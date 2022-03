iPhone SE 3 vs iPhone 11: Który model smartfona wybrać?

Pomagamy dokonać wyboru pomiędzy dwoma najtańszymi obecnie propozycjami Apple w kwestii ich smartfonów.

Spis treści

Fot. Apple

iPhone SE trzeciej generacji i iPhone 11 to najtańsze modele iPhone'ów, których ceny zaczynają się odpowiednio od 2299 zł i 2599 zł. Apple wypuściło iPhone'a 11 pod koniec 2019 roku i od tego czasu obniżyła jego cenę, aby uczynić go bardziej dostępnym w miarę pojawiania się nowych modeli iPhone'a. Z drugiej strony, firma wprowadziła iPhone'a SE trzeciej generacji na rynek na początku 2022 roku, odświeżając najbardziej przystępną opcję w swojej linii smartfonów.

Czy patrząc na różnicę zaledwie 300 zł, powinieneś kupić nowego, mniejszego iPhone'a klasy podstawowej, czy starszy, ale większy standardowy model, którego cena z biegiem lat spadała? Nasz przewodnik pomaga odpowiedzieć na pytanie, jak wybrać najlepszy dla siebie model iPhone'a.

Fot. Apple

Porównanie iPhone'a SE 3 i iPhone'a 11

iPhone SE trzeciej generacji i iPhone 11 mają wiele wspólnych cech, takich jak wyświetlacz LCD Retina HD, tylny aparat 12 MP, polerowane szklane plecki i bezprzewodowe ładowanie Qi. Apple samo wymienia następujące identyczne cechy iPhone'a SE i iPhone'a 11:

Podobieństwa

Wyświetlacz LCD Retina HD o rozdzielczości 326 ppi, z technologią IPS, True Tone, P3 Wide Color, Haptic Touch i jasnością do 625 nitów.

Układ z serii A z sześciordzeniowym procesorem, w tym dwoma rdzeniami o wysokiej wydajności i czterema o wysokiej sprawności, oraz czterordzeniowym układem GPU

Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0

Dual SIM (nano-SIM i eSIM)

Tylny aparat szerokokątny 12 MP z przysłoną ƒ/1,8, optyczną stabilizacją obrazu, zoomem cyfrowym do 5x, lampą błyskową True Tone z funkcją Slow Sync, Deep Fusion, trybem portretowym, funkcją Portrait Lighting i Smart HDR dla zdjęć

Nagrywanie filmów 4K z prędkością do 60 klatek na sekundę, optyczna stabilizacja obrazu, QuickTake video, obsługa filmów slo-mo w rozdzielczości 1080p z prędkością 120 klatek na sekundę lub 240 klatek na sekundę, nagrywanie filmów poklatkowych ze stabilizacją i nagrywanie stereo

Przednia kamera z przysłoną ƒ/2,2, lampą błyskową Retina, funkcją HDR, trybem portretowym, funkcją oświetlenia portretowego, nagrywaniem wideo HD 1080p z prędkością do 60 klatek na sekundę, stabilizacją obrazu Cinematic i funkcją QuickTake video

Obsługa Dolby Vision, HDR10 i HLG przy odtwarzaniu wideo

Trzyosiowy żyroskop, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia i barometr

Szklany przód i tył

Aluminium klasy Aerospace

Wodoodporność

Port Lightning

Bezprzewodowe ładowanie Qi

Do 50 procent naładowania w 30 minut.

Z zestawienia Apple wynika, że iPhone'y mają wiele wspólnych cech, ale nadal istnieją znaczące różnice między iPhone'em SE a iPhone'em 11, takie jak wielkość wyświetlacza, technologie uwierzytelniania i układy scalone.

iPhone SE 3 (2022) / Fot. Apple iPhone SE 3 (2022) / Fot. Apple iPhone SE 3 (2022) / Fot. Apple

Różnice

iPhone SE

Mniejsza obudowa, waży 144 gramy.

