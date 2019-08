iMessage nie działa? Sprawdź, jak je naprawić

iMessage czasami ma problem z poprawnym działaniem. Pokazujemy, co zrobić jeżeli Twój iPhone lub komputer Mac pokazuje błąd podczas wysyłania wiadomości.

iMessage to komunikator internetowy stworzony przez Apple i zaimplementowany praktycznie w każdym nowym urządzeniu mobilnym z Cupertino. Wiadomości iMessage zostały ogłoszone na WWDC 2011. Implementacja została wdrożona 12 października 2011 roku wraz z oficjalną premierą systemu iOS 5.

Wiadomości iMessage w chwili obecnej wysyłać mogą użytkownicy iPhone'ów, iPad'ów oraz komputerów Mac. Na pierwszy rzut oka iMessage wygląda jak zwykły SMS, ale w rzeczywistości wysyłany jest przez internet i posiada wiele dodatkowych funkcji, które upodobniają iMessage do Messengera od Facebooka. Wiadomości nie mają ograniczeń w długości znaków, mogą być wysyłane z różnego rodzaju efektami, obsługują wtyczki z App Store, a użytkownicy mogą dodawać do nich reakcje.

W przypadku problemów z wysyłaniem wiadomości iMessage kolor czatu zmienia się z niebieskiego (charakterystyczny dla iMessage) na zielony (charakterystyczny dla wiadomości SMS). W przypadku korzystania z iPad'a bez modemu, iPod'a Touch lub komputera Mac, który nie jest połączony za pomocą Handoff i Continuity z iPhone'm w ogóle nie można wysłać żadnej wiadomości. Możliwe jest również, że wiadomości iMessage pojawiają się w nieprawidłowej kolejności lub wysyłane są losowo. To tylko niektóre z problemów, jakie mogą trapić użytkowników tej usługi.

W tym artykule analizujemy przyczyny awarii iMessage i przedstawiamy proste wskazówki, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemów z działaniem usługi. Pokazujemy możliwości rozwiązania problemów z iMessage na komputerach Mac oraz urządzeniach przenośnych z systemem iOS.

Dlaczego iMessage nie działa?

iMessage to bardzo rozbudowana usługa łącząca ze sobą miliony użytkowników, którzy przesyłają miliardy wiadomości. Dzięki temu jest to bardzo zaawansowane technicznie rozwiązanie. Istnieje wiele powodów, dla których iMessage od Apple może przestać działać.

Na początku zaczynamy od najprostszych sposobów rozwiązania problemu z działaniem iMessage stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych porad.

1. Sprawdź, czy komunikator iMessage działa

Pierwszą możliwą przyczyną problemów z działaniem iMessage jest problem z serwerami Apple, które odpowiedzialne są za wysyłanie wiadomości. W historii zdarzało się już, że iMessage przestawało działać u wszystkich użytkowników.

Apple posiada odpowiednią stronę, na której można w łatwy sposób sprawdzić, czy wszystkie usługi producenta z Cupertino działają poprawnie.

Na tej stronie internetowej Apple pokazuje informacje na temat działania każdej usługi wraz z adnotacjami dotyczącymi ewentualnych prac konserwacyjnych. Dodatkowo użytkownik znajdzie informacje o wszystkich ostatnio napotkanych problemach z funkcjonowaniem usług. Należy pamiętać, że strona odświeżana jest co kilka minut, więc możliwe, że problem nie został jeszcze zauważony i mimo, iż Apple informuje, że wszystkie usługi działają poprawnie w rzeczywistości może występować problem.

Nawet w przypadku, gdy po kilkukrotnym sprawdzeniu w odstępach czasu iMessage nie działa, a strona statusu dostępności usług informuje, że wszystko działa, jak należy może okazać się, że awaria jest lokalna. Jako alternatywę dla strony od Apple podajemy Down Detector, który oferuje użytkownikowi szczegółowy raport wszystkich awarii z ostatnich 24 godzin. Dostępna jest nawet odpowiednia mapa, która pozwala sprawdzić, czy użytkownik znajduje się w obszarze dotkniętym awariom.

Polecamy również wyszukanie hasła iMessage w portalach społecznościowych. Możliwe, że inni użytkownicy również mają problem z działaniem usługi.

