iPhone 12 jaka karta SIM? Czy musisz wymieniać swoją kartę przez 5G? [PORADNIK]

Zdecydowałeś się na zakup iPhone'a 12 i zastanawiasz się czy w związku z obsługą sieci 5G będziesz musiał zmienić swoją kartę SIM? Sprawdź, jakie karty SIM obsługuje najnowszy model i kiedy trzeba wymienić kartę SIM na nową.

Spis treści

iPhone 12 to pierwszy smartfon od Apple kompatybilny z siecią 5G. Wielu konsumentów, którzy decydują się na zakup tego smartfona zastanawia się czy w związku z obsługą sieci 5G konieczna jest zmiana karty?

iPhone 12

W niniejszym materiale wyjaśniamy, jaka karta SIM jest potrzebna, aby iPhone 12 działał w sieci 5G.

iPhone 12 - slot na kartę SIM

iPhone 12 podobnie, jak wszystkie modele iPhone'a od czasu premiery modelu iPhone 5 w 2012 roku, posiada slot na kartę SIM w standardzie nano SIM. Tego typu karta SIM była nowością w 2012 roku, ale niespełna 10 lat później jest już standardem rynkowym.

Tacka na kartę nano SIM znajduje się w lewym dolnym rogu. Do jej wysunięcia potrzebna jest igła, która znajduje się w pudełku.

iPhone Xs, tacka na kartę SIM i karta nano SIM

Dodatkowo iPhone Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max oraz wszystkie modele z rodziny iPhone 12 posiadają wbudowaną kartę e-SIM. W chwili obecnej w Polsce zaktywować ją można tylko i wyłącznie w Orange. Dzięki e-SIM nowe modele iPhone'a obsługa Dual SIM pomimo obecności zaledwie jednego fizycznego gniazda na kartę SIM.

Co jeżeli mam kartę w innym standardzie?

nano SIM, Micro SIM i Mini SIM (od lewej do prawej)

Jeżeli posiadasz kartę SIM w standardzie Mini SIM (duża karta) lub Micro SIM możesz próbować ją przyciąć do rozmiaru nano SIM. Jest to możliwe i wykonalne, ale dużo bezpieczniejszą opcją jest wymiana karty SIM u operatora. Możemy to zrobić w domu - wystarczy zamówić lub kupić najtańszy starter z kartą nano SIM. Szczegółową instrukcję aktywacji nowej karty znajdziesz na stronie oprtatora.

Przycinanie karty Mini SIM

Możesz również udać się do salonu stacjonarnego, gdzie od ręki otrzymasz nową kartę. Pamiętaj, że kontakty zapisane na karcie SIM nie przeniosą się na nową kartę.

Czy do 5G potrzebuje specjalnej karty?

Wielu konsumentów zastanawia się czy do skorzystania z technologii 5G potrzebna jest specjalna karta SIM. Wynika to z tego, że wraz z wprowadzeniem na rynek sieci 3G oraz 4G LTE operatorzy masowo wymieniali karty SIM na nowe. Teraz nie ma takiej potrzeby.

Wszystkie karty SIM kompatybilne z 4G LTE pozwalają skorzystać z sieci 5G. Jest jednak inne ograniczenie. Aby sieć 5G działała nie wystarczy odpowiednie urządzenie z modele sieci 5G oraz przebywanie w zasięgu sieci 5G. Potrzebujesz planu taryfowego, który pozwala skorzystać z sieci 5G. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie swojego operatora.

Sprawdź, ile kosztuje aktualnie iPhone 12.