Znalazłeś Apple AirTag? Sprawdź, jak odczytać dane właściciela [PORADNIK]

Znalazłeś przedmiot z przyczepionym lokalizatorem Apple AirTag? Zastanawiasz się jak zlokalizować właściciela? To łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

Spis treści

Lokalizator Apple AirTag to niewielka pastylka, która pozwala właścicielowi sprzętu szybko zlokalizować, gdzie znajduje się jego zguba. Całość jest powiązana z kontem Apple ID (iCloud) i działa z większością urządzeń firmy Apple.

Apple AirTag

Co jednak w przypadku, gdy zgubimy przedmiot z przyczepionem lokalizatorem Apple AirTag? Wystarczy, że oznaczymy go jako zagubiony w aplikacji Lokalizator.

Znalazłem lokalizator AirTag - co robić?

Znalazłeś przedmiot z przyczepionym lokalizatorem AirTag i zastanawiasz się co robić? Na samym lokalizatorze nie znajdziesz żadnych informacji o właścicielu. AirTag ma jedynie logo Apple, podstawowe informacje o sprzęcie oraz ewentualny grawer.

Apple AirTag

Firma Apple przewidziała jednak sytuację, w której lokalizator AirTag zostanie zgubiony przez właściciela i odnaleziony przez osobę trzecią.

Właściciel w momencie, gdy zauważy, że zgubił lokalizator AirTag i nie jest w stanie go znaleźć, może w aplikacji Lokalizator uruchomić tryb utracony.

Znalazłeś Apple AirTag i zamierzasz oddać zagubiony przedmiot jego właścicielowi?

Odczytywanie informacji zapisanych w lokalizatorze AirTag

Każdy AirTag posiada wbudowany chip NFC, który pozwala na odczytanie numeru seryjnego, przekazanie go do Apple i wyświetlnie wiadomości umieszczonej przez właściciela.

Aby odczytać dane z lokalizatora AirTag wystarczy dowolne urządzenie z wbudowanym modułem NFC. Może to być smartfon z Androidem, iOS lub komputer z Windowsem.

Na potrzeby poradnika wykorzystałem Samsunga Galaxy Note 10+ z Androidem.

W celu odczytania informacji zapisanych w lokalizatorze Apple AirTag wystarczy przyłożyć go białą stroną do czytnika NFC. W przypadku smartfonów znajdziesz go na pleckach. Każdy telefon kompatybilny z Google Pay jest w stanie odczytać informacje z lokalizatora AirTag.

Po odczytaniu informacji z lokalizatora AirTag telefon uruchomi przeglądarkę internetową z witryną found.apple.com.

Zobaczysz na niej numer seryjny AirTaga oraz informację od właściciela.

Dane odczytane z lokalizatora AirTag

Domyślnie wyświetli się komunikat:

To mój przedmiot, chcę go odzyskać. Proszę do mnie zadzwonić

Pojawi się także numer telefonu użytkownika.

Jeżeli brakuje wyżej wymienionych danych, właściciel nie uruchomił jeszcze trybu utraconego. W takiej sytuacji spróbuj później, za kilka godzin - możliwe, że osoba, która zgubiła lokalizator jeszcze nie zdała sobie z tego sprawy.