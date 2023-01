Spis treści

W obecnych czasach większość danych jest zapisywana cyfrowo. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie musimy przechowywać dziesiątków papierowych dokumentów, ponadto można szybko znaleźć poszukiwane. Jednak podobnie jak i papierowe, również cyfrowe mogą ulec uszkodzeniu - wtedy robi się nieciekawie. Aby tego uniknąć, dobrze nabrać nawyku wykonywania kopii zapasowych - na pewno tego nie pożałujesz!

Choć współczesne systemy operacyjne są znacznie bardziej elastyczne od swoich poprzedników, wciąż istnieje potrzeba wykonywania kopii zapasowych raz na jakiś czas.

Czym powinien charakteryzować się dobry program do backupu?

Programy do backupu można podzielić na dwie kategorie: tworzące obrazy oraz skupiające na kopiowaniu plików. Jeśli chcesz zachować cały system wraz z zainstalowanymi aplikacjami, potrzebny będzie program tworzący obrazy. Jeśli chcesz zachować tylko konkretne pliki, wtedy poszukaj programu w tej drugiej kategorii. Dlaczego? Programy tworzące obraz zapisują dosłownie wszystko, dlatego możesz przywrócić cały system do poprzedniego stanu. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że na obraz systemu potrzebujesz dużej ilości miejsca - dobrym pomysłem jest przeznaczenie na to dysku zewnętrznego. Kopie zapasowe plików bywają zazwyczaj znacznie mniejsze, dlatego możesz przechowywać je zarówno na używanym dysku twardym, jak i w sieci. Jednak pamiętaj, że wiele sieciowych dysków - jak Dropbox, OneDrive czy Dysk Google - nie służy do przechowywania kopii, a plików, które chcesz udostępniać innym. Jeśli zapisany na nich plik zostanie skasowany na którymś ze zsynchronizowanych urządzeń, zniknie także z dysku. Zamiast tego warto postawić na specjalistyczne serwisy chmurowe.

Trzeba również zauważyć, że niektóre programy dedykowane są do zapisywania kopii w chmurze, a nowe pliki są dostępne do pobrania na PC lub urządzenie przenośne tak szybko, jak tylko pojawią się online. Dlatego tak istotny jest wybór właściwego oprogramowania - powinien on opierać się na tym, jaki rodzaj backupu Cię interesuje. Niektóre aplikacje oferują obie formy zachowywania danych. Jeśli szukasz programu do robienia kopii danych firmowych lub prywatnych, dobrze wybrać opcję oferującą ich szyfrowanie.

