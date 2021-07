iOS 15/iPadOS 15 - jak zainstalować już dziś? [PORADNIK, AKTUALIZACJA 09.07]

Apple wydało pierwsze deweloperskie bety iOS 15 i iPadOS 15. Chcesz już dziś wypróbować nowe oprogramowanie? Sprawdź, jak zainstalować testowe oprogramowanie bez konta deweloperskiego.

Spis treści

Apple zaprezentowało na WWDC 2021 (zapoznaj się z naszą relacją) nowe wersje systemów operacyjnych iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 oraz macOS 12 Monterey.

iOS 15

W poniedziałek 07.06.2021 roku Apple wydało pierwsze wersje deweloperskie swoich systemów operacyjnych (Developer Preview 1). Są to bardzo wczesne wersje poglądowe (Pre-beta, Alpha), które pozwalają deweloperom z całego świata zapoznać się z nowymi funkcjami, które do użytkowników sprzętu Apple trafią dopiero jesienią.

Zobacz również:

Pierwsze wersje beta nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Wszystko ze względu na ilość błędów i bugów. Jednak dla chcącego nic trudnego - jeżeli chcesz już dziś zainstalować iOS 15/iPadOS 15 na swoim iPhone lub iPad możesz to zrobić wykorzystując nasz poradniki.

Pamiętaj - przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania w wersji Developer Preview wykonaj pełną kopię zapasową danych. Dodatkowo nie instaluj oprogramowania na urządzeniu, z którego korzystasz na codzień. Wiedz również, że wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność.

Jak zainstalować iOS 15/iPadOS 15 Developer Preview już dziś?

Dostęp do oprogramowania w wersji Developer Preview posiadają deweloperzy Apple z kontem deweloperskim. Z jego poziomu mogą oni pobrać specjalny profil konfiguracyjny, który pozwala na instalację nowych wersji systemu operacyjnego.

Aby zainstalować iOS 15/iPadOS 15 Developer Preview bez konta deweloperskiego musisz uruchomić Safari i przejść do tego linku. Jest to udostępniony profil beta dla iOS 15/iPadOS 15. Identyczny dostali deweloperzy na swoich kontach Apple.

Po kliknięciu Download, urządzenie zapyta się czy chcesz zainstalować profil. Postępuj zgodnie z wskazówkami.

Profil konfiguracyjny iOS 15 Beta

Po instalacji profilu urządzenie uruchomi się ponownie.

Przejdź do Ustawień > Ogólne > Uaktualnienia. Urządzenie samo zaproponuje instalację najnowszej wersji iOS 15/iPadOS 15 na Twoje urządzenie.

Aktualizacja do iOS 15

Pamiętaj - otwarta beta dla wszystkich użytkowników (Public Beta) pojawi się w lipcu. Oprogramowanie to będzie znacznie bardziej dopracowane i stabilne, ale nadal nie będzie nadawać się do codziennego użytku.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Jak zainstalować iOS 15/iPadOS 15 Public Beta?

Od 1 lipca 2021 roku firma Apple umożliwia instalację iOS 15 i iPadOS 15 każdemu chętnemu. Gigant z Cupertino udostępnia już publiczne wersje beta swoich nadchodzących systemów operacyjnych. Oprogramowanie w stadium Public Beta jest dużo bardziej dopracowane o pierwszych kompilacji poglądowych Developer Preview.

System operacyjny nadal posiada sporo błędów, ale nie powinien spowodować utraty danych. W dalszym ciągu nie jest to oprogramowanie polecane do użytkowania na co dzień.

Jak zainstalować iOS 15/iPadOS 15 w wersji Public Beta?

Na samym początku udajemy się na urządzeniu na którym chcemy zainstalować oprogramowanie w wersji beta na stronę beta.apple.com.

Klikamy w przycisk Sign up i logujemy się z wykorzystaniem naszego konta Apple ID.

Logowanie do beta.apple.com

Po poprawnym zalogowaniu znajdujemy sekcję odpowiedzialną za iOS 15.

iOS 15

Apple przypomni nam o zaleceniu wykonania pełnej kopii zapasowej urządzenia przed instalacją nowej wersji systemu operacyjnego. Klikamy enroll your iOS device.

Rejestracja urządzenia

W kolejnym kroku musimy pobrać profil konfiguracyjny, który zezwoli na instalowanie oprogramowania w stadium Public Beta. W tym celu klikamy Download profile.

Pobieranie profilu konfiguracyjnego

Safari wyświetli ostrzeżenie. Klikamy Pozwól.

Pobieranie profilu konfiguracyjnego

Po poprawnym pobraniu profilu system operacyjny poinformuje nas, że znajdziemy go w Ustawieniach.

Komunikat informujący o pobraniu profilu konfiguracyjnego

Wchodzimy z Safari i przechodzimy do Ustawień. Klikamy opcję Profil pobrany i wybieramy dotykamy przycisku Instaluj.

Widok profilu konfiguracyjnego z poziomu Ustawień iOS

Telefon poprosi nas o podanie kodu dostępu urządzenia.

Do instalacji potrzebny jest kod zabezpieczający urządzenie

Po zainstalowaniu profilu konfiguracyjnego musimy uruchomić ponownie naszego iPhone'a/iPada.

Po instalacji urządzenie wymusi ponowne uruchomienie

Gdy urządzenie uruchomi się ponownie przechodźmy do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. W tym miejscu pojawi się najnowsza dostępna wersja iOS 15 Public Beta.

Pobieranie iOS 15 Public Beta

Telefon automatycznie zainstaluje oprogramowanie w wersji beta.

Po instalacji możemy cieszyć się iOS 15 Public Beta.

iPhone zaktualizowany do iOS 15 Public Beta iOS 15 Public Beta 2 na iPhone 12 Pro

Na potrzeby poradnika korzystaliśmy z iPhone'a 12 Pro 256 GB Graphite udostępnionego przez sklep X-Kom. Smartfon kupisz tutaj.