Rozwiązanie

Dobrą informacją jest fakt, że nawet kiedy iMessage nadal nie działa można bez problemu kontaktować się ze znajomymi przy użyciu standardowych wiadomości SMS.

Jeżeli próba wysłania wiadomości przy użyciu iMessage nie powiedzie się urządzenie automatycznie powinno zmienić kolor czatu na zielony i wysłać wiadomość jako SMS.

Rozwiązanie to nie zadziała w przypadku próby wysłania wiadomości iMessage z komputera Mac, iPod'a touch lub iPad'a bez modemu, ponieważ urządzenia te nie posiadają karty SIM, przez co nie są w stanie wysyłać wiadomości SMS.

Alternatywnie można wykorzystać inne komunikatory sieciowe takie, jak WhatsApp lub Facebook Messenger.

2. Sprawdź zasięg i pakiet danych

iMessage w przeciwieństwie do klasycznych SMS wysyłanych za pomocą sieci GSM potrzebuje dostępu do internetu, aby wysłać wiadomość. Należy upewnić się, że urządzenie posiada zasięg sieci 3G, 4G/LTE lub podłączone jest do sieci Wi-Fi. W innym przypadku wiadomości iMessage nie będą wysyłane. Sprawdź, co zrobić, aby naprawić problemy z połączeniem w dedykowanym artykule.

Aby sprawdzić, czy urządzenie posiada dostęp do sieci proponujemy otwarcia jakiejkolwiek witryny sieciowej lub wyszukanie czegoś przy użyciu przeglądarki Safari.

Dobrym pomysłem jest także chwilowe włączenie trybu samolotowego i wyłączenie go, aby wymusić ponowne połączenie urządzenia z siecią. Aby to zrobić należy przesunąć palcem od dołu do góry, aby wysunąć centrum sterowania i wybrać ikonkę samolotu. Po jej naciśnięciu należy dotknąć ją jeszcze raz, aby wyłączyć tryb samolotowy. Można go uruchomić również z poziomu ustawień.

W przypadku, gdy jakość połączenia z siecią komórkową jest bardzo dobra, a nadal nie da się wysyłać wiadomości iMessage problemem może być wyczerpany pakiet danych komórkowych. Aby to sprawdzić należy zalogować się na stronie operatora lub skontaktować się z nim telefonicznie.

Rozwiązanie

W przypadku, gdy występuje problem z brakiem danych sieci komórkowej lub jakość połączenia jest niska proponujemy wypróbować poniższe rozwiązania:

Wyłącz/włącz tryb samolotowy. Można spróbować również ponownego uruchomienia telefonu.

Znalezienie sieci Wi-Fi i podłączenie się do niej, aby wysyłać/odbierać wiadomości iMessage. Aby znaleźć sieci Wi-Fi należy przejść do Ustawienia > Wi-Fi > Wybierz Sieć.

W przypadku, gdy problemem jest brak dostępu do internetu po podłączeniu do sieci Wi-Fi należy przełączyć się na dane komórkowe. Aby to zrobić trzeba wyłączyć moduł Wi-Fi. Można to zrobić z poziomu Ustawień lub Centrum sterowania.

Jeżeli żadna z powyższych wskazówek nie przyczyniła się do rozwiązania problemy konieczne może okazać się zresetowanie ustawień sieciowych. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Jeżeli nadal nie można nawiązać połączenia z siecią, a żadne z powyższych rozwiązań nie zadziałało jedyną możliwością jest wysłanie iMessage jako normalną wiadomość SMS. Aby to zrobić należy przytrzymać niedostarczoną wiadomość i wybrać opcję Wyślij jako wiadomość tekstową.

3. Upewnij się, że iMessage są włączone i odpowiednio skonfigurowane

Przed przystąpieniem do kolejnych kroków należy upewnić się, że usługa iMessage została odpowiednio skonfigurowana. W tym celu trzeba otworzyć Ustawienia > Wiadomości. Suwak obok opcji iMessage powinien być przesunięty w prawo i aktywny na zielono.

