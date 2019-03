5 najlepszych sieci VPN dla systemu Android

Spis treści

Ilość dostępnych sieci VPN może wydawać się przytłaczająca. Z jednej strony to dobrze - ich dostawcy rywalizują między sobą o klienta jakością świadczonych usług, cenami oraz funkcjami, z drugiej - wybieranie tej jednej dla siebie może przyprawić o ból głowy. Przeglądając zasoby Google Play Store ciężko określić,która jest naprawdę dobra, a którą zachwalają i wysoko oceniają wynajęci ludzie.

Dlatego zrobiliśmy nasze własne zestawienie. Każdego roku testujemy rozmaite rozwiązania VPN, przyglądając się dokładnie każdemu aspektowi - od polityk prywatności do dodatki. Choć głównie zajmujemy się sprawdzaniem virtual pivate networks na PC, nie omijamy również aplikacji mobilnych. Aby ocenić, jakie VPN dla Androida jest najlepsze, zastosowaliśmy kilka kryteriów. Po pierwsze - sieć w wersji na Windows musiała otrzymać od nas co najmniej cztery gwiazdki w indywidualnej recenzji. Druga ważna cecha dobrej sieci VPN to szybkość. VPN na Windows testowaliśmy z maszynami podłączonymi kablem, nie bezprzewodowo, więc jeśli sieć miała dobre szybkości pod Windows, na bezprzewodowym Androidzie wcale nie musi być równie dobra. Trzecie kryterium to z kolei sama aplikacja VPN, a konkretnie łatwość jej obsługi oraz przejrzystość, a czwarte - ile urządzeń możemy pod nią podpiąć przy jednym abonamencie.

Sieci VPN na Androida - zwycięzcy kategorii

Oto zwycięzcy każdej z kategorii:

Najlepsza sieć Android VPN dla omijania blokad i cenzury: CyberGhost

Najlepsza sieć Android VPN dla Netflix: NordVPN

Najlepsza sieć Android VPN dla początkujących: TunnelBear

Najlepsza sieć Android VPN dla początkujących i średnio zaawansowanych: SaferVPN

Najlepsza sieć Android VPN dla osób stawiających na bezpieczeństwo: Freedome VPN

A teraz uzasadnienie naszych wyborów.

Najlepsza sieć Android VPN dla omijania blokad i cenzury: CyberGhost

W skrócie: CyberGhost to łatwa w obsłudze sieć VPN z dobrą szybkością oraz praktycznymi funkcjami, z których skorzystają zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy.

Wywodzący się z Rumunii CyberGhost zaktualizował niedawno swoją sieć, a zmianom uległ m.in. interfejs, który obecnie jest taki sam dla PC i Androida. Bardzo duża zaleta tego VPN to olbrzymia ilość serwerów na świecie, dzięki czemu można bez problemów omijać różne blokady regionalne. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze - wszystko, co musisz zrobić do jej aktywacji, to przesunąć lub nacisnąć przycisk w centralnej części ekranu. Domyślnie wybierany jest serwer VPN najbliższy prawdziwej lokalizacji użytkownika. Aby wybrać inny, należy nacisnąć na przycisk wyboru, znajdujący w prawej, dolnej części ekranu i wybrać dowolny z listy dostępnych. Dla wygody użytkownika sa tam kategorie do konkretnych czynności. Np. wybierając zakładkę Streaming, zobaczysz listę serwerów zoptymalizowanych pod kątem Betflix czy Hulu, serwery we Francji dla RTL czy w UK dla BBC iPlayer. Ogólnie CyberGhost daje dostęp do ponad 3 tysięcy serwerów w 58 krajach całego świata.

