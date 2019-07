Zmiany na rynku kart graficznych - tych układów nie opłaca się teraz kupować

Najnowsze karty graficzne Radeon z serii 5700 oraz modele Nvidia z dopiskiem Super wywołały niemałe zamieszanie na rynku kart graficznych.

Lipiec 2019 roku to świetny miesiąc dla graczy. Wcale nie chodzi nam o trwające wakacje, które umożliwiają poświęcenie większej ilości czasu na granie w najnowsze gry wideo. W ciągu ostatnich kilku-kilkunastu dnia AMD uruchomiło sprzedaż następnej generacji kart graficznych Radeon RX 5700. W między czasie Nvidia niespodziewanie wprowadziła na rynek układy RTX 2060 oraz RTX 2070 z dopiskiem Super, które są wydajniejsze od swoich poprzedników. W konsekwencji AMD obniżyło ceny swoich układów o 50 dolarów jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Dużo się działa, a to jeszcze nie koniec - 23 lipca Nvidia ma zaprezentował wersję Super najwydajniejszego RTX 2080. Zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło: pcworld

Karty graficzne z serii RTX skutecznie zapewniają konsumentom coraz większą wydajność w niższej cenie. RTX 2060 Super kosztujący w chwili obecnej około 1900 zł zapewnia wydajność porównywalną do sporo droższego RTX'a 2070 (powyżej 2000 zł). Nowy RTX 2070 Super (od 2350 zł) zapewnia jeszcze większą wydajność i może konkurować z RTX 2080 bez dopiska Super (od około 3000 zł). Pomiędzy tymi karta graficznymi uplasowały się także nowe układy Radeon RX 5700 i RX 5700 XT.

Wszystkie te zmiany na rynku kart graficznych spowodowały, że niektóre układy w zaledwie kilka dni z opłacalnych wyborów stały się przestarzałymi i zbyt drogimi konstrukcjami.

Specjalnie dla Ciebie doradzamy, których kart graficznych nie powinieneś kupować chyba, że znajdziesz je na dużych wyprzedażach.

Oto one:

GeForce RTX 2060 (bez Super)

Radeon Vega 56

Radeon Vega 64

GeForce RTX 2070 (bez Super)

GeForce RTX 2080 (bez Super)

Radeon RX VII

Prawda jest taka, że nowe układy Nvidia z końcówką Super w nazwie spowodowały, że zakup najdroższego RTX'a 2080 mija się z celem, ponieważ sporo tańszy model RTX 2070 Super oferuje podobną wydajność, a różnica z pewnością nie jest warta kilkuset złotych.

Weźmy również pod uwagę, że karta graficzna RTX 2060 pozostaje w tyle nie tylko dlatego, że Nvidia postanowiła wprowadzić na rynek model RTX 2060 Super. W podobnej cenie oferowane są także nowe układy RX 5700, które oferują znacznie lepszą konfigurację pamięci oraz wydajność. Dodatkowo wydajniejszy RTX 2060 Super jest droższy od zwykłego RTX 2060 o około 300 zł.

AMD sprzedaje większość kart graficznych z serii Vega w cenach podobnych do tych, które znamy z czasów premiery tych układów. Powoduje to, że procesory graficzne Vega zdecydowanie nie należą do najbardziej opłacalnych. Wszystkie nowe układy graficzne łącznie z odradzanym przez nas obecnie RTX'em 2060 zapewniają lepszą wydajność i są dużo lepszym wyborem, niż Radeon Vega 56 (około 1900 zł) i Vega 64 (ponad 3000 zł). Radeon Vega 56 jest warty rozważania jedynie w momencie, gdy możesz go kupić w cenie porównywalnej do GeForce GTX 1660 Ti. Obie karty graficzne posiadają podobną wydajność.

Źródło: pcworld

Inne karty graficzne dzięki wprowadzeniu na rynek wielu nowych układów stają się przestarzałe. Gracze otrzymują coraz większa wydajność za mniejsze pieniądze, a rywalizacja na rynku rośnie. Spodziewamy się więcej nowych kart graficznych od AMD opartych na zupełnie nowej architekturze następnej generacji - RDNA oraz wyprodukowanych w 7 nm procesie technologicznym. Nvidia z drugiej strony pokazuje swoje nowości i stosuje własne działania takie, jak np dostosowywanie cen do kart AMD. Pamiętajmy także, że w chwili obecnej czerwoni mają sporego asa w rękawie, jakim jest nowy proces technologiczny, który wraz z architekturą RDNA zapewnia znakomitą wydajność energetyczną nowym układom RX 5700 i RX 5700 XT.