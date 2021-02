iPhone 12 wszystkie kolory. Którą wersję kolorystyczną wybrać? [PORADNIK]

Smartfony z rodziny iPhone 12 dostępne są w 9 wersjach kolorystycznych oraz dwóch wariantach wykończeniowych. Sprawdź, jakie wersje kolorystyczne iPhone'a 12 mini, iPhone'a 12, iPhone'a 12 Pro oraz iPhone'a 12 Pro Max przygotowało Apple oraz na który kolor warto się zdecydować?

Spis treści

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Apple zdecydowało się na wprowadzenie na rynek nowych modeli iPhone'a, które dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych. Dodatkowe modele Pro wykonane są z innych materiałów, niż bazowe warianty.

Wersje kolorystyczne iPhone'a 12

Spore możliwości konfiguracji potrafią utrudnić wybór odpowiedniego iPhone'a. Rozważając zakup iPhone'a 12 do wyboru mamy 4 modele sprzedawane w 4 wersjach pojemnościowych oraz 9 wersjach kolorystycznych (różnych dla modeli 12 mini/12 i 12 Pro/12 Pro Max). Oznacza to, że do wyboru mamy aż 54 konfiguracje iPhone'a 12.

W dzisiejszym materiale przyjrzymy się wszystkim dostępnym wersjom kolorystycznym i wykończeniowym iPhone'a 12. Materiał podzielimy na dwie części dotyczące tańszych modeli iPhone 12 mini/iPhone 12 oraz droższych iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini/iPhone 12 - wersje kolorystyczne

Bazowy iPhone 12 podobnie, jak iPhone 11 oraz iPhone Xr dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych. W tym roku iPhone 12 dostępny jest w dwóch wersjach różniących się rozmiarem i ceną. Na rynku znajdziemy iPhone'a 12 mini z ekranem o przekątnej 5,4 cala (nowość w ofercie) oraz iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala (bezpośredniego następcę dla iPhone'a 11).

Smartfony te dostępne są w pięciu wersjach kolorystycznych. Poniżej znajdziesz zdjęcia i opis każdej z nich.

iPhone 12 - wszystkie kolory

Zaczynamy od czarnego iPhone'a 12 mini/iPhone'a 12. Czarna wersja kolorystyczna to najbezpieczniejszy i najpopularniejszy wybór. Czarny model posiada front, ramkę oraz obudowę tylną w kolorze czarnym. Również logo jest nieco ciemniejsze, niż w jaśniejszych wersjach kolorystycznych. Czarny iPhone 12 mini/iPhone 12 idealnie pasuje do wszystkich akcesoriów i prezentuje się elegancko niezależnie od okoliczności.

iPhone 12 w kolorze czarnym

Konsumenci mogą zdecydować się również na białego iPhone'a 12 mini/iPhone'a 12, ale w tym wypadku należy uważać. Podobnie, jak w przypadku iPhone'a 11 również nowszy model nie jest do końca biały. Obudowa posiada lekko beżowy odcień, a ramka jest nieco ciemniejsza od plecków.

iPhone 12 w kolorze białym

iPhone 12 mini/iPhone 12 podobnie, jak modele iPhone 7, iPhone 8, iPhone Xr, iPhone 11 oraz iPhone SE dostępny jest w kolorze czerwonym. Model ten nazwano (PRODUCT)RED. Decydując się na zakup czerwonego iPhone'a, Apple przekaże część przychodów z jego produkcji na globalny fundusz na rzecz walki z COVID-19 Uwaga! Tegoroczny model posiada inny, jaśniejszy odcień czerwonego, niż w iPhone'ach poprzedniej generacji.

iPhone 12 w kolorze (PRODUCT)RED

Do wyboru mamy również dwa nowe kolory - zielony oraz niebieski.

Zielona wersja kolorystyczna to nowość w ofercie. W identycznym odcieniu sprzedawany jest iPad Air z 2020 roku.

iPhone 12 w kolorze zielonym

Kolor niebieski jest identyczny, jak w zegarku Apple Watch Series 6. iPhone 12 mini/iPhone 12 w tym odcieniu wpada w odcienie granatu.

iPhone 12 w kolorze niebieskim

iPhone 12 mini/iPhone 12 - materiały wykończeniowe

iPhone 12 mini oraz iPhone 12 wykonane są ze szkła Ceramic Shield o zwiększonej odporności na zarysowania i stłuczenia. Plecki urządzenia są błyszczące, a obudowa aparatów matowa. Ramkę wykonano z aluminium.

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max - wersje kolorystyczne

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max sprzedawane są w bardziej stonowanych wersjach kolorystycznych. Żadne z kolorów nie jest identyczny, jak w tańszych modelach iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro.

iPhone 12 - wszystkie wersje kolorystyczne

Najbardziej uniwersalnym kolorem jest grafitowy. iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max w tej wersji kolorystycznej posiada grafitowe plecki oraz ramkę. Logo Apple jest nieco ciemniejsze, niż w pozostałych wersjach.

iPhone 12 Pro w kolorze grafitowym

Do wyboru mamy również srebrnego iPhone'a 12 Pro/12 Pro Max. To najjaśniejszy kolor, jaki można wybrać. Tak skonfigurowany iPhone posiada srebrno-białe plecki oraz srebrną ramkę. Front podobnie, jak w innych modelach jest czarny.

iPhone 12 Pro w kolorze srebrnym

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max dostępny także w kolorze złotym, który znany jest z poprzednich generacji flagowych modeli.

iPhone 12 Pro w kolorze złotym

Nowością jest kolor pacyficzny. iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max w tej wersji kolorystycznej posiada ciemnoniebieskie/morskie plecki oraz czarny front.

iPhone 12 Pro w kolorze pacyficznym

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max - materiały wykończeniowe

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max wykonane są z nieco bardziej szlachetnych materiałów od tańszych modeli iPhone 12 mini/iPhone 12.

Front oraz plecki nadal wykonane są ze szkła Ceramic Shield, ale w droższych modelach tylna część obudowy jest matowa. Błyszczące jest szkło wokół aparatów oraz ramka, która w modelach Pro i Pro Max wykonana jest ze stali nierdzewnej.

