikowaną. Trzeba bowiem uważać, aby nie uszkodzić sprzętu. Na początku należy wyłączyć komputer i wymontować baterię (o ile to możliwe).

W kolejnym kroku należy lekko zwilżyć alkoholem izopropylowym niestrzępiącą ściereczkę. Przed przystąpieniem do czyszczenia palmrestu (wewnętrznej części obudowy) należy sprawdzić, czy alkohol izopropylowy jej nie odbarwi.

Przetrzyj nasączoną ściereczką obudowę oraz gładzik. Czyszcząc klawiaturę zastosuj się do wskazówek umieszczony powyżej. Polecamy również przetrzeć ściereczką zewnętrzną część obudowy komputera z zachowaniem szczególnej ostrożności w okolicach portów.

Na samym końcu należy przetrzeć komputer za pomocą suchej ściereczki z mikrofibry lub innego niestrzępiącego się materiału.

Ze względu na inną budowę matryc w laptopach zalecamy unikać korzystania z alkoholu izopropylowego, który może uszkodzić wierzchnią warstwę ekranu.

Pamiętaj, że nieodpowiednie czyszczenie sprzętu komputerowego może doprowadzić do jego uszkodzenia. Wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Niektórzy producenci udostępniają w sieci dokładne instrukcje czyszczenia sprzętu elektronicznego, z którymi polecamy się zapoznać.