Gdy użytkownik po wejściu w ustawienia wiadomości otrzyma komunikat o konfiguracji iMessage oznacza to, że usługa nie była wcześniej włączona. Po jej aktywacji wszystko powinno wrócić do normy.

W przypadku, gdy iMessage było aktywne, a występowały problemy z działaniem usługi należy sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo skonfigurowany do odbierania wiadomości iMessage. W tym celu trzeba udać się do Ustawienia > Wiadomości > Wysyłka/odbiór. W tej sekcji należy sprawdzić, czy wpisany został poprawny numer telefonu komórkowego z identyfikatorem kraju (+48 w przypadku Polski).

Rozwiązanie

Zakładamy, że problemy z działaniem iMessage nie były spowodowane dezaktywacją funkcji.

Aby rozwiązać problem z konfiguracją iMessage należy:

Wylogować się z konta iMessage w Ustawienia > Wiadomości > Wysyłka/odbiór i zalogować się ponownie.

4. Wyłącz i włącz ponownie aplikację Wiadomości

Wiadomości iMessage wysyłane są na urządzeniach z systemem iOS przy użyciu systemowej aplikacji Wiadomości, która umożliwia również komunikację za pomocą zwykłych SMSów i MMSów. Jak w przypadku wszystkich poradników radzimy zamknąć i otworzyć ponownie aplikacje. Aby całkowicie zamknąć aplikację Wiadomości należy nacisnąć dwukrotnie klawisz Home lub wysunąć menu wielozadaniowości (iPhone X, Xs, Xs Max oraz Xr), a następnie znaleźć aplikacje Wiadomości i usunąć ją z listy. Po wykonaniu tego procesu można uruchomić ją jeszcze raz i zobaczyć, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie

Jeżeli użytkownik zastosował wszystkie powyższe porady, a wiadomości iMessage nadal nie działają należy:

Przejść do Ustawienia > Wiadomości i zdezaktywować iMessage .

. Po dezaktywacji radzimy uruchomić ponownie urządzenie

Po ponownym uruchomieniu można przystąpić do procesu ponownego aktywowania iMessage. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Wiadomości i aktywować iMessage poprzez przeciągnięcie przełącznika. Możliwe, że system iOS wyświetli monit z prośbą o aktywacje chwilę po otwarciu sekcji Wiadomości w Ustawieniach.

5. Usuń stare wiadomości

Jeżeli użytkownik korzysta z iMessage do wysyłania zdjęć i posiada zainstalowane wiele wtyczek może okazać się, że historia jego rozmów zajmuje sporo miejsca. Polecamy usunięcie niektórych wiadomości, a w szczególności tych z plikami multimedialnymi. Należy pamiętać jednak, że wszystkie pliki multimedialne otrzymane/wysłane przy użyciu iMessage nie pojawiają się automatycznie w aplikacji Zdjęcia.

Rozwiązanie

Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie rozmiaru całej historii iMessage:

Aby usunąć wiadomości można przesunąć je od prawej do lewej na liście wiadomości i wybrać opcję Usuń

Można kliknąć przycisk Edytuj w lewym górnym rogu wiadomości i w ten sposób usunąć wiadomości lub cały wątek.

Istnieje również opcja Przechowuj wiadomości, którą można znaleźć w Ustawieniach > Wiadomości. Opcja ta pozwala na zachowywanie wszystkich wiadomości lub usuwanie ich po roku lub 30 dniach. Przed jej uruchomieniem należy zastanowić się, czy w korespondencji iMessage nie znajdują się istotne informacje.

Można również aktywować opcję Tryb obrazu niskiej jakości, która obniży jakość wysyłanych/odbieranych zdjęć. Po uruchomienie tej opcji jakość zdjęć znacznie spadnie, ale nadal będą one dużo bardziej czytelne, niż te wysłane za pomocą MMSów.

6. Sprawdź dostępność aktualizacji systemu iOS

Warto sprawdzić, czy urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego dostępnego systemu operacyjnego iOS. Korzystanie z przestarzałych wersji może powodować kłopoty z kompatybilnością.

Rozwiązanie

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania na urządzenie z systemem iOS należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja radzimy ją zainstalować, ale przed przystąpieniem do instalacji warto zadbać o wykonanie pełnej kopii zapasowej urządzenia.

