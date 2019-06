macOS Catalina - czy warto zaktualizować?

Porównujemy najnowsze wydanie macOS Catalina z Mojave. Czy nowe funkcje takie, jak możliwość użycia iPad'a jako dodatkowego wyświetlacza oraz nowe aplikacje będą wystarczającym powodem do aktualizacji?

Spis treści

W czerwcu 2019 roku Apple ujawniło szczegóły odnośnie kolejnego systemu operacyjnego na komputery Mac, którego nazwano macOS 10.15 Catalina. W przeciwieństwie do Microsoft Apple nadal wydaje raz do roku nową wersję systemu operacyjnego. Przypominamy, że Microsoft po premierze systemu Windows 10 w lipcu 2015 roku dwa razy w roku wydaje duże aktualizacje rozwojowe, które przynoszą nowe funkcjonalności. Ostatnia aktualizacja to wersja 1903, która została udostępniona użytkownikom w maju 2019 roku.

Źródło: macworld

Apple ujawniło wszystkie nowe funkcje, jaki pojawią się na komputerach Mac jesienią tego roku. Główne nowości to możliwość łatwego przeportowania aplikacji z iOS na macOS, możliwość wykorzystania iPad'a jako drugiego ekranu (przewodowo oraz bezprzewodowo) oraz nowe funkcje związane z dalszym zwiększeniem bezpieczeństwa oraz prywatności użytkowników ekosystemu Apple.

Wszystko to brzmi bardzo zachęcająco, ale czy to wystarczający powód, aby w odpowiednim czasie zaktualizować komputer Mac do macOS 10.15 Catalina oraz czy zaprzestanie obsługi 32-bitowych aplikacji w Catalinie spowoduje jakieś problemy?

Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy warto zaktualizować komputer do macOS 10.15 Catalina.

Mojave vs Catalina

macOS Mojave wprowadził istotną zmianę do interfejsu komputerów Mac. Po raz pierwszy w historii możemy skorzystać z trybu ciemnego. Apple poważnie podeszło do implementacji tej funkcjonalności, dzięki czemu zmieniony został praktycznie każdy drobny element interfejsu użytkownika. W związku z tym macOS Catalina nie wprowadza żadnych nowości w tej dziedzinie. Pojawiło się za to kilka ciekawych nowości związanych z dostępnością - można wybierać spośród nowych filtrów kolorowy, które mają ułatwić czytanie tekstu.

Źródło: macworld

Kolejną nowością, która zadebiutowała w zeszłym roku są stosy. To świetna funkcjonalność, która ułatwia porządkowanie biurka, ale nie wiele osób wie o jej istnieniu. Po uruchomieniu opcji w ustawieniach Findera na biurku zobaczysz nowe foldery, które grupują pliki według ich typów. Dzięki stosami kilkadziesiąt zrzutów ekranu, które masz porozrzucane na biurku znajdzie się w jednym miejscu.

Źródło: apple

Ponieważ większość użytkowników przechowuje obecnie większość swoich plików na biurko, które na dodatek może być synchronizowane pomiędzy komputerami Mac za pomocą iCloud stosy znacząco ułatwiają zarządzanie plikami.

W macOS Catalina nie pojawiły się nowe funkcje związane z obsługą stosów na biurku, ale zaimplementowano nowe funkcje, które również mogą wpłynąć na sposób pracy z komputerem.

Jedną z nich jest możliwość rozszerzenia pulpitu przy użyciu iPad'a z zainstalowanym iPadOS. Funkcja ta działa z każdym kompatybilnym z nowym systemem tabletem i może być realizowana zarówno przewodowo przy użyciu kabla, jak i bezprzewodowo.

Źródło: apple

Jeżeli posiadasz nawet kilkuletniegoo iPad'a będziesz mógł wykorzystać go jako drugi ekran, sklonować to, co wyświetlasz na głównym wyświetlaczu lub użyć iPad'a jako tablet graficzny w aplikacjach takich, jak np. Adobe Photoshop. Możesz również skorzystać z Apple Pencil, jeżeli posiadasz kompatybilne urządzenia. To pierwszy ukłon Apple w stronę obsługi komputerów przy użyciu dotyku.

