Brother HL-B2080DW

Urządzenie Brother HL-B2080DW to monochromatyczna drukarka laserowa, doskonała zarówno do zastosowań biurowych, jak i pracy w domu. Zwłaszcza ta ostatnia cecha może być przydatna w obecnych czasach, kiedy tak wiele osób pracuje zdalnie. Urządzenie Brothera nie każe długo czekać na wydruki, ponieważ tworzy je z prędkością do 34 stron na minutę. W drukarce HL-B2080DW możemy zainstalować niedrogi toner TN-B023 o wydajności do 2000 stron, co czyni z urządzenia firmy Brother ekonomiczną maszynę. Łączność w opisywanym urządzeniu to dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi, połączenie kablowe sieci Ethernet oraz USB 2.0.

Niewątpliwą zaletą Brothera HL-B2080DW jest cicha praca. Drukując, urządzenie emituje dźwięki nieprzekraczające 50 dB, co jest najniższą wartością w tej klasie drukarek. Jednocześnie nie wpływa to negatywnie na szybkość i jakość drukowania. Dzięki cichej pracy drukarka może stanowić wyposażenie domowego biura i w żaden sposób nie naprzykrzać się mieszkańcom.

Według informacji producenta drukarka będzie długo pracować bez awarii, ponieważ wykonano ją z najwyższą dbałością o detale i przy wykorzystaniu najlepszych materiałów. Firma Brother jednocześnie zapewnia sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

HP Laser 107a

HP Laser 107a to monochromatyczna drukarka do szybkiego albo okazyjnego drukowania w małej firmie lub w domu. Podajnik papieru o dużej pojemności, wyrazisty druk i niewielkie zużycie tonera świetnie sprawdzą się w każdej sytuacji. Urządzenie HP Laser 107a jest bardzo ekonomiczne, a prosta obsługa i łatwa wymiana tonera minimalizuje koszty użytkowania.

Jakość na profesjonalnym poziomie i wysoka niezawodność urządzenia HP Laser 107a to cechy, których możemy być pewni. Urządzenie oferuje dużą wydajność i szybkość drukowania przy użyciu oryginalnych tonerów. Rozwiązanie HP Auto-On/Auto-Off pomaga zredukować wydatki na energię. Dzięki tej technologii urządzenie przechodzi w stan uśpienia podczas braku aktywności i jest wybudzane, gdy zostanie wysłane żądanie drukowania.

Drukarka drukuje z prędkością do 21 str./min w maksymalnej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Miesięczne obciążenie urządzenia to 10000 str.

Canon i-SENSYS LBP226dw

Urządzenie Canon i-SENSYS LBP226dw to jednofunkcyjna, laserowa drukarka monochromatyczna, która wyróżnia się prostą obsługą i automatycznym drukiem dwustronnym. Możemy używać jej zarówno do pracy w biurze, jak i w domu, gdzie nie będzie nam przeszkadzała dzięki swoim niewielkim wymiarom.

Na drukarce Canon i-SENSYS LBP226dw wydrukujemy czarno-białe dokumenty w sposób szybki i wydajny oraz przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Maksymalny format wydruku z urządzenia i-SENSYS LBP226dw to 210 mm x 297 mm (A4), a jego maksymalna rozdzielczość to 600 x 600 dpi. Drukarka drukuje z prędkością 38 stron/min. W podajniku urządzenia mieści się 250 kartek. Canon i-SENSYS LBP226dw może pracować podłączony do bezprzewodowej sieci WiFi lub do sieci Ethernet, posiada również port USB.

HP Color Laser 150nw Wi-Fi LAN USB

HP Color Laser HP 150nw to kolorowa drukarka laserowa do zastosowań biurowych i domowych. Uważana za najmniejszą w swojej klasie, więc jest idealna do niewielkich pomieszczeń lub takich, w których większość przestrzeni jest już zajęta. Zaletą drukarki jest też na pewno niska cena.

Na urządzeniu HP Color Laser 150nw wydrukujemy nawet 20000 stron miesięcznie z maksymalną rozdzielczością 600 x 600 DPI. Maksymalny rozmiar papieru ISO: A4. Szybkość drukowania (kolor czarny, normalna jakość, A4): 18 str./min. Gotowość do pracy w sieci Ethernet (przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP, IPv4, IPv6) i w trybie bezprzewodowym (Wi-Fi).

Drukarka ma niewielkie wymiary (382 × 397,8 × 274,4 mm), dlatego można ją ustawić w dowolnym miejscu. Waga urządzenia to 10,04 kg.

Brother DCP-1622WE

Brother DCP-1622WE jest wielofunkcyjnym urządzeniem o ekonomicznej charakterystyce pracy. W drukarce stosujemy wydajne i niedrogie tonery Brother, które doskonale sprawdzą się w niewielkim biurze oraz w domu. Drukarka laserowa DCP-1622WE ma niewielkie rozmiary, łatwo się ją obsługuje, dobrze wygląda i łączy się z komputerem za pomocą sieci bezprzewodowej.

