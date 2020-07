iPadOS 14 - przegląd nowości, zmian i ciekawych funkcji

iPadOS 14 to subtelna aktualizacja, ale Twój tablet na jesieni zaoferuje kilka udogodnień. Zobacz, które z nich są warte uwagi.

Apple oficjalnie zaprezentowało nowe wersje systemów operacyjnych w czerwcu. Od tej pory dostępne są wersje beta iOS 14 oraz iPadOS 14. Początkowe wydania nie działały najlepiej, ale wprowadzenie na rynek wersji Public Beta 3 skłoniło nas do instalacji iPadOS 14 na bazowym modelu iPad'a 7 generacji.

iPad mini 2019 z iPadOS

Po kilku dniach użytkowania wiemy już, jak działa oraz jakie nowości oferuje najnowsza wersja systemu operacyjnego dla iPadów.

Tegoroczna aktualizacja iPadOS jest bardzo subtelna, a system operacyjny na tablety nie otrzyma widgetów, którymi Apple chwaliło się podczas prezentacji iOS 14.

Na jakie nowości i ciekawe funkcje możemy zatem liczyć?

1. Aplikacje z paskiem bocznym dostosowane dla iPad'a

Apple postanowiło po raz kolejny przebudować autorskie aplikacje takie, jak Muzyka, Zdjęcia czy Pliki, aby lepiej wykorzystać większą powierzchnię ekranu iPad'a.

Aplikacja Pliki z paskiem bocznym

W iPadOS 14 aplikacje te posiadają pasek boczny, dzięki któremu obsługa stała się znacznie prostsza i jest niemalże identyczna, jak na komputerach Mac.

Odświeżona aplikacja Zdjęcia

2. Odświeżona wyszukiwarka Spotlight

Nowy system oferuje również zmodyfikowaną wyszukiwarkę Spotlight, która ponownie wygląda identycznie, jak Spotlight na komputerach Mac. iPadOS 14 zmienia nieco wygląd wyszukiwarki. Dodatkowo posiada ona teraz priorytet w wyszukiwaniu aplikacji i automatycznie zaznacza najbardziej trafną, co pozwala szybko zaakceptować wybór za pośrednictwem klawiatury

Nowy Spotlight

3. Siri, która nie zabiera już całego ekranu

Co prawda algorytmy asystenta głosowego Siri nie zostały zmodyfikowane i rozwiązanie to nadal sprawdza się nieco gorzej od konkurencji, ale na otarcie łez otrzymaliśmy nowy interfejs Siri, który nie zabiera już całego ekranu. Odpowiedzi na zadawane przez nas pytania wyświetlają się w wyskakujących dymkach nad logo Siri.

Odświeżony interfejs Siri

4. Przebudowane Widgety

iPadOS wspiera widgety na pasku bocznym, ale niestety nie otrzyma możliwości ich przypinania w dowolnym miejscu na ekranie głównym. Widgety w iPadOS 14 zostały nieco udoskonalone. Istnieje możliwość skorzystania z Smart Stack. Rozwiązanie to na podstawie uczenia maszynowego przypina pod zegarem najbardziej użyteczne widgety.

Odświeżone widgety na ekranie bocznym

5. Kompaktowe powiadomienie o połączeniach przychodzących

Apple od lat nie zmieniło wyglądu interfejsu odpowiedzialnego za połączenia przychodzące. Aż do premiery iOS 14 i iPadOS 14 urządzenia od Apple nie były w stanie wyświetlać powiadomienia o połączeniu przychodzącym. Każde połączenie wyświetlane było w trybie pełnoekranowym.

Kompaktowe powiadomienie o połączeniu przychodzącym

Teraz zarówno iPhone, jak i iPad otrzymały kompaktowe powiadomienia o połączeniach przychodzących, które znacząco przydają się, gdy korzystamy z urządzenia. Dotychczas połączenia przychodzące przerwały użytkownikowi wykonywaną przez niego czynność. Teraz zamiast tego na górze wyświetla się małe powiadomienie z możliwością odebrania i odrzucenia połączenia. Co ważne dotyczy to nie tylko wbudowanej aplikacji Telefon, ale także programów takich, jak WhatsApp czy Messenger.

6. Zmiana domyślnej przeglądarki i aplikacji do obsługi poczty

System operacyjny iPadOS 14 w końcu otrzymał potrzebną od lat funkcję zmiany domyślnych aplikacji systemowych. Od teraz Safari i Poczta nie muszą być domyślnymi aplikacjami, które otwierają linki i pozwalają wysyłać wiadomości e-mail. Apple umożliwia zmianę przeglądarki i aplikacji do odbioru poczty na inną.

Wybór domyślnej przeglądarki

7. Ikony stron WWW w Safari

Drobnej, ale niezwykle przydatnej zmiany doczekała się także przeglądarka sieciowa Safari. W iPadOS 14 Safari wyświetla na pasku loga witryn. Opcja ta pozwala znacznie lepiej poruszać się po stronach WWW w momencie, gdy mamy otwarte więcej, niż kilka kart.

Zmodyfikowany paski przeglądarki Safari

To już wszystkie najważniejsze nowości i funkcje, jakie pojawiły się w iPadOS 14. Jak widać system operacyjny jest lekkim udoskonaleniem znanego nam iPadOS 13. Na następna rewolucję przyjdzie nam poczekać co najmniej do czerwca 2021 roku.

Jeżeli chcesz przetestować działanie systemu iOS 14 lub iPadOS 14 na swoim urządzeniu sprawdź, jak zainstalować beta wersję iOS/iPadOS.

iPad 7 generacji, na którym testowaliśmy iPadOS 14

