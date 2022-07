Zdjęcia z wakacji - oto darmowe programy, którymi je podrasujesz

W trakcie wakacji robimy mnóstwo zdjęć. Jeśli jednak niektóre nie wyszły tak dobrze, jak się spodziewasz, warto je nieco poprawić, aby dodać im estetyki. Oto aplikacje, które umożliwią to w łatwy sposób - i bez kosztów!

Nie da się ukryć, że Photoshop jest niemal synonimem dobrego programu do edycji grafiki. Posiada on wszystkie rozwiązania, jakich tylko mogą potrzebować profesjonaliści. Co jednak, gdy nie potrzebujesz aż tylu narzędzi, ale chcesz mieć program, który pozwoli Ci na zaawansowaną obróbkę grafiki, dzięki czemu zdjęcia z wakacji będą wyglądać jeszcze ciekawiej?

Możesz w takiej sytuacji sięgnąć po jedną z alternatyw. Ale uwaga - prezentowane tu aplikacje nie są kompletnymi alternatywami dla Photoshopa, czyli nie ma się co spodziewać, że otrzymasz w nich dokładnie to samo, co w propozycji Adobe. Są jednak wystarczające do większości zastosowań zarówno dla przeciętnego użytkownika, jak i osoby, która lubi podłubać w ustawieniach. No i nie musisz za nie płacić. A jakie to aplikacje?

Photopea

Photopea to edytor grafik online, który – co tu ukrywać – "pożyczył" interfejs od Photoshopa. Najszybciej odnajdą się w nim użytkownicy programu Adobe, a pozostali będą potrzebowali nieco czasu, aby do niego przywyknąć. A co znajdziemy? Mamy tu między innymi pracę na warstwach, zaawansowane narzędzia związane z przekształceniami, nakładaniem filtrów czy rysowaniem. Jeśli dla kogoś opcji będzie aż za dużo, może w takiej sytuacji skorzystać z licznych tutoriali, które znajdują się w sieci, a które pozwalają na dokładne poznanie programu. Co ważne – jest on darmowy, ma jednak również swoją płatną wersję. Kosztuje ona 3,33 USD i eliminuje reklamy oraz pozwala na cofanie się o dwa dodatkowe kroki.

GIMP

GIMP czyli GNU Image Manipulation Program to doskonale znane narzędzie, które cenią sobie zwłaszcza użytkownicy systemów Linux. Uprzedzam, ze jego interfejs trudno nazwać przyjaznym oraz intuicyjnym, jednak gdy już do niego przywykniesz, odkryjesz potężne możliwości, jakie skrywa program. A są one nie mniejsze, niż w Photoshopie. Aplikacja wymaga instalacji i jest darmowa – choć kto chce, może przekazać dowolną dotację twórcom w celu nagrodzenia ich wysiłków.

Jeśli chodzi o same narzędzia, masz tu wszystko, co potrzeba do bardzo zaawansowanej obróbki obrazu – zaczynając od prostych ustawień kolorów poprzez retuszowanie, pracę na warstwach, dodawanie filtrów i rysowanie. To prawdziwa kopalnia narzędzi i warto poświęcić nieco czasu na jej dokładne poznanie. Wykorzystanie możliwości dawanych przez GIMP pomoże Ci osiągnąć wręcz zdumiewające efekty.

Paint.NET

Paint.NET to aplikacja rozwijana od prawie dwóch dekad. I choć nazwa kojarzy się z systemowym Paintem, jest od niego odległa, a bliżej jej do Photoshopa. Choć nie ma tak zaawansowanych możliwości jak produkt Adobe, umożliwia wiele zaawansowanych operacji na plikach graficznych, w tym pełne wsparcie dla pracy na warstwach, dostosowania kolorów, narzędzia do wykonywania automatycznych zadań czy inne praktyczne dodatki, w tym działania na pojedynczych pikselach. Do interfejsu – a zwłaszcza doczepionych okienek – trzeba się przyzwyczaić, ale warto to zrobić. No i w dodatku wszystko otrzymujemy całkowicie za darmo, co również należy docenić.

PhotoScape X

PhotoScape X to edytor dedykowany zdjęciom. Jest to darmowa aplikacja, które ma także swoją wersję Pro – i tam, niestety, znajduje się wiele najbardziej zaawansowanych narzędzi. Mimo wszystko edycja bezpłatna oferuje mnóstwo praktycznych rozwiązań – od balansowania kolorami i natężeniem, po dodawanie obrazków, tekstów, ramek i wycinanie wybranych partii oraz robienie kolaży. Do podstawowych działań edycyjnych jest jak znalazł. Do zalet należy policzyć możliwość tworzenia GIFów oraz hurtowe operacje na plikach.