W ustawieniach aplikacji znajdziesz taki użyteczne funkcje, jak blokowanie trackerów, ochrona przed malware i kompresja danych dla większej wydajności. Jak podaje dostawca sieci, kompresja obejmuje tylko grafiki i jest dostępna tylko dla HTTP - żadne logi nie są zachowywane. Polityka prywatności CyberGhost to nie tylko ich brak, ale również żadnego zapamiętywania długości sesji, adresów IP, itp. Należy jednak zauważyć, że w bazie danych zachowywane zostają takie informacje jak czas połączenia z serwerami VPN oraz wersji aplikacji CyberGhost.

Aktualny cennik sieci to 64,48 euro za 1 rok, 78,96 euro za dwa lata lub 11,99 euro za 1 miesiąc. We wszystkich przypadkach jeden abonament obejmuje siedem urządzeń.

Najlepsza sieć Android VPN dla Netflix: NordVPN

W skrócie: NordVPN jest jednym z najbardziej popularnych serwisów VPN na świecie. Ale bez wątpliwości jest to świetnie przemyślany serwis i sieć, którą obecnie tworzy ponad 5000 serwerów w 59 krajach świata. Choć nie ma podziału serwerów do konkretnych czynności, jeśli chcesz np. obejrzeć Netflix, nie musisz mieć dedykowanego do tego zadania - powinien sprawdzić się w nim doskonale każdy, który wybierzesz.

NordVPN posiada taki sam interfejs niezależnie od platformy. W górnej części widzisz mapę świata - po jej dotknięciu możesz przybliżyć wybrany obszar, aby zobaczyć znajdujące w nim serwery, a na dole znajduje się przycisk pozwalający na wyświetlenie ich w kolejności alfabetycznej. Po wyborze kraju możesz zdać się na rekomendację NordVPN lub wybrać serwer ręcznie. Ochrona przeciw malware włączona jest domyślnie, a w ustawieniach można znaleźć wybór serwerów p2p, podwójne połączenia, dedykowane adresy IP oraz możliwość skorzystania z TOR ober VPN. Polityka prywatności NordVPN obejmuje brak jakichkolwiek logów.

Najlepsza sieć Android VPN dla początkujących: TunnelBear

W skrócie: jeśli jesteś początkującym użytkownikiem VPN, polecamy TunnelBear. Nie musisz nawet za niego płacić! Dostawca oferuje comiesięczny transfer 500MB za darmo. Nie jest to dużo, ale jeżeli chcesz wysłać szybki mail lub zrobić coś nie wymagającego dużego transferu danych, będzie jak znalazł. TunnelBear ma serwery w 22 krajach.

Aplikacja TunnelBear na dwa przyciski główne. Górny - włączanie i wyłączania połączenia VPN, dolny - wybór lokalizacji serwera. Reszta aplikacji pokazuje mapę twojej obecnej lokalizacji lub lokalizacji osiągniętej przez VPN. W ustawieniach aplikacji znajdziesz ochronę przed głęboką inspekcją pakietów, możliwość automatycznego łączenia z niezabezpieczonymi sieciami Wi-fi, przycisk kill switch oraz SplitBear, czyli możliwość podzielonego tunelowania - możesz wybrać, które aplikacje działają poza tunelem VPN.

TunnelBear deklaruje, że nie zapisuje żadnych logów aktywności użytkownika, ale zapisuje wersję systemu operacyjnego użytkownika, aplikacji, a także wielkość transferu danych w miesiącu oraz ile razy używało się tej sieci VPN.

TunnelBear oferuje dwa plany abonamentowe: miesięczny w cenie 9,99 USD oraz roczny za 59,88 USD. W obu przypadkach może z tej sieci korzystać do pięciu różnych urządzeń jednocześnie.

Najlepsza sieć Android VPN dla początkujących i średnio zaawansowanych: SaferVPN

W skrócie: SaferVPN to dobra opcja dla początkujących - ta mniej znana sieć dysponuje ponad 400 serwerami w 29 krajach. Polityka prywatności jest w porządku i nie można mieć do niej większych zarzutów, aczkolwiek ciężko określić ją mianem "ultrabezpiecznej".

