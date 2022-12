Zastanawiasz się, który iPhone 14 kupić na Święta i Mikołajki? Przedstawiamy poradnik zakupowy dla Mikołaja

Premiera najnowszych iPhone'ów już za nami. Wiele osób będzie się teraz zastanawiać, który z zaprezentowanych modeli będzie najlepszy dla nich. Przedstawiamy prostą ściągawkę, dzięki której decyzja o wyborze modelu najnowszego iPhone'a 14 będzie bułką z masłem!

iPhone'y to jedne z najpopularniejszych telefonów na świecie i główny konkurent każdego flagowca z Androidem. Uzytkownicy kochają je za wiele elementów, które najlepiej podsumowaliśmy w tym artykule. Jako że najnowsze iPhone'y 14 już ujrzały światło dzienne staramy się dojść do tego, który z nich najlepiej kupić.

Nowe iPhone'y 14 - który kupić?

Możemy już zamawiać nowe iPhone'y 14. Stajemy więc przed ciężkim wyborem - który wybrać? Cztery różne wersje mogą przemawiać do czterech różnych typów użytkowników, a każda z nich może być idealna dla kogoś innego. Przedstawiamy więc krótki przewodnik po zaletach i wadach każdego z nowych iPhone'ów 14. Dzięki temu zestawieniu z łatwością wybierzesz swoje kolejne jabłuszko! Co więcej, dzięki najnowszemu systemowi iOS 16, będziemy mieć od razu do dyspozycji masę nowych funkcji i ciekawych zmian.

iPhone 14 - plusy i minusy

iPhone 14 to podstawowy iPhone, który zazwyczaj byłby najlepszym wyborem dla większości osób. Jednak w tym roku w zwykłych iPhone'ach zmieniło się bardzo mało. Ciężko nie stwierdzić, że największą konkurencją dla nich jest istnienie iPhone'a 13. Szczególnie że ceny zaczynają się od 5199 zł. Jednak zaszło tu kilka małych zmian - budowa wewnętrzna o wiele bardziej sprzyja naprawom, możemy też spodziewać się trochę lepszych zdjęć dzięki jaśniejszemu obiektywowi głównemu. Fundamentalnie jednak jest to raczej praktycznie ten sam telefon, co iPhone 13.

Zalety

Najtańszy iPhone 14

iPhone 14 Poręczny rozmiar i waga

rozmiar i waga Długie wsparcie aktualizacjami oprogramowania

oprogramowania Ulepszony aparat główny

Nowy, fioletowy kolor wygląda świetnie

Wady

Bardzo mało zmian w porównaniu do iPhone'a 13

w porównaniu do iPhone'a 13 Cena w złotówkach drastycznie się zwiększyła

w złotówkach drastycznie się zwiększyła Ten sam procesor co w poprzedniej generacji

co w poprzedniej generacji Nie dostajemy najciekawszych zmian wprowadzonych w iPhonie 14 Pro

wprowadzonych w iPhonie 14 Pro 60 Hz ekran w telefonie za ponad 5000 zł to zbrodnia

w telefonie za ponad 5000 zł to zbrodnia Wolne ładowanie

iPhone 14 Plus - plusy i minusy

iPhone 14 Plus to po prostu lekko nadmuchany iPhone 14. Poza większym ekranem nie dostajemy nic więcej, a za ten model trzeba zapłacić już 5899 zł. W tym artykule zastanawiamy się, czy nie lepiej kupić iPhone'a 13 Pro Max - może to jest najlepsze wyjście dla entuzjastów dużych ekranów?

Jest to też jedyny iPhone z nowej serii, którego premiera zostałą opóźniona. Apple zapewne chciało zostawić jak najwięcej dużych ekranów dla pierwszej partii iPhone'a 14 Pro Max, więc drugi duży iPhone musiał poczekać na swoją kolej. Jednak już od 7.10 można go kupić w sklepach i dołączył do wszystkich pozostałych dostepnych iPhone'ów w katalogu firmy z Cupertino.

iPhone 14 Plus jest w bardzo trudnej pozycji. Wszystko, co robi, lepiej robi jego starszy brat, iPhone 13 Pro Max, który możemy kupić używany za mniejszą kwotę. Jednak jesli nie chcesz się zastanawiać nad wyborem telefonu z drugiej ręki, a zależy Ci na jak najtańszym nowym "jabłuszku" z dużym ekranem - jest to telefon dla Ciebie.

