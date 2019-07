watchOS 6 - jak usunąć preinstalowane aplikacje z zegarka Apple Watch

W końcu z zegarka Apple Watch można pozbyć się nieużywanych aplikacji.

W chwili obecnej może być ciężko znaleźć aplikacje, którą chcemy uruchomić na zegarku Apple Watch. Wszystko dzięki mało czytelnemu widokowi siatki, który jest mały i gęsty. Do dyspozycji jest także widok listy, ale również nie jest to najwygodniejszy sposób, ponieważ lista jest długa, co oznacza wiele przewijania.

Źródło: macworld

Na szczęście watchOS 6 poprawi organizacje aplikacji, ponieważ po raz pierwszy w historii Apple Watch można będzie usunąć niektóre z preinstalowanych domyślnie aplikacji. Pozwoli to nie tyko na zmniejszenie bałaganu w menu aplikacji, ale także na odzyskanie niewielkiej ilości przestrzeni dyskowej, która może być na wagę złota, jeżeli użytkownik zdecyduje się na przechowywanie muzyki, podcastów lub audiobooków na smartwatchu od Apple.

Jak usunąć preinstalowane aplikacje?

Chociaż aplikacje firm trzecich można usuwać bez problemu przy użyciu aplikacji Watch na sparowanym telefonie iPhone z systemem iOS nie można zrobić tego samego z wbudowanymi aplikacjami. Można odinstalować je jedynie z poziomu zegarka.

Należy otworzyć siatkę aplikacji poprzez naciśnięcie cyfrowej koronki Jeżeli aplikacje wyświetlają się w widoku listy należy zamienić go na widok siatki. W tym celu trzeba mocno nacisnąć na liście aplikacji i wybrać Widok siatki. Na siatce aplikacji trzeba delikatnie stuknąć wybraną aplikacje. Gdy pojawi się opcja przeciągania aplikacji niektóre aplikacje będą miały obok swojego logo mały znacznik X. Aby odinstalować wybraną aplikację z Apple Watch trzeba go dotknąć.

Źródło: macworld

Jak przywrócić odinstalowane aplikacje?

Może okazać się, że po odinstalowaniu fabrycznie preinstalowanej aplikacji użytkownik będzie chciał ją ponownie zainstalować. Na szczęście w tym przypadku nie musi on przywracać swojego Apple Watch do ustawień fabrycznych.

W celu ponownego zainstalowania aplikacji należy wykorzystać program Watch na sparowanym z zegarkiem iPhone'ie. Następnie trzeba dotknąć zakładki App Store w prawym dolnym rogu. Prawdopodobnie wyświetli się monit informujący o możliwości korzystania z App Store bezpośrednio z zegarka Apple Watch, ale można go zignorować. Kolejnym krokiem jest znalezienie usuniętej aplikacji. Najprostszym sposobem jest użycie wyszukiwarki i wpisanie jej nazwy. Ponowne zainstalowanie spowoduje, że aplikacja znowu pojawi się na zegarku Apple Watch.

Jakie aplikacje mogą zostać usunięte?

W systemie watch OS 6 można usunąć część preinstalowanych razem z nim aplikacji.

Oto lista wszystkich aplikacji, które można odinstalować z systemu watchOS 6:

Aparat

Teraz odtwarzane

Oddech (Breathe)

Śledzenie cyklu

Alarm

Stoper

Radio

Walkie Talki

Noise (redukcja hałasu)

Pilot sterowania

EKG

Powyższa lista aplikacji zgodna jest z systemem operacyjnym watchOS 6 w wersji beta dostępnej pod koniec lipca 2019 roku. Podczas testów nie byliśmy w stanie usunąć niektórych aplikacji takich, jak na przykład Podcast. Bardzo prawdopodobne jest, że finalna wersja systemu watchOS 6 pozwoli na odinstalowanie większej ilości aplikacji.