7. Sprawdź ustawienia sieciowe

Trzeba sprawdzić, czy ustawienia sieciowe nie powodują problemów z działaniem iMessage.

Rozwiązanie

Resetowanie ustawień sieciowych proponowaliśmy w drugim kroku, ale można dodatkowo spróbować wyłączyć funkcję Wi-Fi Assist, która automatyczne przełącza telefon pomiędzy siecią Wi-Fi, a łącznością sieci komórkowej. Aby wyłączyć tę funkcję należy przejść do Ustawienia > Sieć komórkowa > Asysta Wi-Fi.

8. Sprawdź ustawienia strefy czasowej

Niektórzy użytkownicy odkryli, że rozwiązaniem ich problemów jest ustawienie automatycznego ustawiania strefy czasowej. Automatyczna zmiana strefy czasowej jest przydatna także podczas wakacyjnych wyjazdów za granicę. Z aktywną opcją użytkownik nie musi ręcznie przestawiać czasu lokalnego w urządzeniu.

Rozwiązanie

Aby zmienić ustawienia stref czasowych należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Data i czas i aktywować opcję Ustaw automatycznie. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że iPhone automatycznie ustawi strefę czasową na podstawie określonej lokalizacji oraz ustawi czas lokalny.

9. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia

Ostatnim i najbardziej drastycznym krokiem jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie, czy problem nie leży w oprogramowaniu. Należy pamiętać, aby przed przywróceniem urządzenia do ustawień fabrycznych wykonać pełną kopię zapasową wszystkich danych. Po przywróceniu do ustawień fabrycznych należy skonfigurować urządzenie jako nowe i sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia z systemem iOS należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia.

10. Skontaktuj się z serwisem

W przypadku, gdy wszystkie kroki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów konieczne będzie oddanie urządzenia do serwisu. Możliwe, że uszkodzony został moduł odpowiedzialny za łączność lub inny podzespół, przez co usługa iMessage nie działa. Należy pamiętać, aby przed oddaniem urządzenia do serwisu wykonać pełną kopię zapasową urządzenia, wyłączyć funkcje Find my iPhone/iPad/iPod oraz przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Inne problemy z iMessage

Poniżej przedstawiamy kilka dosyć popularnych problemów z wiadomościami iMessage.

Druga osoba nie otrzymuje wiadomości iMessage

W przypadku, gdy dwie osoby posiadają urządzenia od Apple niezależnie od tego, czy są to komputery Mac czy telefony iPhone powinny mieć możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przy użyciu iMessage. Usługa ta nie jest jednak domyślnie aktywna po skonfigurowaniu urządzenia.

Możliwe jest również, że któraś ze stron zmieniła ostatnio operatora sieci komórkowej. W tym przypadku również należy ręcznie aktywować iMessage z poziomu Ustawień w systemie iOS.

W przypadku, gdy druga osoba posiada telefon z Androidem nie będzie w stanie odbierać wiadomości iMessage. Można je wysyłać i odbierać jedynie przy pomocy urządzeń od Apple. Nie ma też możliwości odbierania/wysyłania wiadomości za pomocą witryny iCloud.

Rozwiązanie

W przypadku, gdy obie strony wiedzą, że mają urządzenia od Apple konieczna może być ponowna konfiguracja iMessage. W takim przypadku należy przejść do Ustawienia > Wiadomości i wyłączyć oraz ponownie włączyć iMessage.

W przypadku, gdy użytkownik przesiadł się z iPhone'a na urządzenie z Androidem i nie posiada żadnego innego sprzętu od Apple może całkowicie zdezaktywować iMessage, aby uniknąć nieodczytanych wiadomości. Jeżeli użytkownik nadal posiada starego iPhone'a może z jego poziomu zdezaktywować iMessage (Ustawienia > Wiadomości > iMessage). Gdy w pobliżu nie ma żadnego urządzenia od Apple można wykorzystać tę stronę internetową.

Po wyłączeniu iMessage wszystkie wiadomości na urządzeniu z iOS będą wyświetlać się w zielonych dymkach.

