Zmiana komputera? Nie zapomnij o tych czterech ważnych rzeczach! [PORADA]

Gdy zmieniasz sprzęt na nowy, warto zadbać o to, aby na nowym od razu poczuć się jak w domu. Dzięki tym czterem krokom będzie to możliwe.

Spis treści

Zakup nowego komputera to zazwyczaj przejście na sprzęt wydajniejszy i lepszy od aktualnie używanej maszyny. W osobnym tekście pokazuję, jak najlepiej przygotować go do działania, tutaj jednak pokażę, co musisz zrobić na starym, aby przejście odbyło się płynnie. Te dwa teksty uzupełniają się wzajemnie, więc po lekturze drugiego od razu przeczytaj wspomniany - da Ci to perfekcyjne przygotowanie.

Skopiuj wszystkie dane

Zdjęcia, dokumenty i dziesiątki innych plików - każdy użytkownik komputera generuje ich mnóstwo w czasie jego użytkowania, a nie chcesz chyba wszystkiego stracić? Najlepiej wykonać ich kopię hurtem, podpinając do starego komputera dysk zewnętrzny. Potem przerzucasz z niego pliki na nową maszynę i gotowe - masz wszystko. Jeśli plików nie jest dużo, pomyśl o wrzuceniu ich do chmury, skąd możesz pobierać je w razie potrzeby. W wyborze pomoże Ci nasze zestawienie "Najlepsze usługi przechowywania danych w chmurze".

Jeśli regularnie wykonujesz backupy, wówczas po prostu przed przejściem na nowy komputer wykonaj kopię zapasową i odzyskaj z niej pliki.

Sporządź listę aplikacji

Fot.: H Tur/PC World

Chcesz nadal korzystać z tych samych narzędzi? Niestety, ich ponowna instalacja na nowym komputerze będzie niezbędna. Aby nie zapomnieć o żadnej, wykonaj spis używanych. Nie musisz poświęcać czasu na ich spisywanie ręczne. Możesz to zrobić w łatwy sposób - skorzystaj z naszej porady na ten temat, gdzie pokazujemy, jak wykonać taką listę automatycznie.

Pamiętaj o kluczach licencyjnych

Fot.: PC World

Zakupione programy wymagają do aktywacji klucza licencyjnego. Dotyczy to również samego systemu operacyjnego. Jeśli nie chcesz nerwowo szukać klucza po uruchomieniu nowego komputera, wcześniej spisz je sobie. Pomogą Ci w tym liczne aplikacje, jak Magical Jelly Bean KeyFinder, który odnajdzie wszystkie klucze licencyjne wpisane do systemu i sporządzi pełen ich spis. Możesz także wchodzić do każdego prorgamu z osobna i w jego ustawieniach znaleźć wpisaną licencję.

Hasła do usług

Zapewne na wielu stronach internetowych korzystasz z haseł - dobrym przykładem choćby Facebook. Na nowym komputerze nie będą one zapamiętane przez przeglądarkę, więc należy przy pierwszym logowaniu wpisać je ponownie. Tu również nie musisz robić wszystkiego ręcznie. Większość przeglądarek ma możliwość zapamiętania danych w chmurze. W tym celu wystarczy tylko pamiętać hasło do swojego konta w Firefoxie czy Edge, aby wszystkie przywrócić z jednego miejsca. W ten sposób nie tylko możesz odtworzyć hasła, ale również listę ulubionych zakładek. Dlatego zanim zmienisz sprzęt, stwórz konto i wykonaj synchronizację danych, co pozwoli Ci na przywrócenie wszystkiego.