iOS 16: jak zaktualizować iPhone'a do najnowszej wersji systemu? Poradnik krok po kroku

Pojawiła się już nowa wersja iOS! Podpowiadamy, co należy zrobić aby zaktualizować nasz telefon do najnowszej wersji systemu.

Spis treści

Coroczna duża aktualizacja systemu od Apple jest już dostępna dla wszystkich kompatybilnych telefonów! Po miesiącach oczekiwania i beta testów możemy już w pełnej krasie doświadczyć nowości przygotowanych przez firmę z Cupertino.

Przedstawiamy poradnik, dzięki któremu dowiecie się jak zaktualizować Waszego iPhone'a do najnowszej wersji systemu. Jeśli z kolei jesteście ciekawi, jakie nowości otrzyma Wasz smartfon po aktualizacji oprogramowania, zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem. Jednak nie wszystkie nowe funkcje dostaniemy od razu - tutaj tłumaczę, dlaczego tak się dzieje.

Czy mój iPhone dostanie aktualizacje do iOS 16?

Aktualizacja do iOS 16 zostanie udostępniona sporej ilości telefonów - dostaną ją wszystkie iPhone'y wyprodukowane w ostatnich 5 latach. Jednak w tym roku Apple kończy wsparcie dla najbardziej popularnego modelu kiedykolwiek - iPhone'a 6s. Wraz z nim w niepamięć odchodzą też iPhone SE pierwszej generacji oraz iPhone 7.

Z kolei najnowszego iPhone'a 14 nie trzeba będzie aktualizować - trafi on w nasze ręce już z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania.

Oto wszystkie modele telefonów Apple, które są kompatybilne z najnowszym iOS 16:

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2020)

iPhone XS i XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro, i 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, i 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, i 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Max, 14 Pro i 14 Pro Max

Jak zaktualizować iPhone'a do iOS 16?

Aktualizacja do iOS 16 jest bardzo prosta i nie wymaga od nas wiele wysiłku - potrzebne będzie po prostu trochę czasu.

W celu rozpoczęcia aktualizacji, powinniśmy kliknąć ikonkę Ustawienia, a następnie wybrać menu Ogólne.

W tej karcie wystarczy wybrać opcję Uaktualnienia. Tutaj, po automatycznym wyszukaniu przez nasz telefon dostępnej aktualizacji, pojawi się informacja o nowej wersji systemu.

Ustawienia -> Ogólne Ustawienia -> Ogólne -> Uaktualnienia

Aby pobrać i zainstalować iOS 16 będziemy musieli kliknąć opcję Pobierz i zainstaluj. Aplikacja poprosi nas o zaakceptowanie umowy licencyjnej i od razu po tym rozpocznie się pobieranie i instalowanie aktualizacji. W zależności od modelu naszego telefonu i prędkości łącza internetowego, może to potrwać od kilkudziesięciu minut do około godziny.

Po pobraniu aktualizacji, pod informacją o iOS 16 pojawi się przycisk Zainstaluj. Teraz wystarczy go kliknąć i telefon się zresetuje i zacznie wprowadzać nową aktualizację. Po jakimś czasie nasz iPhone znów się włączy, już z iOS 16 na pokładzie!

Czy powinienem aktualizować telefon do iOS 16?

Warto zadać sobie pytanie, czy powinniśmy instalować najnowszą aktualizację. Ogólnie odpowiedź na nie zazwyczaj brzmi: jak najbardziej, tak. Jednakże, szczególnie jeśli mamy jeden ze starszych telefonów z listy kompatybilnych modeli, warto zaczekać kilka dni po premierze nowego oprogramowania. Zdarza się, że starsze modele gorzej radzą sobie z nowymi wersjami systemu, możemy więc poczekać na ewentualne informacje o błędach.

Jednakże ogólnie, jak najbardziej powinniśmy zainstalować nową wersję systemu. Dzięki niej nasz telefon nie tylko dostanie nowe, interesujące funkcje, ale także stanie się bezpieczniejszy.

A propos bezpieczeństwa - pamiętajmy też o zachowaniu go podczas aktualizacji telefonu. W tym celu, przed przystąpieniem do tego procesu, warto zrobić kopię zapasową plików na naszym urządzeniu. Co prawda błędy aktualizacji zdarzają się bardzo rzadko, nie warto jednak ryzykować. Na szczęście, zrobienie tego w iPhonie jest bardzo proste i wystarczy iCloud lub iTunes.