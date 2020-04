Zoom, jak obejść limit 40 minut

Jak wiadomo Zoom w wersji darmowej ma ograniczenie długości spotkania wynoszące 40 min. Istnieje pewien sposób by obejść ten limit, dzięki czemu może ono trwać znacznie dłużej.

Spis treści

Podczas pandemii COVID-19, wideokonferencje z udziałem komunikatora Zoom zyskały popularności. Obecnie korzysta z niego ok 200 mln osób dziennie. Jest to najlepszy sposób tworzenia wieloosobowych spotkań biurowych online. Oprogramowanie to posiada wszelkie niezbędne do tego celu funkcje.

Co oferuje darmowa wersja ZOOM'a

W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób jednocześnie, przy czym może ono trwać maksymalnie 40 min. Po tym czasie następuję rozłączenie wszystkich obecnych osób. Jest to uciążliwe ograniczenie aczkolwiek to właśnie ono zachęca bardzo do wykupienia abonamentu. Abonament, którego cena zaczyna się od 11,99 Funtów za miesiąc, wydłuża czas trwania spotkania do 24 godzin. Warto podkreślić, że tylko host - osoba prowadząca spotkanie - musi mieć wykupiony abonament, by mogło ono trwać więcej niż 40 min.

Pełny zakres subskrypcji tutaj.

Jak obejść limit czasowy w ZOOM'ie?

Aby trick się udał należy zaplanować spotkanie. W oknie ustawień planowania spotkania (Schedule Meeting) przechodzimy do sekcji Calendar (Kalendarze) i wybieramy Other Calendars.

Po kliknięciu na samym dole przycisku Schedule Pojawi się karta z parametrami naszego spotkania, m.in. ID spotkania, hasło i link. Link rozsyłamy do uczestników spotkania i rozpoczynamy je. Po osiągnięciu limitu jego trwania czyli wspomnianych wyżej 40 min, pojawi się odliczający zegar. w tym momencie Host czyli gospodarz spotkania klika opcję opuść spotkanie (Leave Meeting).

Należy zaznaczyć, że NIE klikamy End for All. Choć może się wydawać, że w tym momencie spotkanie się skończyło to jeśli każdy uczestnik spotkania ponownie kliknie na otrzymany do niego link to okres 40 min rozpocznie się od nowa. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale działa.

Jeśli to rozwiązanie nie jest wystarczające, przeczytaj artykuł: Bezpieczne alternatywy dla Zoom - Microsoft Teams, Google Meet i WebEx