Urządzenie DCP-1622WE drukuje, skanuje i kopiuje. Drukowanie odbywa się z prędkością wynoszącą do 20 stron na minutę, a pierwszy wydruk otrzymujemy w 10 sekund. Tonery startowy i standardowy umożliwiają wydrukowanie do 1500 stron. Taka wydajność pozwala na osiągnięcie niskich kosztów druku. Brother DCP-1622WE charakteryzuje się intuicyjną instalacją i łatwą obsługą – urządzenie wyposażono w dwuliniowy wyświetlacz. W urządzeniu znajduje się podajnik papieru o pojemności 150 arkuszy. Drukarka działa w sieciach bezprzewodowych WiFi 802.11b/g/n, posiada 32 MB wbudowanej pamięci oraz port USB 2.0.

W zestawie z urządzeniem Brother DCP–1622WE otrzymamy aplikację Brother iPrint&Scan, dzięki której możliwe jest skanowanie i drukowanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad oraz urządzeń z systemami Android i Windows Phone.

Biurowe drukarki laserowe

Większość producentów zachwala swoje urządzenia, bazując na parametrze szybkości druku, czyli liczby stron, jaką drukarka jest w stanie wydrukować w ciągu minuty. Równie istotny co efektywność pracy ciągłej jest czas wydruku pierwszej strony. Przetwarzanie informacji oraz przygotowanie do druku to kluczowe parametry urządzenia zarówno w pracy z obszernym materiałem (czyli z wielostronicowymi dokumentami), jak i z plikami zawierającymi jedną czy dwie strony. Na uzyskane rezultaty w tym zakresie ma wpływ sama budowa drukarki, a także zainstalowany w niej kontroler – z ilością zastosowanej pamięci RAM na czele. Warto również zwrócić uwagę na maksymalne miesięczne obciążenie pojedynczej drukarki. Większość producentów informuje zarówno o zalecanej, jak i maksymalnej liczbie wydruków w miesiącu.

Koszty eksploatacji

Opłacalność zakupu drukarki warto opierać na planowanych nakładach pracy. Im więcej zamierzamy drukować, tym większą rolę odgrywają ceny materiałów eksploatacyjnych. Cena zakupu całego urządzenia jest drugorzędna. Zestaw eksploatacyjny większości drukarek laserowych składa się z kasetki z tonerem oraz bębna światłoczułego. Pierwszy z tych elementów wymieniamy zazwyczaj częściej. Większość producentów oferuje kilka wariantów tonerów w tej klasie urządzeń. Wydajność najtańszych to zwykle kilka tysięcy wydrukowanych arkuszy, natomiast najdroższe często przekraczają poziom 20 tysięcy stron. Rzecz jasna, zazwyczaj drogie tonery należą również do najbardziej opłacalnych na przestrzeni czasu. Przeciętny bęben wystarcza na zadrukowanie około 50 tys. stron, dlatego – pomimo dość wysokiej ceny – stanowi jedynie drobną część kosztów eksploatacji. Na tle konkurencji wyróżniają się konstrukcje Kyocery, wyposażone w bębny ceramiczne o żywotności określanej na poziomie 500 tys. stron. Oprócz materiałów eksploatacyjnych istotnym kosztem pracy wydajnej drukarki może okazać się pobór prądu. Nawet najbardziej energooszczędne urządzenia legitymują się poborem na poziomie 500 watów.

Drukarka laserowa nie jest jedynym wyborem jeśli chodzi o wysokonakładowe wydruki. Wbrew pozorom interesującą alternatywę mogą stanowić niektóre urządzenia atramentowe. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to sprzęt odpowiednio dobrany. Mowa tutaj przede wszystkim o sprzęcie wyposażonym w system stałego zasilania atramentem, pozwalającym na niezwykle niskie koszty wydruków.

Dodatki warte uwagi

Do najważniejszych cech urządzeń w tej kategorii należy wygoda obsługi. Jeśli lista użytkowników nie zmienia się zbyt często, istotność dostępnych języków interfejsu spada na drugi plan. Raz wyuczone funkcje można odtwarzać niezależnie od znajomości języka. Zdecydowanie ważniejszy okaże się wygodny dostęp do kluczowych opcji czy odpowiednia prezentacja danych na wyświetlaczu. Warte uwagi są również funkcje komunikacyjne oferowane przez drukarkę.

Większość konstrukcji ma wbudowane gniazda USB pozwalające na drukowanie z zewnętrznych nośników pamięci. Spora ilość drukarek posiada również moduł Wi-Fi zainstalowany w standardzie. Dzięki temu, drukarki mogą zaoferować komunikację bezprzewodową wraz z dostępem do usług takich jak Apple AirPrint, Google Cloud Print czy bogatej listy serwisów chmurowych.

Okazuje się, że koncentrując się na urządzeniach kompaktowych, możemy odnaleźć również niewielkie rozwiązania stanowiące odpowiednik kombajnów biurowych. Funkcje związane z kopiowaniem dokumentów czy stosowaniem nietypowych formatów to z pewnością duże ułatwienie dla przyszłych użytkowników.