Programy do wykonywania kopii zapasowych ( ) × Ashampoo Backup Pro Ashampoo Backup Pro Ashampoo to doskonale znana firma z Niemiec, która rozwija swój program Backup Pro od lat. Najnowsza inkarnacja jest ze wszech miar godna uwagi, ponieważ oferuje dziesiątki funkcji. Najważniejsze jest to, że możesz za jej pomocą wykonać obraz systemu, wybranej partycji lub kopię zapasową wybranych plików lub folderów. Dzięki temu odzyskasz wszystko, co mogłoby zostać utracone na skutek awarii komputera lub kradzieży danych. Ashampoo Backup Pro 16 wykonuje kopie zapasowe w tle, dlatego nie będzie przeszkadzać w codziennym użytkowaniu komputera. Wykonane kopie i obrazy mogą być zapisywane zarówno na nośnikach lokalnych, jak i w chmurze - obsługiwane są takie serwisy, jak OneDrive, Dropbox, Google Drive oraz NAS-y. Z zalet Ashampoo Backup Pro można wymienić kompresowanie archiwów za pomocą 7Zip/LZMA, automatyczną weryfikację wykonanych kopii oraz planowe wykonywanie backupów. Koszt? Jednorazowa opłata licencyjna to 120 zł. Program możesz nabyć na tej stronie. EaseUS Todo Backup Free EaseUS Todo Backup Free EaseUS Todo Backup Free to darmowe narzędzie, które oferuje przewodnik wyjaśniający, jak krok po kroku wykonać kopię zapasową plików oraz przywrócić zapisaną. Umożliwia wykonanie backupu całego systemu oraz wybranych plików. Istnieje opcja pozwalająca na stworzenie kopii przyrostowej, czyli dodanie do istniejącego backupu tylko zmienionych oraz nowych plików. Nie brak tu również harmonogramu, który umożliwia wyznaczenie terminu wykonywania kopii zapasowych. Oprócz wersji darmowej dostępne są także edycje Home oraz Workstation, kosztujące odpowiednio 27 oraz 36 euro za rok. Mają one dodatkowe rozwiązania bezpieczeństwa i transferu danych, np. Home dostarcza rozwiązanie do wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych e-maili z Outlooka, a Workstation można obsługiwać poprzez linię komend, posiada także menadżera umożliwiającego wykonywanie kopii na wszystkich komputerach w sieci firmowej. Wszystkie trzy wersje programu znajdziesz na tej stronie. Acronis Cyber Protect Home Office Acronis Cyber Protect Home Office Acronis Cyber Protect Home Office to bogaty w funkcjonalności, łatwy w użyciu program. A co istotne - łączy w sobie dwie funkcjonalności: antywirusa i programu do wykonywania kopii zapasowych. Co ciekawe, mamy tu od razu silnik antywirusowy, chroniący pliki w czasie rzeczywistym. Program ma trzy edycje - Essentials, Advanced oraz Premium. W Advanced mamy ochronę przeciwko szpiegowaniu podczas korzystania z popularnych wideokomunikatorów, jak Zoom czy Teams, a Premium to m.in. dodatkowe 5 TB przestrzeni w chmurze na pliki i obrazy. Oczywiście nie są to jedyne różnice - wszystkie znajdziesz na tej stronie. W każdej edycji Acronis Cyber Protect Home Office szyfruje kopie, chroniące je przed ransomware. mamy także wyszukiwarkę, pozwalająca znaleźć w wykonanych kopiach konkretne pliki. Z innych funkcji warto wymienić wykonywanie kopii zapasowych tylko przy wybranych sieciach Wi-Fi, logi aktywności oraz statystyki. Za ile to wszystko? Program dostępny jest w modelu subskrypcyjnym. Koszty to 39,99 euro za Essentials, 42,49 euro za Advanced oraz 94,99 euro za Premium. iDrive iDrive iDrive to aplikacja oparta na modelu chmurowym. Dlatego też i kopie zapasowe plików zapisywane są w sieci. Użytkownik darmowy otrzymuje 5 GB miejsca na dane, co nie jest dużą ilością miejsca. Istnieją jednak cztery kolejne plany - już drugi daje 100 GB przestrzeni, a największy aż 35 TB! Z programu można korzystać na różnych platformach, w tym mobilnych, dzięki czemu naprawdę masz wszystkie swoje pliki pod ręką. Wśród funkcji znajdziemy możliwość przywracania wybranej wersji pliku, a nawet odzyskiwanie skasowanych plików do 30 dni od momentu usunięcia. Praktyczny jest folder synchronizacji, z którego pliki są rozsyłane na wszystkie przypisane urządzenia. iDrive umożliwia klonowanie dysków oraz różne sposoby wykonywania kopii zapasowych i ich odzyskiwania. Dokładny cennik usług znajdziesz na tej stronie. Paragon Backup & Recovery Advanced Paragon Backup & Recovery Advanced Paragon Backup & Recovery Advanced oferuje szeroki wybór funkcji związanych z wykonywaniem kopii zapasowych, w tym możliwość skopiowania całego systemu lub wybranych plików. Interfejs jest przejrzysty i pozbawiony zbędnych ozdobników, mamy także podpowiedzi, pokazujące wykorzystanie poszczególnych możliwości aplikacji krok po kroku. Co bardzo praktyczne - jeśli w lokalizacji do zapisania backupu nie ma miejsca, program automatycznie może rozdzielić go na mniejsze części, które można oddzielnie zapisać w różnych lokalizacjach. Nie brak opcji wykonywania kopii wg harmonogramu. Warto zauważyć wsparcie dla wirtualnych dysków, w tym tych stworzonych przez VMware, Hyper-V czy VirtualBox. Backupy można podpinać do wirtualnych maszyn, przez co ma się szybki wgląd w ich zawartość. Kolejna cecha wyróżniająca to oprogramowanie, to możliwość tworzenia kopii zapasowych zaszyfrowanych przez BitLocker. Cena to 199 zł dla klientów domowych. Kliknij tutaj, aby kupić program. O&O AutoBackup O&O AutoBackup O&O AutoBackup 6 oferuje proste narzędzia do szybkiego wykonywania kopii zapasowych, a także automatycznie synchronizuje pliki i foldery na dysk lub pamięć przenośną. Można wykonywać backupy ręcznie lub wg harmonogramu, a także w czasie rzeczywistym - wówczas wykonywane są kolejne wersje kopii wyznaczonych plików oraz folderów. Aplikacja jest prosta w użytkowaniu nawet dla początkujących, a tę przyjazność zwiększa nieduża liczba dostępnych opcji. Nie ma tu jednak możliwości wykonania kopii całego systemu, którą oferuje inny program producenta - O&O DiskImage 12. Jeśli nie masz dużych wymagań, O&O AutoBackup 6 może okazać się strzałem w dziesiątkę. O&O AutoBackup 6 to jednorazowy wydatek 146,88 zł. Możesz dokonać go - lub wybrać inną opcję - na tej stronie. Bvckup 2 Bvckup 2 Bvckup 2 jest prostym narzędziem, które szybko wykonuje kopie zapasowe Windows. Jest to jedna z tych aplikacji, o której możesz zapomnieć po konfiguracji: po prostu działa. Ma funkcje, które pomogą w wykonywaniu kopii, jak harmonogram, wykonywanie ręczne czy analizowanie, dlaczego niektórych plików nie można było zapisać w kopii. Wersja Basic to podstawowa edycja, bardziej zaawansowane to Pro for Windows Servers oraz Pro for Workstations. Kosztują odpowiednio 149,99 i 49,99 USD. Wyboru dokonasz tutaj. A czy warto? Jeśli cenisz sobie szybkość, owszem. Ponadto można archiwizować w czasie rzeczywistym pliki, na których się pracuje, co jest równie skuteczne, jak automatyczne zapisywanie. A ponieważ każda kopia może być zapisana pod inną wersją, masz dostęp do pliku na każdym etapie zmian. Nie ma tu opcji zarchiwizowania całego systemu. Program nie wspiera serwisów chmurowych, jednak jeśli masz w systemie folder powiązany z taką usługą (np. OneDrive), możesz wykonać jego kopię zapasową,a potem przywrócić wraz z zawartością.

Fot.: benjamin lehman/Unsplash