Wyświetlacz Retina HD o przekątnej 4,7 cala

Przycisk Home z Touch ID

Układ A15 Bionic z 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym

Łączność 5G

Pojedynczy aparat tylny (szeroki)

Style fotograficzne

Smart HDR 4 dla zdjęć

Przednia kamera FaceTime HD o rozdzielczości 7 MP z funkcją nagrywania wideo HD 1080p i Smart HDR 4

Żywotność baterii - do 15 godzin odtwarzania wideo

Stopień ochrony IP67 - wodoodporność do głębokości jednego metra przez maks. 30 minut

Wersje kolorystyczne Midnight, Starlight i PRODUCT(RED)

Opcje pamięci 64 GB, 128 GB i 256 GB

iPhone 11

Większa obudowa, waży 194 gramy

Wyświetlacz HD Liquid Retina o przekątnej 6,1 cala

Identyfikacja twarzy.

Układ A13 Bionic z 8-rdzeniowym silnikiem neuronowym

Łączność 4G

Dwa tylne aparaty z dwukrotnym zoomem optycznym (szeroki i bardzo szeroki)

Tryb nocny

Inteligentny HDR nowej generacji dla zdjęć

Zoom audio

Przednia kamera 12 MP TrueDepth z nagrywaniem wideo 4K, Smart HDR nowej generacji, obsługą wideo slo-mo, Animoji i Memoji

Żywotność baterii - do 17 godzin odtwarzania wideo

Klasa wodoodporności IP68 do głębokości dwóch metrów przez maksymalnie 30 minut

Układ U1 Ultra Wideband zapewniający świadomość przestrzenną

Obsługa odtwarzania dźwięku Dolby Atmos

Opcje kolorystyczne: fioletowy, żółty, zielony, czarny, biały i PRODUCT(RED)

Opcje pamięci masowej 64 GB i 128 GB

iPhone 11 / Fot. Apple iPhone 11 / Fot. Apple iPhone 11 / Fot. Apple

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, iPhone SE to doskonały telefon klasy podstawowej za 2299 zł. Pod wieloma względami jest on lepszy od iPhone'a 11, ponieważ jest znacznie nowszym urządzeniem, wyposażonym w szybszy i wydajniejszy układ scalony, łączność 5G, Style fotograficzne, Smart HDR 4 oraz większą pamięć 256 GB (za 3049 zł).

Za zaledwie 300 zł więcej, iPhone 11 oferuje nowocześniejszy design, większy wyświetlacz, Face ID, kamerę Ultra Wide, tryb nocny, znacznie lepszą kamerę przednią i dłuższy czas pracy na baterii. Do tego dochodzi jeszcze lepsza wodoodporność, układ U1, odtwarzanie dźwięku Dolby Atmos, a nawet dodatkowe opcje kolorystyczne. Wszystko to sprawia, że jest to dość znaczący skok jakościowo-funkcjonalny w stosunku do iPhone'a SE, jeśli cenisz sobie te funkcje i możesz sobie pozwolić na 300 zł ekstra.

Co jednak ważne, główną wadą iPhone'a 11 jest jego wiek. Wydany pod koniec 2019 roku, iPhone 11 ma znacznie starszy i mniej wydajny układ, a ponadto brakuje mu niektórych nowoczesnych funkcji, takich jak łączność 5G. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko sprowadza się do tego, czy cenisz sobie nowsze urządzenie z najnowszymi specyfikacjami, czy też możesz je pominąć, aby kupić urządzenie z większym wyświetlaczem i Face ID.

Jeśli wolisz wyjątkowy zestaw funkcji iPhone'a 11, to nadal jest to dobra opcja za 2599 zł, ale generalnie większość użytkowników szukających niedrogiego iPhone'a powinna wybrać najnowszego iPhone'a SE, ponieważ jest on wyposażony w układ A15 i łączność 5G.