Aby użyć iPada jako drugiego ekranu, wystarczy podłączyć go do komputera Mac lub połączyć z nim bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth (zasięg wynosi 10 metrów). Musisz być zalogowany do tego samego konta iCloud na obu urządzeniach.

Źródło: macworld

Najlepszą funkcją tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z ekranu dotykowego iPad'a do interakcji z komputerem Mac oraz systemem macOS i uruchomionymi aplikacjami. Dzięki temu możesz w łatwy sposób podpisać dokumenty PDF.

Wykorzystanie Sidecar zasadniczo oznacza, że możesz zdalnie uruchomić system macOS na tablecie, jeżeli jesteś w zasięgu 10 metrów od komputera Mac i korzystasz z bezprzewodowego połączenia. Niestety nie działa to w drugą stronę. Nie można wyświetlić interfejsu iPadOS na komputerze Mac i skorzystać z gładzika oraz myszy do jego kontroli.

Aplikacje

Projekt Catalyst to strategia Apple mająca na celu skłonienie programistów i deweloperów do przenoszenia aplikacji z systemu iOS na komputery Mac. Dotychczas ilość czasu i pieniędzy, jakie trzeba było poświęcić w tworzenie dwóch różnych aplikacji - jednej dla systemu iOS i jednej dla systemu Mac, oznaczała, że programiści skupili się na bardziej dochodowym i popularnym systemie iOS. Niektórzy programiści stworzyli początkowo dwie oddzielne aplikacje, a następnie zrezygnowali z aplikacji na Mac ze względu na czasochłonność tworzenia dwóch oddzielnych aplikacji. Dodatkowo na komputerach Mac w większości można skorzystać z webowych wersji popularnych aplikacji.

Apple wprowadza jednak rozwiązanie, które pozwoli programistom w prosty sposób przenieść ich aplikacje napisane z myślą o systemie iOS na komputery Mac. Oznacza to, że wraz z macOS Catalina użytkownicy komputerów z logo nadgryzionego jabłka dostaną do dyspozycji znacznie większą ilość programów.

Źródło: macworld

Projekt Catalyst tak naprawdę jest z nami już od jakiegoś czasu i został nawet testowo wykorzystany w macOS Mojave. Rozwiązanie to znane było wcześniej jako projekt Marzipan i zostało wykorzystane do przeniesienia aplikacji Wiadomości, Dom oraz Notatki głosowe z systemu iOS na komputery Mac.

Mówiąc o aplikacjach nie można nie wspomnieć o kolejnych zmianach, które wprowadziło Apple.

Źródło: apple

W macOS Catalina pojawiły się trzy nowe aplikacje, które zastąpią odchodzącego na emeryturę iTunes. To Muzyka, TV oraz Podcast, które znamy już z iOS.

Zgadza się w najnowszym wydaniu systemu operacyjnego na komputery Mac nie znajdziesz już iTunes, ale nie martw się zbytnio. Cała Twoja biblioteka zostanie przeniesiona do aplikacji Muzyka, która jest znacznie bardziej intuicyjna w obsłudze. iTunes z czasem znacznie się rozrósł i był programem nie jako do wszystkiego. Kolejne funkcjonalności takie, jak np. obsługa iPhone'a zostały dodane w pośpiechu i nie do końca pasowały do całego ekosystemu. Teraz swoje urządzenia z systemem iOS lub iPadOS zsynchronizujesz bezpośrednio w Finder.

Twoja biblioteka muzyczna oraz Apple Music (jeżeli posiadasz aktywną subskrypcje) staną się dużo bardziej przyjazne dla użytkownika.

Apple TV będzie miejsce, w którym możesz przechowywać wszystkie filmy, które posiadasz na komputerze Mac.

