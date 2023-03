Źle wyciszasz alarmy na swoim iPhonie. Oto, jak robią to prawdziwi mistrzowie spania

Alarm możesz wyciszyć przyciskiem, kliknięciem na ekran, a nawet własnym głosem.

Kiedyś uśpienie alarmu na iPhonie było bardzo proste - wystarczyło wcisnąć przycisk Home i znowu mieliśmy kilka cennych minut snu. Jednak od czasu, gdy firma z Cupertino zaczęła pozbywać się tego przycisku na rzecz większych ekranów, wyciszanie stało się czynnością wymagającą dużego skupienia - czyli czegoś, czego z założenia nie mamy z samego rana. Warto więc wiedzieć, że są inne sposoby odsunięcia na chwilę alarmu niż szukanie odpowiedniego miejsca do dotknięcia na ekranie.

Jednak wcale nie musimy zajmować się ekranem naszego urządzenia aby uśpić denerwujący - i co gorsza budzący nas - alarm. Wystarczy znać kilka sposobów, które pozwalają zrobić to w inny i zdecydowanie wygodniejszy sposób.

Po pierwsze, wyciszenie alarmu w iPhonie z fizycznym przyciskiem Home cały czas odbywa się za pomocą wciśnięcia tego guzika Jeśli więc cały czas korzystacie ze starszego modelu, albo jesteście koneserami serii SE, ten problem dla Was nie powinien istnieć.

Jeśli jednak w Waszej kieszeni lub torebce jest już iPhone z ery notcha (lub Dynamic Island), fizyczny przycisk Home już dla Was nie istnieje. Jednak nic straconego. Nadal możecie bez problemu wyciszyć alarm za pomocą jednego z przycisków. Kiedy tylko rozlegnie się budzik, wystarczy kliknąć przycisk odpowiadający za zmniejszenie głośności - alarm zostanie przełożony na kilka kilka minut później.

Jednak nawet ten przycisk, mimo tego, że jest zdecydowanie łatwiejszy do znalezienia z zamkniętymi oczami niż kontrolka na wyświetlaczu telefonu, może być ciężki do zlokalizowania - jest przecież zdecydowanie zmniejszy niż dawny przycisk Home. Na szczęście na to także jest rada. Wystarczy, że w swoim telefonie włączycie asystentkę głosową Siri. Dzięki temu alarm będzie można uśpić przez prostą komendą - na przykład "Hej Siri, uśpij alarm". Dzięki temu nie tylko nie będziemy musieli otwierać oczu, nie będziemy nawet musieli odwracać się w poszukiwaniu telefonu.

Tak różowo niestety nie jest jeśli chodzi o wyłączenie alarmu. Apple nie daje nam możliwości dezaktywowania go za pomocą żadnego z fizycznych przycisków na iPhonie - jest to zapewne dobry pomysł, bo zapobiega wyłączeniu alarmu przez przypadek, w totalnie zaspanym stanie. Jednak nawet na to jest sposób - po raz kolejny pomoże nam Siri. Jeśli nie chcemy się ruszać z łóżka i z rana szukać telefonu, po włączeniu się alarmu możemy po prostu wydać Siri komendę w stylu "Hej Siri, wyłącz alarm/budzik". Dzięki temu nie będziemy musieli się ruszać do budzika, z którego nie chcemy skorzystać i zostaniemy w ciepłych objęciach łózka.

Źródło: MacWorld.com