Spis treści

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobry program antywirusowy jest niezbędny do ochrony systemu przed różnego rodzaju zagrożeniami z internetu. Są ich dziesiątki - od pozornie nieszkodliwych trackerów reklamowych po oprogramowanie ransomware. Jednak dla wielu osób to nie wszystko - potrzebują również sieci VPN, aby mieć dostęp do wszystkich usług i stron internetowych niezależnie od geolokalizacji. Dlatego coraz częściej producenci oprogramowania antywirusowego umieszczają sieć VPN w swoich pakietach ochronnych. W ten sposób zapewniają użytkownikom nie tylko najwyższej klasy ochronę, ale również prywatność i brak cenzury w sieci. Co trzeba zauważyć, działa to również w drugą stronę - niektórzy dostawcy VPN dołączają do swoich rozwiązań oprogramowanie ochronne w celu osiągnięcia tego samego efektu.

Antywirusa używa się cały czas - dzięki czemu masz pełną ochronę niezależnie od tego, co i jak robisz. Sieć VPN włączana jest w zależności od potrzeb - używasz jej tylko wtedy, kiedy jest Ci to niezbędne. Co różni programy antywirusowe z VPN od abonamentów VPN z antywirusami to bardzo istotny fakt, że w tych pierwszych bezpieczna sieć jest często limitowana, np. do 200 MB transferu danych na dzień (Bitdefender). Z kolei dostawcy sieci nie zawsze zapewniają ochronę w czasie rzeczywistym (jak Surfshark). Dlatego pierwsze miejsca w naszym zestawieniu zajmują te rozwiązania, które nie mają limitu transferu danych w VPN oraz chronią użytkownika non-stop podczas korzystania z sieci.

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe to kompleksowe rozwiązanie ochronne, które nie tylko zapewnia wielopoziomową ochronę urządzeń i Secure VPN, ale również takie zaawansowane funkcje, jak Dark Web Monitoring oraz 50 GB miejsca w chmurze na kopię zapasową plików. Pod względem ochrony zawsze kwalifikuje się do najskuteczniejszych programów tego typu, a jeśli chodzi o sam VPN, nie mamy tu limitu danych, co czyni go doskonała alternatywą dla samodzielnych sieci VPN. No i jest niezwykle skuteczny - bez problemu odblokujesz amerykański Netflix czy Amazon Prime. Miły bonus to blokowanie reklam podczas korzystania z bezpiecznej sieci. Na plus liczymy także możliwość wyboru serwera dla torrentów oraz kill switch.

Roczna subskrypcja Norton 360 Deluxe dla jednego urządzenia to 149,99 zł. Pozostałe opcje i plany znajdziesz na tej stronie.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection to przyjazna w obsłudze aplikacja, która oferuje Secure VPN - a producent podaje nam, że zabezpieczenia sieci mają klasę bankową. W dodatku w pakiecie znajdziesz także sporo innych użytecznych rzeczy - jak menadżera haseł czy optymalizator wydajności łącza. Będzie blokować np. odtwarzane automatycznie materiały wideo, aby ograniczyć zużycie sieci. A co ciekawe, VPN sygnowany przez McAfee to doskonale znany TunnelBear - producent kilka lat temu kupił tę firmę i wdrożył jej rozwiązania "pod swoim sztandarem". Widać tu jednak większy nacisk na bezpieczeństwo niż jakość VPN, ponieważ nie zawsze jest w stanie odblokować pożądane usługi. Nie ma także przełącznika kill switch - ale mamy nadzieję, że zostanie wprowadzony w najbliższym czasie.

Mimo to McAfee Total Protection do ochrony prywatności i bezpieczeństwa nadaje się doskonale. Roczna subskrypcja na jedno urządzenie to 159 zł. Pozostałe plany i ceny znajdziesz na tej stronie.

Avira Prime

Avira Prime łączy w sobie najlepsze cechy oprogramowania antywirusowego oraz sieci VPN. Na obu polach producent może być dumny ze swoich rozwiązań. Aplikacja wykazuje wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożeń online w czasie rzeczywistym, optymalizuje szybkość pracy urządzeń, pozwala na odblokowanie treści z praktycznie całego świata, ma także wygodne narzędzie do zarządzania hasłami. Pozwala również ustawić poziom prywatności podczas odwiedzania stron w sieci, a zwłaszcza miejsc, w których zostawia się informacje o sobie.

Avira Prime to nie jedno, nie dwa, ale aż pięć urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Możesz spróbować korzystać z tego rozwiązania przez miesiąc - za co zapłacisz 33 złote - lub od razu wykupić abonament na rok - co kosztuje 200 zł. Każdą z opcji wybierzesz na tej stronie.

Bitdefender Internet Security

Bitdefender Internet Security łączy w sobie bardzo wysoki poziom wykrywania zagrożeń z solidną siecią VPN. Niestety - jest ona limitowana do 200 MB dziennie, dlatego pakiet ten można polecić dla osób, które potrzebują sieci VPN od czasu do czasu lub łączenia się z konkretnymi witrynami. Do wyboru mogą skłonić zaawansowane funkcje bezpieczeństwa - zaczynając od kontroli rodzicielskiej, kończąc na ochronie kamerki internetowej, niszczarce plików, menadżerze haseł i doradcy bezpieczeństwa Wi-fi.

Bitdefender Internet Security ma kilka opcji subskrypcji dla swoich użytkowników. Podstawowa to jedno urządzenie na rok - kosztuje 134,07 zł. Inne opcje znajdziesz na tej stronie.