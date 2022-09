iOS 16: Jak włączyć klawiaturę haptyczną, czyli jedną z najciekawszych funkcji na iOS 16

12 września zadebiutowała kolejna wersja systemu na urządzenia mobilne od marki Apple. Wśród nowych funkcji znalazła się klawiatura haptyczna, która jest zdecydowanie jedną z najbardziej interesujących zmian w iOS 16.

Spis treści

Źródło: PCWorld

Nowa funkcja w iOS 16

Już od momentu wprowadzenia silnika Taptic Engine w iPhone'ie 7 firma Apple pracowała nad właściwościami haptycznymi w ich flagowych urządzeniach. Zaskakujące jest więc to, że tak dużo czasu minęło zanim klawiatura iPhone'a została wyposażona w haptyczne sprzężenie zwrotne. W iOS 16 Apple w końcu dogania Androida dodając tę opcję do swoich smartfonów.

Haptyka klawiatury wykorzystuje silnik Taptic Engine do wytworzenia drobnej wibracji po dotknięciu klawisza. Różni się to od dźwięków klawiatury (które wielu użytkowników wyłącza od razu) i w przeciwieństwie do nich działa nawet gdy iPhone jest używany w trybie cichym.

Zobacz również:

Funkcja była jak dotąd dostępna jedynie przez zewnętrzne aplikacje, które moglibyśmy pobrać ze sklepu AppStore. Jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a od lat, to prawdopodobnie nie korzystasz z klawiatury innej firmy i nigdy nie miałeś okazji doświadczyć klawiatury haptycznej dostępnej na smartfony z systemem Android. Apple wykonało więc istotny krok w ewolucji systemu iOS, który z roku na rok staje się co raz bardziej rozbudowany.

Jak włączyć klawiaturę haptyczną w moim iPhonie

Krok 1

Otwórz Ustawienia, a następnie przejdź do zakładki Dźwięk i haptyka

Źródło: IDG

Krok 2

Rozwiń opcje oznaczone jako Czucie klawiatury

Źródło: IDG

Krok 3

Włącz funkcję Haptyka

Źródło: IDG

Warto zaznaczyć, że opcje haptyki nie podlegają przełącznikowi trybu cichego. Dzięki włączeniu nowej funkcji otrzymamy subtelne stuknięcia silnika Taptic Engine, które zapewnią nam pożądaną informację zwrotną podczas pisania, bez zbędnego hałasu.