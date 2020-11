iPhone 12 - jak nagrywać wideo w Dolby Vision HDR? [PORADNIK]

iPhone 12 posiada możliwość nagrywania wideo w standardzie Dolby Vision. Pokazuje, jak włączyć tą opcję.

Apple po raz kolejny zdecydowało się na udoskonalenie aparatów. Tegoroczne modele iPhone'a 12 posiadają możliwość nagrywania wideo w Dolby Vision HDR.

Aplikacja aparatu w iPhone Źródło: macworld.com

Podstawowe modele - iPhone 12 mini oraz iPhone 12 nagrywają w Dolby Vision HDR z zachowaniem 30 klatek na sekundę. Droższe modele iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max rejestrują obraz z wykorzystaniem Dolby Vision HDR w 60 klatkach na sekundę.

Dolby Vision HDR oferuje znacznie większą głębię na nagraniach i poprawia ich jakość, ale powoduje pewne problemy z kompatybilnością. Niektóre starsze programy wideo oraz wersje systemów operacyjnych nie są w stanie odtworzyć poprawnie wideo z kodekiem Dolby Vision HDR. W takim przypadku wyświetlane wideo jest znacząco prześwietlone.

Ze względu na problemy z kompatybilnością Apple domyślnie wyłączyło Dolby Vision HDR w nowych modelach iPhone'a. Dziś pokazujemy, jak włączyć/wyłączyć Dolby Vision. Sprawdzamy również, ile ważą pliki wideo z oraz bez HDR.

Jak włączyć nagrywanie w Dolby Vision HDR na iPhone 12?

Aby uruchomić nagrywanie w Dolby Vision HDR należy przejść do Ustawień > Aparat > Nagraj wideo i wybrać opcję HDR Video (High Efficiency). Po aktywacji tej opcji nowe modele iPhone'a nagrywają w 10 bitach z Dolby Vision przy zachowaniu 30 klatek na sekundę (iPhone 12 mini oraz iPhone 12) lub 60 klatek na sekundę (iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max).

Uruchomieni Dolby Vision w iPhone 12 Źródło: phonearena.com

Niestety, klasycznie już dla Apple opcji nie zmienimy szybko bezpośrednio z aplikacji Aparatu. Za każdym razem należy przejść do ustawień systemowych. Z poziomu aparatu zmienimy tylko i wyłączenie rozdzielczość nagrywania wideo i ilość rejestrowanych klatek.

Apple chwali się, że dzięki Dolby Vision iPhone 12 umożliwia zachowanie do 60x więcej kolorów, niż starsze modele.

Gdzie obejrzymy materiały Dolby Vision HDR?

Nagranie materiału to dopiero początek. Wideo w Dolby Vision HDR obejrzymy bezpośrednio na ekranie iPhone 12. Pliku Dolby Vision HDR można odtworzyć także na wszystkich modelach Maca wprowadzonych na rynek w roku 2018 lub później, które mają ekrany o rozdzielczości 4K.

iMac 21,5 Retina 4K kompatybilny z Dolby Vision HDR Źródło: macworld.com

Materiały Dolby Vision HDR obejrzymy także na wszystkich kompatybilnych z tą technologią telewizorami. Można w tym celu wykorzystać także Apple TV.

Telewizor z Dolby Vision Źródło: PCWorld.com

Ile waży plik wideo Dolby Vision HDR?

Zastanawiasz się ile waży plik wideo zgodny z Dolby Vision HDR? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy po porównaniu 1 minutowych klipów wideo.

60 sekundowy plik wideo w 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę waży:

173 MB bez HDR w formacie High Efficiency

190 MB z Dolby Vision HDR w formacie High Efficiency

345 MB bez HDR w formacie największej zgodności

Czy warto korzystać z Dolby Vision HDR?

Ponieważ Apple zastosowało skuteczny format kompresji wideo w 10 bitach zajmuje mniej miejsca, niż zwykłe nagranie bez HDR. Nie ma możliwości nagrania wideo w Dolby Vision HDR w klasycznym formacie. Oznacza to, że jesteśmy z zmuszeni do korzystna z formatu HEVC, co może stanowić pewien problem ze starszymi urządzeniami.

Jeżeli posiadasz sprzęt od Apple możesz spokojnie nagrywać w Dolby Vision HDR. Jeżeli chcesz zachować pełną kompatybilność ze starszymi komputerami lepiej wybrać normalne nagrywanie 4K w trybie największej zgodności. Niestety przełoży się to na zachowywanie znacznie większych plików. Ze względu na problemy z kompatybilnością w chwili obecnej polecamy nagrywanie klasycznego wideo bez HDR.

Źródło: phonearena.com