Zalety

Po raz pierwszy kupimy iPhone'a z dużym ekranem bez konieczności płacenia za wszystkie dodatki wersji Pro

bez konieczności płacenia za wszystkie dodatki wersji Pro Świetny nowy kolor

Najlepszy czas działania na baterii ze wszystkich iPhone'ów

ze wszystkich iPhone'ów To stary, dobry iPhone w większej odsłonie

Wady

Nie ma żadnych interesujących zmian w porównaniu do iPhone'a 13

w porównaniu do iPhone'a 13 Jedyny powód , aby kupić ten telefon, to jego duży ekran

, aby kupić ten telefon, to jego duży ekran Brak Dynamic Island czy Always on Display , ekran z częstotliwością odświeżania jedynie 60 Hz

, ekran z częstotliwością odświeżania jedynie 60 Hz Już cena podstawowej wersji przyprawia o łzy w oczach

podstawowej wersji przyprawia o łzy w oczach Procesor poprzedniej generacji w nowym telefonie

poprzedniej generacji w nowym telefonie Wolne ładowanie

iPhone 14 Pro - plusy i minusy

iPhone 14 Pro ze swoim większym bratem uratowali konferencję Apple przed byciem zupełnie nieinteresującą. Przynoszą ze sobą trochę ciekawych zmian (głównie Dynamic Island), ale też zdecydowaną podwyżkę ceny. Za podstawowy model zapłacimy aż 6499 zł.

Jednakże w tej cenie dostajemy sporo ciekawych nowości, zarówno jesli chodzi o podzespoły, jak i interesujące rozwiązania w projekcie telefonu - chodzi o czywiście głównie o Dynamic Island. Dzięki nowemu podejściu do wycięcia na aparat, Apple udało się trochę odświeżyć ten element telefonu, przy okazji czyniąc go bardziej interaktywnym i funkcjonalnym. Jednak czy te zmiany są warte aż tak dużej podwyżki?

Zalety

Dynamic Island to jeden z najciekawszych sposobów na wykorzystanie wycięcia na aparat

to jeden z najciekawszych sposobów na wykorzystanie wycięcia na aparat Always on Display w końcu trafia do iPhone'a

w końcu trafia do iPhone'a Świetny ekran z ulepszoną jasnością i adaptacyjnym odświeżaniem

z ulepszoną jasnością i adaptacyjnym odświeżaniem Zupełnie nowe aparaty i Photonic Engine sprawią, że zdjęcia będą niesamowitej jakości

i Photonic Engine sprawią, że zdjęcia będą niesamowitej jakości Nowy procesor A16 ma zapewnić świetną żywotność na baterii

ma zapewnić świetną żywotność na baterii Poręczny rozmiar i waga

Wady

Cena w Polsce jest astronomiczna

w Polsce jest astronomiczna To fundamentalnie nadal taki sam iPhone - nie doczekaliśmy się wielkiej rewolucji

- nie doczekaliśmy się wielkiej rewolucji Brak USB-C

Powolne ładowanie

Wielkość może nie odpowiadać fanom dużych telefonów ani entuzjastom kompaktowych urządzeń

iPhone 14 Pro Max - plusy i minusy

Największy i najdroższy iPhone 14 przyniósł sporo ciekawych zmian. Dynamic Island, aparat 48 MP, Always on Display, lepszy ekran, nowy procesor... Jednak czy one wszystkie są warte podstawowej ceny wynoszącej aż 7199 zł? Jesli nie znosimy kompromisów (i lubimy duże telefony) jest to bez wątpienia jeden z oczywistych wyborów. Trzeba jednak powiedzieć, że podstawowa cena za ten model powala, a przy tak wysokiej rozdzielczości zdjęć i filmów powiększenie dostępnej pamięci wydaje się praktycznie koniecznością, tylko dodając kolejne wydatki.

Zalety

Duży, pięknie wyglądający ekran z adaptacyjnym odświeżaniem

Niezwykle mocny, nowy czip A16

Dynamic Island i Always on Display

Zupełnie nowy aparat główny 48 MP będzie idealny dla entuzjastów fotografii oraz nagrywania filmów

Niesamowita długość działania na baterii

Wady

Ogromna cena

Wielkość i ciężar tego telefonu nie będą odpowiadać każdemu

Brak USB-C

Powolne ładowanie

Maksymalny zoom optyczny to tylko 3x