Chociaż SaferVPN nie oferuje darmowego transferu, przez sześć dni można używać tego VPN za darmo. Aplikacja na Androida ma prostą mapę świata, na której pokazana jest lokacja użytkownika, a na środku przycisk połączenia/rozłączenia z VPN. Aby zmienić aktualną lokację, naciśnij na znaczek w lewym, górnym rogu lub znacznik lokacji na mapie, aby wysunął się boczny panel. SaferVPN dysponuje bazą ponad 700 serwerów w 34 krajach. Są wśród nich wyspecjalizowana do konkretnych zadań, np. streamingu Netflix z UK lub USA. W ustawieniach można znaleźć wybór protokołu - do dyspozycji są OpenVPN lub IKEv2. Inna funkcja to możliwość automatycznego łączenia z sieciami Wi-fi lub kil switch.

Polityka prywatności SaferVPN obiecuje brak zapisywania logów, ale rejestruje wielkość transferu danych podczas każdej sesji, kraj połączenia z VPN oraz prawdziwą lokalizację użytkownika.

SaferVPN kosztuje 65,88 USD za rok, 78,96 USD za dwa lata lub 12,95 USD za miesiąc. W każdym przypadku obejmuje pięć różnych urządzeń. Choć nie ma tu imponującej liczby opcji i funkcji, jest łatwy w obsłudze, a ceny są przystępne.

Najlepsza sieć Android VPN dla osób stawiających na bezpieczeństwo: Freedome VPN

F-Secure's Freedome VPN to sieć z mocnym szyfrowaniem, dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, a także szerszym wyborem abonamentów niż konkurencja. Z pewnością nie jest dla każdego, ale polecamy głównie osobom, które szukają dostawcy z polityka "zero logów".

Jeśli chcesz używać VPN od sprawdzonej firmy, warto wiedzieć, że za FreedomeVPN stoją doskonale znani eksperci od spraw bezpieczeństwa - F-Secure. Producent oprogramowania antywirusowego uruchomił własną sieć VPN, co nie jest często spotkaną praktyką. Jednak nie ma własne infrastruktury - spoczywa ona na barkach firm trzecich: AnchorFree oraz Perimeter 81. Serwery znajdują się w 22 krajach.

Aby sieć była jak najbardziej bezpieczna, zawiera funkcję App Security - skanuje ona połączenie pod kątem obecności szkodliwych czynników, jak aplikacje wykradające dane. Gdy tylko je wykryje, natychmiast przerywa ich działanie i blokuje przed pobieraniem danych. Freedome korzysta z tego samego silnika skanującego, co Safe Antivirus, co oznacza, że przy tej sieci VPN nie potrzebny Ci inny antywirus!

Aplikacja ma w centrum przycisk do włączania/wyłączania połączenia VPN, a wokół, ułożone w kręgi, wyświetlają się aktywne funkcje oraz ważne informacje, na przykład liczba zablokowanych, szkodliwych stron, powstrzymanych prób śledzenia, itp. Ponadto mamy tu kill switch z możliwością wyboru aplikacji, które będą działać poza VPN. U dołu ekranu znajduje się wskaźnik wyboru kraju - ale jedynie USA i Kanada mają kilka lokalizacji do wyboru. Polityka prywatności tej sieci VPN obejmuje brak rejestracji logów, ale aktywnie analizuje złośliwe ataki.

A jaka jest cena Freedome? 3 urządzenia na 12 miesięcy to wydatek 208 zł, 5 urządzeń na 12 miesięcy - 250 zł, zaś 7 urządzeń na 12 miesięcy - 320 zł. Wszystkie abonamenty obejmują: ochronę określonej liczby urządzeń, w tym komputerów PC i Mac oraz urządzeń z systemem Android lub iOS, nieograniczony pakiet transmisji danych oraz brak konieczności utworzenia konta i rejestracji. Istnieje możliwość bezpłatnego wypróbowania przez pięć dni.