Efekty wizualne nie działają

Wraz z premierą iOS 10 w 2016 roku Apple dodało kilka ciekawych animowanych efektów, które można wykorzystywać przy wysyłaniu wiadomości iMessage. Wystarczy przytrzymać dłużej przycisk wysyłania, aby uruchomić menu pozwalające na wybranie odpowiedniego efektu.

Rozwiązanie

Jeżeli z niewyjaśnionych powodów efekty wizualne nie są wyświetlane należy wykonać następujące czynności:

Obie strony muszą upewnić się, że korzystają z urządzeń z zainstalowanym systemem iOS w wersji 10 lub nowszym . Polecamy aktualizację do najnowszej dostępnej wersji systemu.

. Polecamy aktualizację do najnowszej dostępnej wersji systemu. Niektóre efekty nie będą się wyświetlać, jeżeli iPhone posiada uruchomioną opcję redukcji ruchu. Aby ją zdezaktywować należy przejść do Ustawień > Ogólne > Dostępność > Redukuj ruch.

Uwaga: efekty będą działać tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną wysłane jako wiadomość iMessage. W innym przypadku zostaną one zamienione na tekst, co widać na poniższym zrzucie z ekranu.

Problem z grupowymi iMessage

W przypadku problemów z wysyłaniem grupowych wiadomości iMessage najczęstszym problemem jest fakt, że jedna z osób nie posiada już urządzenia od Apple.

W przypadku wysyłania wiadomości grupowych iMessage dymki są niebieskie. W przypadku dodania osoby, która nie posiada iPhone'a lub ma nieaktywną opcję iMessage wszystkie dymki staną się zielone, co sygnalizuje, że grupa iMessage nie będzie obsługiwana.

W przypadku, gdy któraś z osób będących w grupie przestanie używać iPhone'a zepsuje całą grupę. Możliwe jest również, że użytkownik nie jest w stanie wysyłać wiadomości do grupy, ponieważ wcześniej ją opuścił.

Rozwiązanie

W przypadku rozmów grupowych zdecydowanie polecamy wykorzystanie innej platformy. iMessage pozwala na rozmowy jedynie z użytkownikami sprzętu Apple, co jest niewygodne. Dodatkowo nie ma możliwości odpowiadania na wiadomości z dowolnych urządzeń np. komputera z systemem Windows. Wszystko to powoduje, że polecamy skorzystać z Facebook Messengera, który jest bardzo popularny lub alternatywnie z WhatsApp.

Utracone lub przypadkowo usunięte wiadomości iMessage

Może zdarzyć się tak, że użytkownik uszkodzi iPhone'a lub przez przypadek usunie ważną dla niego wiadomość iMessage. Na szczęście w przeciwieństwie do klasycznych SMSów istnieje spore prawdopodobieństwo, że uda się odzyskać zagubioną wiadomość.

Istnieją cztery główne sposoby na odzyskanie utraconych lub usuniętych wiadomości iMessage:

Odzyskanie z kopii zapasowej wykonanej przy użyciu chmury iCloud

Odzyskanie z witryny internetowej iCloud.

Odzyskanie z kopii zapasowej wykonanej przy użyciu programu iTunes na komputerze.

Odzyskanie przy użyciu aplikacji firm trzecich

Wiadomości z iPhone'a nie pojawiają się na innych urządzeniach firmy Apple

Z założenia iMessage na wszystkich urządzeniach z systemem iOS oraz komputerach Mac z zainstalowanym OS X/macOS powinny synchronizować się pomiędzy obiema platformami w czasie rzeczywistym tak, aby zapewnić ciągłość i złożoność konwersacji. Niestety, ale czasami zdarza się, że iMessage wysłane z telefonu iPhone nie pojawiają się na komputerze Mac lub na odwrót.

Rozwiązanie

To bardzo częsty problem, a jego rozwiązanie jest stosunkowo proste. Apple pozwala na synchronizację wiadomości w iCloud, dzięki czemu również SMSy pojawiają się na komputerach Mac. Czasami zdarza się, że synchronizacja się zatrzymuje. W takim przypadku na komputerze Mac należy otworzyć aplikację Wiadomości i przejść do Preferencji (Command + ,). Po przejściu do iMessage należy kliknąć Synchronizuj teraz.