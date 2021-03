Amazon Kindle - wszystkie modele, sprawdź który jest najlepszy [2021]

Spis treści

Czytniki od Amazonu spopularyzowały ten rodzaj urządzeń w taki sam sposób, jak iPhone zamienił klasyczne telefony komórkowe w smartfony. Pierwszy czytnik Kindle został zaprezentowany w 2007 roku, a obecnie w 2021 roku jest to najpopularniejsze urządzenie tego typu.

Źródło: techadvisor

Zamysł producenta był prosty. Amazon chciał zaoferować tani czytnik książek elektronicznych, który posiada ekran E-Ink, dzięki czemu wzrok użytkowników nie męczy się podczas czytania. Na początku urządzenie to było stosunkowo drogie - koszt pierwszej generacji do 399 dolarów, ale z czasem popularność wzrosła, a cena znacząco zmalała. Podstawowy Kindle kosztuje obecnie 79,99 Euro. Polacy mogą go zakupić za pośrednictwem niemieckiego Amazonu. Niestety w nowo utworzonym, polskim Amazonie zakupimy jedynie droższy model Paperwhite w wersji bez reklam. Czytnik ten kupimy za 649 zł.

Każdy czytnik stworzony przez Amazon pracuje pod kontrolą specjalnie zaprojektowanego systemu operacyjnego. Oparto go na Linuxie.

Wyjaśniamy różnice pomiędzy poszczególnymi modelami oraz doradzamy, który z nich warto kupić.

Przystępność cenowa oraz kompaktowe wymiary i prostota użycia w połączeniu z faktem, że na małym ważącym niespełna 200 gram urządzeniu można przenosić tysiące książek spowodowała, że czytnik elektroniczne są atrakcyjnymi urządzeniami dla wielu osób. Z drugiej strony część z nich nadal wykorzystuje swoje telefony i tablety do czytania. Robią to głównie dlatego, że nie korzystali nigdy z czytnika oferującego ekran E-Ink.

W chwili obecnej na rynku dostępne są cztery czytniki Kindle, która zakupić można bezpośrednio na Amazonie. Do Polski sprzęt wysyłany jest z Niemieckiego lub Polskiego magazynu. Jedyne, o czym trzeba pamiętać to brak języka polskiego w oprogramowaniu - jest ono dostępne po angielsku. Nie przeszkadza to jednak w codziennym użytkowaniu, a rodzimy alfabet wyświetlany jest bez najmniejszych problemów.

W tym rankingu przedstawiamy wszystkie aktualne modele: podstawowego Kindle, Paperwhite oraz Oasis, a także wyjaśniamy różnice pomiędzy nimi. Wszystkie modele pochodzą z 2019 roku. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Amazon nie zaprezentował żadnego nowego czytnika Kindle.

Oto cechy charakterystyczne dla każdego modelu Kindle:

Pełen dostęp do Amazon Kindle Store

Wbudowana łączność Wi-Fi (opcjonalnie również modem sieci komórkowej)

Wersja z reklamami (niedostępna z wysyłką do Polski) oraz wersja bez reklam

Ekran dotykowy o przekątnej 6 lub 7 cali wykonany w technologii elektronicznego papieru E Ink

Możliwość wykonywania i udostępniania notatek podczas czytania książki

Obsługa audiobooków dźwiękowych

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle 2019

Amazon Kindle Oasis