Targi CES na początku stycznia przyniosły długo wyczekiwaną premierę. W końcu doczekaliśmy się dostępności nie tylko całej rodziny procesorów Alder Lake, ale i niższych serii chipsetów. Oznacza to, że procesory 12 generacji możemy sparować z tańszymi płytami głównymi. Które modele są warte zainteresowania i na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę?

W tym zestawianiu przyjrzeliśmy się dokładniej konstrukcjom bazującym na układzie B660, który idealnie powinien sprawdzić się dla osób chcących złożyć tańszy komputer do gier. Układ ten zapewniana możliwość podkręcania pamięci. Dodatkowo nawet te najtańsze modele są wyposażone w 4 porty SATA, minimum 2 złącza M.2 (zapewniające obsługę dysków PCIe 4 Generacji) czy nawet 2,5 Gbitowy LAN. Dodatkowo, jak ma to miejsce w przypadku wyższych modeli, możemy wybierać między wariantami ze zintegrowaną kartą Wi-Fi, jak i pozbawionymi tej opcji. Daje to dużą swobodę, w wyborze modelu przy składaniu naszego nowego komputera. Wybierając procesor, który nie umożliwia podkręcania, wcale nie musicie wybiegać drogich konstrukcji. Wystarczą te bazujące na układzie B660, mogące stanowić sensowną alternatywę.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest losowa. Znajdziecie tutaj zarówno konstrukcje mocno budżetowe, jak i te bardziej rozbudowane, które powinny przekonać do siebie entuzjastów. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

GIGABYTE B660M DS3H DDR4

B660M DS3H DDR4 to jedna z tańszych konstrukcji od Gigabyte. Ma format mATX. Z uwagi na wielkość i cenę tej płyty głównej nie uświadczymy na niej tylu dodatków, co w przypadku droższych modeli. Cieszy natomiast, że producent nie zrezygnował z chłodzenia sekcji zasilania. Choć nie jest to najbardziej rozbudowany układ, to konfiguracja 6+2+1 faz spokojnie poradzi sobie z procesorami i5 czy nawet i7 - pod warunkiem, że nie zmienimy z poziomu BIOS-u limitów mocy. Płyta główna nie obsługuje PCIe 5.0, a wszystkie złącza - zarówno dla kart graficznych jak i dysków NVMe - komunikują się przez interfejs PCIe 4.0 i dostępne są tylko dwa złącza M.2.

Na szczęście Gigiabyte nie ograniczył ilości slotów pamięci i dostępne są cztery obsługujące moduły DDR4. Oznacza to, że łącznie możemy zainstalować nawet 128 GB pamięci. Niestety – mamy tylko jedno gniazdo M.2, na płycie B660M DS3H, a także dodatkowy radiator dla nośnika NVMe i jedno pełnowymiarowe złącze PCIe dla karty graficznej. Ponadto do dyspozycji mamy cztery porty SATA dla dodatkowych napędów. W cenie ok. 550 zł nie dostaniemy też zintegrowanego I/O shielda czy obsługi Wi-Fi, choć Gigabyte przygotował również odrobinę droższą wersję, zapewniająca dostęp do sieci bezprzewodowej (B660M AX DS3H).

Prezentowana płyta jest jedną z najtańszych opcji posiadających 2,5 Gbit LAN, USB 3,2 Gen2x2 czy nawet możliwość aktualizacji BIOS-u bez procesora (Q-Flash). Z tych powodów konstrukcja ta jest polecana przez nas w comiesięcznym zestawieniu polecanych zestawów komputerowych.

ASUS Prime B660-PLUS D4

ASUS Prime B660-PLUS D4 to kolejna płyta, którą braliśmy pod uwagę w miesięcznych zestawieniach polecanych zestawów. W porównaniu z innymi opcjami tego producenta, ASUS Prime B660-PLUS D4 jest bardziej przyjazną dla budżetu płytą główną B660 . Konstrukcja w formacie ATX zapewnia wsparcie wszystkich podstawowych funkcji.

Płyta posiada aż trzy gniazda M.2 Gen4, oraz zapewnia wsparcie dla interfejsu PCIe 4 generacji. Jest jeszcze jedno dodatkowe gniazdo M.2 (Key-E), które można wykorzystać do zainstalowania karty Wi-Fi. Standardowo w konstrukcji opartej o chipset B660 otrzymujemy tylko cztery porty SATA. Podobnie jak w przypadku omawianej wcześniej płyty Gigabyte, model ASUS-a również posiada chłodzoną sekcję zasilania. Producent podaje tylko informację, że jest to w pełni cyfrowy układ, dlatego można założyć, że konfiguracja jest zbliżona do tej, którą reprezentuje konkurencja. ASUS Prime B660-PLUS D4 nie posiada wbudowanego oświetlenia RGB, zintegrowanej osłony portów I/O i w zestawie otrzymujemy tylko jeden radiator dla dysków M.2.

ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI DDR4

Płyty serii TUF od Asus bardzo często trafiają do naszych rankingów. Charakteryzuje je zarówno niska cena, jak i bardzo dobry dobór komponentów wysokiej jakości . Z bliźniaczym modelem - bazującym co prawda na układzie Z690 - mieliśmy już do czynienia podczas naszych premierowych testów procesora i5-12600K.

ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI DDR4 wizualnie nie różni się od reszty przedstawicieli tej serii. Stylistyka płyty utrzymana jest głównie w czarnych barwach, z pojedynczymi, pomarańczowymi akcentami. Sekcja zasilania ukryta została pod sporymi radiatorami. To w pełni cyfrowy układ zasilania, składający się łącznie z jedenastu faz. Bez większych problemów płyta poradzi sobie z najmocniejszymi układami w tym i Core i9.

Jest to jedna z nielicznych konstrukcji bazujących na układzie B660, która nie została pozbawiona wsparcia interfejsu PCIe 5.0. Choć dziś może wydawać się to mało znaczące, nie wiadomo, czy, w przyszłości takie złącze będzie potrzebne dla najnowszych kart graficznych. Jak przystało na płytę główną dostępną w cenie ok. 900 zł, możemy spodziewać się, że wszystkie trzy gniazda M.2 otrzymały dedykowane chłodzenie dla nośników, które w nich umieścimy. Dodatkowo płyta posiada 2,5 Gbitowy LAN oraz kartę Wi-Fi 6. Są obsługiwane przez moduły Intela. Choć ilość złącz dostępna na tylnym panelu mogła by być większa (tylko sześć USB), to cieszy obecność gniazda USB-C, kompatybilnego nie tylko z standardem USB 3,2 Gen2x2, ale i Thunderbolt 4.

GIGABYTE B660 AORUS MASTER DDR4

Niedawno testowana przez nas płyta główna GIGABYTE B660 AORUS MASTER DDR4, po prostu musiała znaleźć się w tym zestawianiu. Wizualnie konstrukcja nie różni się od droższych modeli. Płyta wyróżnia się chłodzeniem, która osłania większą część PCB i nadaje jej estetyczny, spójny wygląd. Pod masywnymi radiatorami sekcji zasilania producent ukrył w pełni cyfrową konstrukcję pracującą w trybie Twin Hybrid (dublowanie faz) - w konfiguracji 16+1+1 faz.

GIGABYTE B660 AORUS MASTER DDR4 obsługuje tylko interfejs PCIe 4 generacji i jest wyposażona w trzy gniazda M.2 do obsługi szybkich dysków NVMe. Oczywiście ma również cztery porty SATA, do których możemy podłączyć kolejne nośniki SSD. Płyta posiada także 2.5 Gbitowy LAN oraz kartę Wi-Fi 6 - w obu przypadkach producent skorzystał z układów Intela. Również tylny panel I/O jest bardzo rozbudowany. Znajdziemy tutaj dziesięć portów USB, w tym jedno USB 3.2 Gen 2×2, gniazdo DisplayPort 1.4 czy HDMI 2.1.

Płyta główna posiada również funkcję Q-Flash Plus, która umożliwia aktualizację BIOS-u bez konieczności instalowania procesora. W cenie ok. 1000 zł może stanowić dobrą alternatywę dla najtańszych konstrukcji bazujących na układzie Z690.

MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4

Młodszy i tańszy odpowiednik testowanego niedawno przez nas modelu bazującego na chipsecie Z690. MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4, podobnie jak mocniejszy imiennik, charakteryzuje się czarną, jednobarwną stylistyką. Już sam wygląd informuje nas, że mamy do czynienia z dużo droższą konstrukcją. Wszystkie sloty M.2 posiadają dodatkowe radiatory, a te umieszczone na sekcji zasilania są pokaźnych rozmiarów.

Do zasilania procesora MSI zastosowało mocną, aż 14- fazową sekcję zasilania, wspieraną przez dwa 8-pinowe złącza. Tutaj również zrezygnowano z PCIe 5.0, a płyta główna obsługuje tylko PCI-E 4.0. Trzy złącza dla dysków M.2 posiadają opcję instalacji beznarzędziowej. Ponieważ mamy do czynienia z wyższą półką cenową, nie dziwi obecność bezprzewodowej karty sieciowej Wi-Fi 6 , czy zintegrowanej osłony portów I/O. Sam tylny panel jest mocno rozbudowany - jak na płytę B660. Do dyspozycji otrzymujemy w sumie dziewięć portów USB, w tym jeden zgodny z standardem USB 3.2 Gen 2×2. Płyta główna MSI poradzi sobie nawet z najmocniejszymi procesorami Intela serii i9. Największą jej wadą może okazać się cena ok. 1 100zł, przez co konstrukcja jest droższa od modelu Z690-A PRO WIFI DDR4 od tego samego producenta.

Jak wspominaliśmy na początku, wybór najlepszej konstrukcji nie jest najłatwiejszy. Stawiając na najtańsze procesory serii i3 czy i5, wcale nie musicie wybierać najdroższej płyty głównej. Z tymi podzespołami bez najmniejszych problemów poradzą sobie tańsze konstrukcje, a gotówka, którą zaoszczędzicie, możecie przeznaczyć na zakup innych komponentów.

Mamy nadzieję, że nasze typy pomogą Wam w podjęciu decyzji zakupowej. Jeśli jednak potrzebujecie płyty dla odblokowanych układów Intela, zapoznajcie się z naszym rankingiem płyt głównych Z690.