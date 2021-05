Zakupy w PS Store nie muszą być drogie - jak zaoszczędzić

Żeby móc grać, trzeba mieć gry - proste. Jednak nie jest tak łatwo, kiedy nie ma się mnóstwa pieniędzy. Wychodzimy naprzeciw graczom Playstation i dzielimy się pomocnymi lifehackami.

Spis treści

Zakupy w Playstation Store bywają kosztowne. Cyfrowe wersje gier nieraz są droższe od wydań pudełkowych. Jednak nie jeden gracz woli te pierwsze, nie tylko ze względów ekologicznych, ale przede wszystkim praktycznych. Konsolę z biblioteką zainstalowanych gier przenosi się wygodniej bez dodatkowej torby pudełek. Do tego w przypadku braku miejsca na dysku, nie musisz kupować nowej konsoli z większą pamięcią. Możesz usunąć grę, a jej dane zostaną zapisane. Jeżeli skończyłeś jakiś tytuł i na razie nie będziesz do niego wracać, usuń aplikację i zachowaj zapis. Po ponownym pobraniu aplikacji, zaczniesz od miejsca, w którym skończyłeś.

Promocje i wyprzedaże

PSPrices

Jeżeli jeszcze nie korzystasz ze strony psprices.com to będziesz nam wdzięczny. PSPrices to witryna, na której budujesz własną bibliotekę gier, w które chcesz zagrać, a strona na bieżąco informuje Cię o najnowszych promocjach. Co najlepsze, w przypadku każdej gry, możesz zobaczyć jej historię zmian ceny. Dzięki temu widzisz czy dana promocja jest najniższą z możliwych i kiedy mniej więcej możesz się jakiejś spodziewać. Z dodatkowych informacji widzimy także listę trofeów czy potrzebnych aktualizacji w grze. PSPrices obsługuje większość platform gamingowych.

Blog Playstation

Na blogu Playstation możemy śledzić informacje o nadciągających promocjach czy tygodniowych wyprzedażach. Informacje zwykle ukazują się w poniedziałki, a promocje we wtorki.

Sklepy internetowe

Zawsze sprawdzaj inne sklepy online. Tańsze kupony z kodem doładowującym do PS Store możesz znaleźć na takich stronach jak: gamivo.com, eneba.com czy cdkeys.com.

Niektórzy użytkownicy odsprzedają też kody na portalach aukcyjnych typu Allegro czy Olx. Są to zwykle osoby, które otrzymały kupon w prezencie lub w pakiecie z nową konsolą czy grą. Trzeba jednak brać pod uwagę, że taki zakup wiąże się z ryzykiem oszustwa.

Abonament

Ps Plus nie tylko daje dostęp do trybu online w grach dla Ciebie i osób korzystających z Twojego PlayStation Network. Członkostwo obejmuje także comiesięczne, darmowe gry do pobrania oraz specjalne rabaty. Roczna subskrypcja kosztuje ok. 200zł (możesz upolować tańszy kupon), co pozwala zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Według obliczeń Pushsquare, wszystkie gry dodane w PS Plus w 2020 roku kosztowały łącznie ok. 2 tys. złotych. Odejmując od tego cenę abonamentu oszczędzamy ok. 1800zł (oczywiście jeśli gramy we wszystkie gry).

Partner in crime

Znajdź partnera do współdzielenia konta. Jeżeli masz zaufanego przyjaciela i macie podobny gust, możecie podzielić wydatki i udostępniać sobie gry. PlayStation ma funkcję konta podstawowego i konta dodatkowego. Dla przykładu możesz dodać kilka kont na PS4, a jedno z nich aktywować jako konto podstawowe.

Załóżmy, że kupiłeś grę w Playstation Store przy jego użyciu - wszystkie konta pod nim (dodatkowe) również będą miały dostęp do tego, co zostało zakupione na koncie głównym. W ten sposób Twój kolega może ściągać gry zakupione na Twoim użytkowniku lub możecie złożyć się razem na droższą grę i korzystać z niej na obydwóch kontach. Dotyczy to także abonamentu Ps Plus. Pamiętajcie tylko, aby nie logować się na koncie podstawowym w tym samym momencie, ponieważ jedna z osób nie uzyska dostępu.

Demo

Niektóre gry umożliwiają zagranie w tzw. time-trial demo. Korzystaj z nich, jeżeli nie chcesz zmarnować pieniędzy na grę, która okaże się mniej wciągająca niż wydawała się w trailerze.

Cierpliwości młody Padawanie

Ostatnią propozycję możemy potraktować pół żartem, pół serio. Jeżeli nie zależy Ci na czasie, a na samej grze to poczekaj rok lub więcej, a cena spadnie o połowę.

