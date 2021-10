macOS 12 Monterey już dziś! Lepiej przygotuj się do instalacji

Już dziś Apple wprowadzi na rynek najnowsze wydanie macOS Monterey. Sprawdź jak przygotować swojego Maca do aktualizacji. Nie zapomnij o tych ważnych elementach! Poświęć kilkadziesiąt minut na odpowiednie przygotowanie komputera do aktualizacji.

Po około czterech miesiącach testów, premierze nowych komputerów MacBook Pro i miesięcznym opóźnieniu na rynku debiutuje nowa wersja systemu operacyjnego macOS. Najnowsze wydanie macOS Monterey zostanie udostępnione w poniedziałek - 25 października 2021 roku - jako darmowe uaktualnienie dla wszystkich kompatybilnych komputerów.

macOS Monterey

macOS Monterey w porównaniu do zeszłorocznego macOS Big Sur z pewnością nie jest rewolucyjny, ale wprowadza na pokład kilka użytecznych funkcji, które przypadną do gustu szczególnie posiadaczom kilku urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

Jeżeli planujesz aktualizację swojego Maca do macOS Monterey powinieneś zawczasu przygotować swoje urządzenie do instalacji najnowszej wersji systemu.

Sprawdź, jak przygotować swój komputer, aby aktualizacja z macOS Big Sur do macOS Monterey przebiegła bezproblemowo.

1. Zacznij od sprawdzenia kompatybilności

Cały proces warto rozpocząć od sprawdzenia kompatybilności. Niestety, ale firma Apple zdecydowała się na "ucięcie" wsparcie dla sporej ilości starszych komputerów. macOS Monterey zainstalujemy na komputerach wprowadzonych na rynek na początku 2015 roku i nowszych. Wyjątkiem są tu komputery stacjonarne Mac mini z końca 2013 roku oraz Mac mini z połowy 2014 roku. Oprogramowania nie zainstalują posiadacze MacBooka Air oraz Pro z lat 2013-2014.

Pełną listę kompatybilnych urządzeń znajdziesz na stronie producenta

macOS Monterey - lista kompatybilnych urządzeń

Aktualizacje otrzymują wszystkie konfiguracje danego komputera Mac z danego roku modelowego. Aby sprawdzić jaki model posiadasz wystarczy kliknąć w logo Apple w lewym górnym rogu ekranu i wybrać Ten Mac...

Informacje o komputerze Mac

Na ekranie wyświetlą się podstawowe informacje o komputerze. Znajdziemy tam identyfikator naszego komputera. Powyższy zrzut ekranu wykonano na komputerze iMac Retina 5K 27 z 2017 roku.

2. Zaktualizuj macOS Big Sur do najnowszej wersji

Zawczasu warto zadbać o instalację najnowszych poprawek macOS Big Sur. Aby to zrobić ponownie klikamy logo Apple w lewym górnym rogu i wybieramy opcję Ten Mac... W kolejnym kroku klikamy Uaktualnienia. Komputer przekieruje nas do Preferencji systemowych i sprawdzi dostępność aktualizacji. Ostatnim wydaniem przed macOS 12 Monterey jest macOS 11.6 Big Sur. Jeżeli posiadasz zaznaczoną opcję Uaktualnij Maca automatycznie nie będziesz musiał instalować poprawek przed aktualizacją do kolejnego dużego wydania.

Menu aktualizacji macOS

3. Wykorzystaj Time Machine do wykonania kopii zapasowej

Podczas aktualizacji nie stracisz swoich danych, ale przezorny zawsze ubezpieczony. W razie jakichkolwiek problemów z działaniem komputera lub systemu po aktualizacji będziesz mógł wygodnie przywrócić kopię zapasową sprzed instalacji macOS Monterey.

Time Machine

Aby wykonać kopię zapasową Time Machine potrzebny jest zewnętrzny nośnik pamięci (pendrive, dysk twardy, dysk sieciowy). Pamiętaj - ilośc dostępnej przestrzeni dyskowej musi być większa od zajętego miejsca na dysku komputera. Ilość danych łatwo sprawdzisz z poziomu zakładki Ten Mac... > Pamięć masowa.

Wykorzystanie przestrzeni dyskowej

Aby skonfigurować Time Machine podłącz zewnętrzny nośnik pamięci oraz przejdź do Preferencji systemowych i zakładki Time Machine.

4. Usuń zbędne pliki i programy

Duża aktualizacja systemu operacyjnego zawsze jest dobrym momentem na sprzątanie naszego komputera. Warto poświęcić chwilę czasu na usunięcie zbędnych plików i programów. Elementy te zaśmiecają jedynie dysk naszego komputera i mogą spowodować, że stosunkowo nowy komputer zauważalnie zwolni. System operacyjny macOS posiada narzędzie, które ułatwi cały proces. Wystarczy przejść do Ten Mac... > Pamięć masowa > Zarządzaj...

Narzędzie do czyszczenia plików i aplikacji

W tym miejscu znajdziesz pliki posegregowane w zakładki. Dodatkowo system automatycznie zaproponuje usunięcie danych z kosza oraz przejrzenie dokumentów, z których nie korzystamy.

Przegląd rzadko używanych aplikacji

5. Zainstaluj macOS Monterey

Jeżeli wykonałeś powyższe kroki, Twój komputer jest w pełni przygotowany do aktualizacji. macOS Monterey zostanie udostępniony 25 października 2021 roku po godzinie 19:00 czasu lokalnego w naszym kraju. Oprogramowanie pojawi się w Mac App Store jako klasyczna aplikacja do pobrania. Po jej instalacji w systemie wystarczy wywołać instalator i zaczekać na przeprowadzenie całego procesu.

macOS Monterey

Pamiętaj, że na początku mogą występować problemy z pobraniem instalatora wywołane przeciążeniem serwerów. Aktualizacja udostępniana jest dla wszyskich kompatybilnych urządzeń w tym samym czasie.

Dobrym pomysłem może być odczekanie kilku dodatkowych dni. Unikniemy wtedy wielogodzinnego pobierania plików. Dodatkowo w razie jakiś problemów z oprogramowaniem dowiemy się o nich z sieci, a nie naszego komputera.