Firma z Cupertino wprowadziła również zmiany w zakresie usługi odnajdowania zaginionych urządzeń. Po aktualizacji do Catalina będziesz mógł śledzić skradziony lub zgubiony komputer Mac nawet, jeżeli będzie on wyłączony. Pewnie zastanawiasz się, jak będzie działać ta funkcja skoro komputery Mac nie posiadają łączności z siecią komórkową oraz GPS'a. Apple wykorzystuje moduł Bluetooth umieszczony w komputerze Mac, który przekazuje informacje do znajdujących się w pobliżu iPhone'ów oraz iPad'ów, które przesyłają informacje o lokalizacji bezpośrednio do Apple. Cały proces jest oczywiście odpowiednio zabezpieczony za pomocą szyfrowania.

Pojawiła się także opcja Activation Lock, którą znamy już z telefonów iPhone. Oznacza to, że jeżeli zgubisz laptopa lub zostanie on skradziony tylko Ty będziesz mógł go ponownie odblokować. Funkcja ta będzie dostępna jedynie na laptopach wyposażonych w układ T2.

Źródło: macworld

Oto ich lista:

MacBook Pro (2018/2019)

iMac Pro

Mac mini (2018)

MacBook Air (2018)

Apple wprowadza także zmiany w obrębie innych aplikacji, które są domyślnie preinstalowane wraz z systemem. To, czy zmiany Ci się spodobają zależy tylko i wyłącznie od Twoich preferencji.

Źródło: apple

Zdjęcia są modyfikowane w taki sposób, aby jak najlepiej prezentować wszystkie fotografie

są modyfikowane w taki sposób, aby jak najlepiej prezentować wszystkie fotografie Mail zyskuje funkcję, która umożliwia łatwe blokowanie wybranych użytkowników

zyskuje funkcję, która umożliwia łatwe blokowanie wybranych użytkowników Notatki zyskują widok galerii oraz łatwe wyszukiwanie za pomocą słów - kluczy

zyskują widok galerii oraz łatwe wyszukiwanie za pomocą słów - kluczy Safari również zostanie zmodyfikowane. Aktualizację otrzymają również użytkownicy starszych wersji systemu OS X/macOS

Kompatybilność

Wymagania sprzętowe dla systemu MacOS 10.15 Catalina są bardzo podobne do tych z Mojave, ale nie obyło się bez kilku wyjątków. Mojave wspierało modele Mac Pro z połowy 2010 lub połowy 2012 roku z procesorem graficznym obsługującym technologię Metal. Catalina nie obsługuje starszych komputerów Mac.

macOS 10.15 Catalina będziesz mógł zainstalować na następujących urządzeniach:

MacBook z początku 2015 roku oraz nowsze

MacBook Air z połowy 2012 roku oraz nowsze

MacBook Pro modele z połowy 2012 roku (13 oraz 15 calowe)

MacBook Pro z wyświetlaczem Retina modele z połowy 2012 roku oraz nowsze

Mac mini modele z końca 2012 oraz 2018 roku

iMac modele z końca 2012 roku oraz nowsze

iMac Pro

Mac Pro modele z końca 2013 roku oraz nowsze

Inną kwestią w zakresie kompatybilności mogą być aplikacje firm trzecich. Zwłaszcza, jeżeli korzystasz ze starszych nieaktualizowanych już programów. Dzieje się tak dlatego, że Catalina nie obsługuje aplikacji 32 bitowych. Jeżeli z takich korzystasz musisz je zaktualizować lub pozostać na macOS 10.14 Mojave.

Podsumowanie

macOS 10.15 Catalina wprowadza na komputery Mac kilka bardzo ciekawych funkcji, ale czy warto śpieszyć się z aktualizacją? Uważamy, że nowy system może być rewolucyjny, a wszystko za sprawą udostępnienia deweloperom prostego narzędzia do portowania aplikacji z iOS na komputery Mac. Dzięki projektowi Catalyst komputery Mac mogą otrzymać drugie życie. Na dodatek nowy system działa na prawie wszystkich komputerach, które obsługiwały Mojave.

Inną funkcją, która może Ci się przydać jest wykorzystanie iPad'a jako dodatkowy wyświetlacz dla komputera Mac. Dodatkowo możesz skorzystać z ekranu dotykowego oraz Apple Pencil.

Jeśli potrzebujesz korzystać 32-bitowych aplikacji, to prawdopodobnie nie będziesz chciał aktualizować swojego Mac'a, ale to jedyny powód, jaki znaleźliśmy.