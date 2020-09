Zalałeś laptopa? Nie panikuj tylko działaj [Poradnik]

Zalanie laptopa zdarza się nader często, ale jeśli szybko, sprawnie i odpowiednio zareagujemy, to istnieje spora szansa, że nasz laptop nawet nie odczuje tego wypadku. Oto co powinieneś zrobić w pierwszej kolejności.

Spis treści

Po pierwsze - nie panikuj

Zachowaj zimną krew i nie wpadaj w panikę. Najważniejsze to działać szybko, aby mieć jak największe szanse na uratowanie laptopa.

Po drugie - natychmiast odłącz laptopa od wszelkiego rodzaju zasilania

Najważniejszym pierwszym krokiem po wylaniu cieczy na laptopa jest wyłączenie oraz odłączenie go od ładowarki. Należy wyłączyć urządzenie tak szybko, jak to możliwe, aby ciecz nie mieszała się z obwodami elektrycznymi, gdy te nadal są naładowane. Najlepiej więc jest nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, do momentu, gdy urządzenie wyłączy się. Ponadto należy także wyjąć baterię, aby laptop w żaden sposób nie mógł pobierać energii. Warto także usunąć wszelkie kable i urządzenia podłączone do laptopa.

Suszenie

Do wysuszenia laptopa użyj szmatki lub ręczników papierowych, które wchłoną wodę z zewnętrznej warstwy urządzenia, a następnie spróbuj powoli obrócić laptopa na różne strony, aby wyciekła woda, która przedostała się do środka. Niestety nawet po takim osuszeniu istnieje spore prawdopodobieństwo, że wilgoć pokrywa części płyty głównej i inne elementy. Nie włączaj urządzenia, ponieważ jeśli to zrobisz, to istnieje bardzo duża szansa, że ​​woda spowoduje zwarcie i spali płytę lub uszkodzi inne delikatne elementy (np. procesor). Musisz poczekać, aż laptop wyschnie.

Woreczek ryżu

Jeśli nie masz pod ręką nic lepszego do osuszenia laptopa, popularnym sposobem na przyspieszenie suszenia jest wykorzystanie dużej torby surowego ryżu i umieszczenie w niej urządzenia. Ryż wchłonie wilgoć, dzięki czemu można będzie bezpiecznie uruchomić laptopa. Ten proces jest jednak bardzo powolny, więc zalecamy pozostawić urządzenie w torbie z ryżem przez kilka dobrych dni.

Suszarka do włosów

Innym sposobem na pozbycie się wody z urządzenia jest suszarka do włosów. Ustaw suszarkę na najmniejszą moc i trzymaj dyszę blisko klawiatury, poruszaj nią powoli, aby wysuszyć wszystkie elementy. Czynność powtórz również w tylnej części laptopa i upewnij się, że urządzenie jest ustawione w kształcie namiotu i do góry nogami. Dzięki temu procesowi ciecz wypłynie podczas suszenia suszarką.

Jeśli posiadasz suszarnię do sprzętu lub szafkę do suszenia, możesz zostawić tam laptopa na kilka godzin, dzięki czemu pozostała w urządzeniu wilgoć odparuje. Jednak nie zostawiaj latopa zbyt długo w tym miejscu, ponieważ gorące środowisko również może mieć niekorzystny wpływ na jego elementy.

Chwila prawdy

Kiedy wreszcie dojdziesz do momentu, w którym nie widać najmniejszej kropli wody wyciekającej z laptopa i masz go wyłączonego przez co najmniej kilka godzin (zalecamy wyłączyć na całą noc), czas na chwilę prawdy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania - jeśli laptop uruchomi się pomyślnie, spróbuj uruchomić różne programy, aby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Naciskaj również wszystkie przyciski sprzętowe i porty, aby upewnić się, że nie doszło do ich uszkodzeń.

Co zrobić, jeśli laptop nie działa?

To chyba najgorszy scenariusz - jeśli komputer przestał reagować lub wykazuje oznaki poważnego uszkodzenia, nie można wiele zrobić, aby go naprawić... Możesz jednak spróbować skontaktować się z profesjonalnym serwisem zajmującym się naprawą komputerów i sprawdzić, czy są w stanie Ci pomóc. Pamiętaj, że najlepiej uzyskać wycenę za ratowanie laptopa jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek próby jego naprawy.

Warto także, abyś upewnił się, czy posiadane przez Ciebie ubezpieczenie domu, obejmuje polisą wypadki tego rodzaju.