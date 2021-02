iPhone 12 vs iPhone 11 Pro. Który model jest lepszy?

iPhone 12 kosztuje tyle co flagowy iPhone 11 Pro z 2019 roku. Który model jest lepszy? Czy warto wybrać starszy model z dopiskiem Pro?

Spis treści

Po premierze iPhone'a 12, Apple wycofało ze sprzedaży iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max. Obecnie na stronie Apple.com zakupimy iPhone'a Xr, SE, 11, 12 mini, 12, 12 Pro lub 12 Pro Max. Nie oznacza to jednak, że iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max zniknęły z rynku.

iPhone 11 Pro i iPhone 12

Autoryzowani sprzedawcy w dalszym ciągu posiadają na magazynach sporo egzemplarzy iPhone'a 11 Pro, który w bazowej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej często trafia na promocje i kosztuje tyle, co nowszy iPhone 12.

Naturalne jest zatem, że wielu konsumentów zastanawia się czy wybrać iPhone'a 12 czy może skusić się na starszego iPhone'a 11 Pro. Który model jest lepszy? W dzisiejszym materiale wyjaśniamy główne różnice pomiędzy iPhone 11 Pro, a iPhone 12.

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że iPhone 12 jest bezpośrednim następcom iPhone'a 11, a nie 11 Pro. Trzeba jednak wiedzieć, że w przeciągu roku Apple zdecydowało się na sporo zmian i iPhone 12 posiada wiele cech tożsamych z iPhone'm 11 Pro. Dodatkowo na pokładzie znalazło się kilka nowości, których nie znajdziemy w starszym modelu.

iPhone 11 Pro vs iPhone 12 - cena

iPhone 11 Pro podczas debiutu we wrześniu 2019 roku w wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztował 5199 zł. Cena ta utrzymywał się do października 2020 roku, kiedy to na rynku pojawiły się modele z rodziny iPhone 12.

Po premierze iPhone'a 12 cena iPhone'a 11 Pro znacząco spadła. Obecnie urządzenie kosztuje około 4200-4300 zł.

Bazowego iPhone'a 12 z 64 GB wbudowanej pamięci masowej kupimy za 4000-4200 zł.

iPhone 12 to odświeżony iPhone 11

Oznacza to, że starszy iPhone 11 Pro jest o około 200 zł droższy od nowszego iPhone'a 12.

Zwycięzca: Remis

iPhone 11 Pro z ładowarką i słuchawkami w zestawie

Skoro iPhone 12 jest tańszy od iPhone'a 11 Pro to dlaczego uznaliśmy Remis w kategorii cena? Wszystko w związku z zestawem sprzedażowym. iPhone 12 dostarczany jest jedynie z przewodem USB Typu C do Lightning.

Decydując się na iPhone'a 11 Pro otrzymam jeszcze szybki, 18 W zasilacz USB Typu C oraz słuchawki EarPods ze złączem Lightning. Cena tych akcesoriów to około 200 zł.

Wygląd, jakość wykonania, wodoodporność

iPhone 12 różni się nieco od iPhone'a 11 Pro. Oba smartfony mają charakterystyczne wycięcie w ekranie oraz identycznie rozłożone porty/wejścia.

Nowszy model wyposażono w błyszczące plecki i matową, kwadratową ramkę. iPhone 11 Pro posiada błyszczącą ramkę ze stali nierdzewnej oraz matowe plecki.

Oba smartfony posiadają w pełni wodoszczelną obudowę, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68, ale iPhone'a 12 możemy zanurzyć głębiej (do 6 minut w czasie do 30 minut).

Zwycięzca: Remis

Wyświetlacz

Oba smartfony wyposażono w ekran OLED Super Retina XDR ze wsparciem dla HDR10 i jasnością maksymalną na poziomie 800 nitów (szczytowo do 1200 nitów). iPhone 12 posiada nieco większy ekran o wyższej rozdzielczości. Na dodatek został on pokryty szkłem ceramicznym, które jest wytrzymalsze. Całość uzupełniają mniejsze ramki oraz płaska powierzchnia, która ułatwia zabezpieczenie frontu z wykorzystaniem szkła ochronnego.

Niewielkie ramki w iPhone 12

Zwycięzca: iPhone 12

Wydajność

W kwestii wydajności bez porównania wygrywa nowszy model. iPhone 12 posiada nowszy, 5 nm procesor Apple 14. iPhone 11 Pro wykorzystuje nieco starszy model Apple A13 wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Oba urządzenia mają 4 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć masową wykorzystującą łączność NVMe.

Cech charakterystyczne procesora Apple A14

Testy syntetyczne pokazują, że iPhone 12 jest o kilka-kilkanaście procent wydajniejszy od iPhone'a 11 Pro. Obecnie w praktyce różnie są nieodczuwalne.

Zwycięzca: iPhone 12

Aparat

iPhone 12 posiada dwa aparaty o rozdzielczości 12 MP. W obudowie umieszczono matrycę szerokokątną oraz ultra szerokokątną. iPhone 11 Pro posiada dodatkowo teleobiektyw z 2 krotnym przybliżeniem optycznym oraz stabilizacją obrazu.

Aparat iPhone'a 11 Pro

iPhone 12 oferuje lepszy aparat główny z jaśniejszą przysłoną oraz identyczny aparat ultra szerokokątny.

Jeżeli nie zależy Ci na zdjęciach z przybliżeniem iPhone 12 jest lepszym wyborem. W innym wypadku sięgnij po iPhone'a 11 Pro.

Zwycięzca: Remis

Łączność

Modele z rodziny iPhone 12 to pierwsze smartfony od Apple wyposażone w modem sieci 5G. To główna różnica pomiędzy iPhone 12, a iPhone 11 Pro.

Speedtest na iPhone 12 z 5G

Decydując się na iPhone'a 11 Pro nie skorzystamy z dobrodziejstw sieci 5G.

Oba urządzenia posiadają Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Zwycięzca: iPhone 12

Zasilanie

iPhone 12 posiada akumulator o pojemności 2815 mAh, a iPhone 11 Pro o pojemności 3046 mAh. Dodatkowo nowy model wspiera nieco szybsze 20 W ładowanie oraz ładowanie magnetyczne o mocy 15 W z wykorzystaniem złącza MagSafe.

Zasilacz USB C do iPhone'a

Testy wskazują, że oba smartfony oferują bardzo podobne czasy pracy na baterii.

Zwycięzca: iPhone 12

Podsumowanie

Nasze krótkie porównanie pokazuje, że nie warto decydować się na iPhone'a 11 Pro zamiast iPhone'a 12.

MagSafe

Niech was nie zwiedzie dopisek Pro w nazwie. Starszy model posiada słabszy procesor, gorszy aparat główny, brakuje w nim modemu 5G, a jego cena jest wyższa. iPhone 11 Pro ratuje się teleobiektywem i bogatszym zestawem sprzedażowym, ale po porównaniu wszystkich wad i zalet oczywiste staje się, że iPhone 12 to lepszy wybór.

Za około 200 zł mniej otrzymujemy nowszy i wydajniejszy telefon z modemem sieci 5G. Dodatkowo możemy wybierać spośród większej ilości wersji kolorystycznych.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 11 Pro i iPhone 12. Zapoznaj się również z naszym poradnikiem jakiego iPhone'a wybrać w 2021 roku.